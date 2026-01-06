「CARISOスタートアップセミナーシリーズ vol.04：介護系スタートアップへの融資・投資のポイント ～先進事例に見る介護系スタートアップの事業化とExit～」を開催します

株式会社三菱総合研究所

介護系スタートアップ支援事業 powered by CARISO では、支援を展開する「介護×スタートアップ」を軸に、専門知識の情報発信するセミナーを開催しております。

セミナー vol.3・vol.4 では、「介護系スタートアップへの融資・投資のポイント」をテーマに、全2回のシリーズで議論を行います。

介護系スタートアップへの融資・投資をご検討されているベンチャーキャピタル、銀行・証券会社、事業会社の皆様、 また、融資・投資を希望されている介護系スタートアップや、介護系スタートアップへの挑戦を目指しているアカデミアの皆様など、 多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。

開催概要

詳細はこちら :https://cariso-su.mhlw.go.jp/topics_page/20251212-02/

CARISOスタートアップセミナーシリーズ vol.04

介護系スタートアップへの融資・投資のポイント ～先進事例に見る介護系スタートアップの事業化とExit～

【開催日時】2026年1月28日（水） 17:00～18:30

【会場】オンライン開催（Zoomウェビナー）

【参加費】無料

【主催】厚生労働省委託 介護系スタートアップ支援事業（powered by CARISO）事務局

登壇者

・エコナビスタ株式会社 代表取締役社長 杉嵜 将茂 様

・エコナビスタ株式会社 執行役員 CSO 経営企画室長 川又 大祐 様

・みずほ証券株式会社 グローバル投資銀行部門 プライベートコーポレートファイナンス部 ディレクター 鈴木 雄一朗 様

・みずほ証券株式会社 グローバル投資銀行部門 イノベーション企業戦略部 シニア・プライマリーアナリスト 立野 隆一 様

・厚生労働省 老健局 高齢者支援課 介護業務効率化・生産性向上推進室 佐藤 修一 様

お申込みはこちら :https://lmsg.jp/form/43746/MqyDRLrC

お問い合わせ先

厚生労働省委託 介護系スタートアップ支援事業（powered by CARISO）事務局

株式会社三菱総合研究所 創薬・健康エコシステム本部

Tel：03-6858-3289

E-mail：cariso-su_seminar2025@ml.mri.co.jp