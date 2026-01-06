巨匠・門田泰明氏の大河剣戟シリーズ第四弾。そして野村美月氏、泉ゆたか氏と二人の人気作家が徳間文庫初登場！ 2026年1月の徳間文庫最新刊は、話題作ぞろい！
徳間文庫1月新刊より
株式会社徳間書店（本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、徳間文庫の今月の新刊を2026年1月9日（金）に発売することをお知らせ致します。
■門田泰明『拵屋銀次郎半畳記 汝 戟とせば 四』
カバーイラスト＝浅野隆広
タイトル：拵屋銀次郎半畳記
汝 戟とせば 四
著者：門田泰明
定価：880円（税込）
判型：文庫判
ページ数：288P
発売：2026年1月9日（金）
ISBN：978-4-19-895092-7
商品ページ：
【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b672209.html
【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/419895092X/
大衆文学の白眉！ 究極の剣戟文学！
「門田泰明時代劇場」
大河シリーズ待望の最新作！
朝廷は我らのもの。我らこそが正統なる大御位（おおみくらい）。今の朝廷は真っ赤な贋の塊──京都所司代屋敷が謎の集団に襲われ、血の海の邸内から大音声で聞こえてくる不気味な地鳴り！ そして御所にも魔の手が伸びたのだ！ 天之御方（あまのおかた）様として宮中に暮らす銀次郎の最愛の妻は無事なのか？ そして、女黒鍬（おんなくろくわ）の頭領だった妻、凄みの黒兵・総子（ふさこ）の正体とは？ 大河シリーズ、最高潮の最新刊！
●ポスター
A3ポスター
●POP
A6POP
●本書の冒頭（P20まで）を特別公開
こちらのページ(https://note.com/tokuma_bungei/n/n5122a17cc319?app_launch=false)で、本書の冒頭20ページまで公開中です。どうぞ、お試しでお読みくださいませ。
■野村美月『和カフェこよみ しずさんの春めく推しごはん』
カバーイラスト＝西淑
タイトル：和（なごみ）カフェこよみ
しずさんの春めく推しごはん
著者：野村美月
定価：836円（税込）
判型：文庫判
ページ数：256P
発売：2026年1月9日（金）
ISBN：978-4-19-895096-5
商品ページ：
【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b672212.html
【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198950962/
セリ、なずな、ゴギョウ、ハコベラ……
唱えるたびに、自分に力がわいてくる。
「ものがたり洋菓子店」シリーズで話題の著者最新作！
心もお腹も満たされる日本のごはん。
美貌の人気モデル“ましろ”──その正体は引きこもり歴三回を誇る（？）陰キャで人見知りな“しずこ”である。不向きな仕事に疲れはて、偶然入った「和処こよみ」で迎えてくれたのは、癒し系の学生店主・五月（ごがつ）くん。季節の食材を使ったあたたかな料理と甘味、ポーランドの食器について、やわらかに語る五月くんに会うため、しずこはお店に通うように。しずさんと五月くんの美味しい物語。（書下し）
●POP
A6POP
●本書の第一話（P28まで）を特別公開
こちらのページ(https://note.com/tokuma_bungei/n/n4b0d191a2ce0)で、本書の冒頭28ページまで公開中です。どうぞ、お試しでお読みくださいませ。
■泉ゆたか『本日初日 歌舞伎楽屋裏ばなし』
カバーイラスト＝トミイマサコ
タイトル：本日初日 歌舞伎楽屋裏ばなし
著者：泉ゆたか
定価：891円（税込）
判型：文庫判
ページ数：288P
発売：2026年1月9日（金）
ISBN：978-4-19-895088-0
商品ページ：
【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b672211.html
【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198950881/
「この憂き世に夢を作り出すの」
当代一の女形・岩井半四郎の付き人になった希和が命じられたのは――?
歌舞伎奮闘記シリーズ第一弾!!
今をときめく女形役者・五代目岩井半四郎の付き人として働く希和（きわ）。河原崎座の座元から、失踪した若手役者・藤助を千穐楽（せんしゅうらく）までに連れ戻すよう命じられる。しかし、藤助の行方を尋ねる希和に河原崎座の人間は誰も口を開かない。行き詰まったとき、大道具方の勘兵衛が教えてくれたのは、藤助と同じ無名の役者だった亡き父の過去だった。華やかな舞台の裏で働く少女の奮闘記が今、幕を開ける！（書下し）
●POP
A6POP
■有馬美季子『小鍋屋よろづ公事控 気づきの梅みぞれ鍋』
カバーイラスト＝くぼあやこ
タイトル：小鍋屋よろづ公事控
気づきの梅みぞれ鍋
著者：有馬美季子
定価：880円（税込）
判型：文庫判
ページ数：320P
発売：2026年1月9日（金）
ISBN：978-4-19-895087-3
商品ページ：
【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b672214.html
【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198950873/
夫婦の揉め事に隠された秘密――
妻は無事に離縁できるのか？
元公事師の小鍋屋女将がずばり解決！
「お葉の医心帖」で話題の著者が贈る
人情シリーズ、第三弾！
旬の食材をたっぷり使った小鍋が大人気の料理屋「よろづ」。女将のお咲は元公事師（くじし）で、揉め事の相談が絶えない。夫にないがしろにされ、寂しさのあまり浮気してしまった扇問屋の内儀。離縁は免れたが、示談金を要求された。話を聞くうち不審な点に気づいたお咲は夫を調べ始める。すると、思わぬ秘密が浮き彫りになり……。あったか料理にほっこり、名裁きにすっきり。人情シリーズ第三弾！
●本書の第一章四節（P55まで）を特別公開
こちらのページ(https://note.com/tokuma_bungei/n/n54141e243192)で、本書の冒頭55ページまで公開中です。どうぞ、お試しでお読みくださいませ。
●シリーズ前作の紹介、冒頭の公開はこちら
カバーイラスト＝くぼあやこ
タイトル：小鍋屋よろづ公事控
赦（ゆる）しの紅葉（もみじ）鍋
著者：有馬美季子
定価：858円（税込）
判型：文庫判
ページ数：288P
発売：2025年8月
ISBN：978-4-19-895033-0
商品ページ：
【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b666815.html
【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198950334/
『小鍋屋よろづ公事控 赦しの紅葉鍋』の第一話を、こちらで公開中です。(https://note.com/tokuma_bungei/n/n7d1e99bfbc55)
