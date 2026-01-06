【ニチイ学館主催】 介護業界の企業8社が集結！介護職の合同就職イベント「介護のおしごとマッチングフェア in あべのハルカス」　2026年2月7日（土）に近畿エリア初開催

株式会社ニチイ学館

医療、介護、保育サービスなどを全国で提供する株式会社ニチイ学館（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員：中川 創太）は、近畿エリア（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県）で介護の仕事を探している方を対象とした合同就職イベント「介護のおしごとマッチングフェア in あべのハルカス」を 、2026年2 月 7 日（土）11:00から17:00、大阪府大阪市の「あべのハルカス25階・貸会議室E」にて開催いたします。近畿エリアでの本イベントの開催は今回が初となります。

厚生労働省が2024年に発表したデータによると、2040年には約272万人の介護職員が必要とされており※、人材の確保・育成は国を挙げての課題となっています。

また当社では1996年より介護資格講座を運営しており、修了生の中には現在介護の仕事に就いていないといった、いわゆる潜在介護人材も一定数存在しています。

このような状況の中、当社では介護事業者が単独ではなく業界全体で協力し、介護人材の確保に取り組むことが重要と考え、介護業界の企業・団体が一堂に会する合同就職イベント「介護のおしごとマッチングフェア」を企画しました。本イベントは大阪のほか、札幌・名古屋・岡山・熊本の計5エリアで開催予定です。

「介護のおしごとマッチングフェア in あべのハルカス」では、学研ココファン、SOYOKAZE、SOMPOケア、チャーム・ケア・コーポレーショングループ、ツクイ、ニチイ学館、ニチイケアパレス、パナソニックエイジフリー（五十音順）の計8社が会場に集結。企業・団体の担当者と直接対話できる機会を提供します。

また、会場では介護職への復帰を目指す方に向けたセミナーを実施するほか、資格取得・キャリア相談コーナーを設置します。セミナーや相談コーナーでは、「ブランクがあって不安」「資格はあるが現場経験がなくて心配」「介護の仕事に興味はあるが資格取得の方法がわからない」といった方に対し、介護講座修了生を多数輩出してきた当社ならではの情報を提供します。そのほか、高齢者体験キットを用いた高齢者擬似体験コーナーもご用意しています。

事前の来場予約やブース訪問でもらえる QUO カードの特典もご用意していますので、ぜひお気軽にご参加ください。

※参照元：厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」

イベント詳細

【出展企業（五十音順）】

株式会社学研ココファン、株式会社SOYOKAZE、SOMPOケア株式会社、株式会社チャーム・ケア・コーポレーショングループ、株式会社ツクイ、株式会社ニチイ学館、株式会社ニチイケアパレス、 パナソニックエイジフリー株式会社

※出展企業は諸般の事情により変更となる場合がございます。

【イベント概要】

名 称：介護のおしごとマッチングフェア in あべのハルカス

主 催：株式会社ニチイ学館

日 時：2026年2月7日（土）11:00～17:00（最終入場：16:30）

会 場：あべのハルカス25階・貸会議室E（大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43）

参加費：無料

内 容：１. 出展企業の各ブースで就職説明会を実施

※今回は大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県の求人情報をご用意していま

す。その他の地域での勤務をご希望の方には、後日個別にご連絡をします。

２. 介護に関するセミナー実施や高齢者擬似体験コーナー、資格取得やキャリア相談のコーナー

の設置

特 典：事前予約＋当日5ブース訪問で、最大3,000円分のQUOカードをプレゼント

事前予約特典：500円分 QUOカード

3ブース訪問：1,500円分 QUOカード

5ブース訪問：2,500円分 QUOカード

予約方法：以下、事前来場予約フォームにご入力ください。

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Oq5Bh-fNBUCrbT4JLjeQw6NQwkOI0dRAkfqH3IDkk9lUNUpRQzA0QlZXQTA4RllSNkdFUENZRUxLUy4u&route=shorturl(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Oq5Bh-fNBUCrbT4JLjeQw6NQwkOI0dRAkfqH3IDkk9lUNUpRQzA0QlZXQTA4RllSNkdFUENZRUxLUy4u&route=shorturl)

問合せ先：jg2-323@nichiigakkan.co.jp（ニチイ学館 近畿支社宛）

詳細URL：https://nichiigakkan.my.canva.site/kaigoevent-osaka

【イベント内コンテンツ】

１.介護職復帰応援ワンポイントプチセミナー

過去に学んだ・働いた経験を再び力に変える復帰応援セミナーです。また、介護職としてステップアップしていきたいとお考えの皆様の背中を押せるようなセミナーもご用意しております。

講師：山口 真琴（ニチイ学館 奈良支店 支店長）

２.高齢者擬似体験コーナー

年齢を重ねると感じやすくなる、身体の重さ・関節の動き・視界の見え方などを、専用グッズを使って体験できるコーナーです。実際に体験してみることで、高齢者の身体の状況や日常で抱える不便さや困りごとをより深く理解できます。

３.介護の資格取得・キャリア相談コーナー

「介護の仕事に興味はあるけど、何から始めたらいいの？」「どんな資格が必要なの？」そんな疑問にお答えする相談コーナーです。介護資格の種類や取得までの流れ、働き方の選び方まで丁寧にご案内します。自分に合ったキャリアの見つけ方を知りたい方にもおすすめです。

会社概要

社 名 ：株式会社 ニチイ学館（NICHIIGAKKAN CO., LTD.）

代表者 ：代表取締役社長 社長執行役員 中川 創太

所在地 ：東京都千代田区神田駿河台 4-6 御茶ノ水ソラシティ

創業年月：1968 年 12 月 [設立年月] 1973 年 8 月

事業内容：医療関連事業・介護事業・保育事業・ヘルスケア事業

U R L：

（コーポレートサイト）

https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k112(https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k112)

（ニチイ求人サイト きゃりあネット）

https://kaigo.nichiigakkan-careerplus.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k114(https://kaigo.nichiigakkan-careerplus.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k114)