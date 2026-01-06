巨匠・門田泰明氏の大河剣戟シリーズ第四弾。そして野村美月氏、泉ゆたか氏と二人の人気作家が徳間文庫初登場！　2026年1月の徳間文庫最新刊は、話題作ぞろい！

株式会社徳間書店徳間文庫1月新刊より

株式会社徳間書店（本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、徳間文庫の今月の新刊を2026年1月9日（金）に発売することをお知らせ致します。

■門田泰明『拵屋銀次郎半畳記 汝 戟とせば 四』

カバーイラスト＝浅野隆広

タイトル：拵屋銀次郎半畳記

汝 戟とせば 四

著者：門田泰明

定価：880円（税込）

判型：文庫判

ページ数：288P

発売：2026年1月9日（金）

ISBN：978-4-19-895092-7

商品ページ：

【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b672209.html

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/419895092X/

大衆文学の白眉！ 究極の剣戟文学！

「門田泰明時代劇場」

大河シリーズ待望の最新作！

朝廷は我らのもの。我らこそが正統なる大御位（おおみくらい）。今の朝廷は真っ赤な贋の塊──京都所司代屋敷が謎の集団に襲われ、血の海の邸内から大音声で聞こえてくる不気味な地鳴り！ そして御所にも魔の手が伸びたのだ！ 天之御方（あまのおかた）様として宮中に暮らす銀次郎の最愛の妻は無事なのか？ そして、女黒鍬（おんなくろくわ）の頭領だった妻、凄みの黒兵・総子（ふさこ）の正体とは？ 大河シリーズ、最高潮の最新刊！

●ポスターA3ポスター●POPA6POP●本書の冒頭（P20まで）を特別公開

こちらのページ(https://note.com/tokuma_bungei/n/n5122a17cc319?app_launch=false)で、本書の冒頭20ページまで公開中です。どうぞ、お試しでお読みくださいませ。

■野村美月『和カフェこよみ しずさんの春めく推しごはん』

カバーイラスト＝西淑

タイトル：和（なごみ）カフェこよみ

しずさんの春めく推しごはん

著者：野村美月

定価：836円（税込）

判型：文庫判

ページ数：256P

発売：2026年1月9日（金）

ISBN：978-4-19-895096-5

商品ページ：

【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b672212.html

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198950962/

セリ、なずな、ゴギョウ、ハコベラ……

唱えるたびに、自分に力がわいてくる。



「ものがたり洋菓子店」シリーズで話題の著者最新作！

心もお腹も満たされる日本のごはん。



美貌の人気モデル“ましろ”──その正体は引きこもり歴三回を誇る（？）陰キャで人見知りな“しずこ”である。不向きな仕事に疲れはて、偶然入った「和処こよみ」で迎えてくれたのは、癒し系の学生店主・五月（ごがつ）くん。季節の食材を使ったあたたかな料理と甘味、ポーランドの食器について、やわらかに語る五月くんに会うため、しずこはお店に通うように。しずさんと五月くんの美味しい物語。（書下し）

●POPA6POP●本書の第一話（P28まで）を特別公開

こちらのページ(https://note.com/tokuma_bungei/n/n4b0d191a2ce0)で、本書の冒頭28ページまで公開中です。どうぞ、お試しでお読みくださいませ。

■泉ゆたか『本日初日 歌舞伎楽屋裏ばなし』

カバーイラスト＝トミイマサコ

タイトル：本日初日 歌舞伎楽屋裏ばなし

著者：泉ゆたか

定価：891円（税込）

判型：文庫判

ページ数：288P

発売：2026年1月9日（金）

ISBN：978-4-19-895088-0

商品ページ：

【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b672211.html

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198950881/

「この憂き世に夢を作り出すの」



当代一の女形・岩井半四郎の付き人になった希和が命じられたのは――?

歌舞伎奮闘記シリーズ第一弾!!



今をときめく女形役者・五代目岩井半四郎の付き人として働く希和（きわ）。河原崎座の座元から、失踪した若手役者・藤助を千穐楽（せんしゅうらく）までに連れ戻すよう命じられる。しかし、藤助の行方を尋ねる希和に河原崎座の人間は誰も口を開かない。行き詰まったとき、大道具方の勘兵衛が教えてくれたのは、藤助と同じ無名の役者だった亡き父の過去だった。華やかな舞台の裏で働く少女の奮闘記が今、幕を開ける！（書下し）

●POPA6POP

■有馬美季子『小鍋屋よろづ公事控 気づきの梅みぞれ鍋』

カバーイラスト＝くぼあやこ

タイトル：小鍋屋よろづ公事控

気づきの梅みぞれ鍋

著者：有馬美季子

定価：880円（税込）

判型：文庫判

ページ数：320P

発売：2026年1月9日（金）

ISBN：978-4-19-895087-3

商品ページ：

【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b672214.html

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198950873/

夫婦の揉め事に隠された秘密――

妻は無事に離縁できるのか？

元公事師の小鍋屋女将がずばり解決！



「お葉の医心帖」で話題の著者が贈る

人情シリーズ、第三弾！

旬の食材をたっぷり使った小鍋が大人気の料理屋「よろづ」。女将のお咲は元公事師（くじし）で、揉め事の相談が絶えない。夫にないがしろにされ、寂しさのあまり浮気してしまった扇問屋の内儀。離縁は免れたが、示談金を要求された。話を聞くうち不審な点に気づいたお咲は夫を調べ始める。すると、思わぬ秘密が浮き彫りになり……。あったか料理にほっこり、名裁きにすっきり。人情シリーズ第三弾！

●本書の第一章四節（P55まで）を特別公開

こちらのページ(https://note.com/tokuma_bungei/n/n54141e243192)で、本書の冒頭55ページまで公開中です。どうぞ、お試しでお読みくださいませ。

●シリーズ前作の紹介、冒頭の公開はこちらカバーイラスト＝くぼあやこ

タイトル：小鍋屋よろづ公事控

赦（ゆる）しの紅葉（もみじ）鍋

著者：有馬美季子

定価：858円（税込）

判型：文庫判

ページ数：288P

発売：2025年8月

ISBN：978-4-19-895033-0

商品ページ：

【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b666815.html

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198950334/

『小鍋屋よろづ公事控 赦しの紅葉鍋』の第一話を、こちらで公開中です。(https://note.com/tokuma_bungei/n/n7d1e99bfbc55)

