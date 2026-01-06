安心のその先に安眠を。枕を「買って終わり」は、もう終わり。パーソナライズ枕「THE PILLOW」購入・ギフト利用者向け、月額770円の有料アフターポート「あんしんケア」、1月6日よりサービス開始。

まくら株式会社

自分に合う枕を「AI×パーソナライズ」で実現する枕ブランド「THE PILLOW」（まくら株式会社、所在地：千葉県柏市）は、枕の購入者、及びギフトをお受け取りの方を対象とした、月額制アフターフォロープラン「THE PILLOW あんしんケア」の提供を開始しました。

この「あんしんケア」は、月額770円（税込）で、パーソナライズ枕「THE PILLOW」を最高の状態で使い続けていただくための専門家によるアフターサービス「THE PILLOWコンシェルジュ」をご利用いただける定額オプションで、本来、有料となる枕のメンテナンスや微調整なども、追加費用なしで受けられるようになるものです。

この「あんしんケア」にお申し込みいただくことにより、購入後も一人ひとりのわずかな寝心地の変化にもきめ細やかに対応し、いつでも、いつまでも、お客様にぴったりのパーソナライズ枕「THE PILLOW」を維持できるようサポートいたします。

https://pillow.jp/

https://pillow.jp/shop/products/160-000351-20

「あんしんケア」サービス概要

■お申し込み対象者

パーソナライズ枕「THE PILLOW」をご購入、またはギフトでお受け取りになったお客さま。

なお、ご購入は、THE PILLOWブランド公式ショップのほか、THE PILLOW（正規品）の取扱店舗すべてが、ご加入の対象となります。またギフトでのお受け取りについても、すべてが対象となります。

■お申し込み可能な期間

枕のお受け取りから30日以内となります。なお、ご加入は任意となります。

■お申し込み方法

お申し込みは、下記の3つ方法からお選びいただけます。

1．THE PILLOW購入時、「あんしんケア」を同時にお申し込みする。※ご購入と同時申し込みは、THE PILLOWブランド公式ショップのみでのお受け付けとなります。

2．枕のお受け取りから30日以内に、THE PILLOWマイページからお申し込みする。

3．枕のお受け取りから30日以内に、あんしんケアお申し込み専用ページ(https://pillow.jp/shop/products/160-000351-20)から、お申し込みをする。

■提供サービス

THE PILLOW コンシェルジュサービス(https://pillow.jp/shop/pages/concierge)でご提供している、すべてのサービスが利用可能になります。

・睡眠や寝心地に関する個別相談

・枕のメンテナンス、微調整 ※1

・枕の寝ごこち定期診断サービス

※1 通常、有償で行うメンテナンスも、無償で行うことができます。枕をメーカーに送り返してメンテナンスを行う、メーカーメンテナンスは、通常1回につき、8,800円の費用がかかりますが、あんしんケアにお申し込みの場合、無償でお受け付けします。また、中素材の追加の場合、通常1回につき、3,300円～の費用がかかりますが、こちらも無償でお受け付けすることができます。

■月額料金

月額770円（税込）となります。利用期間に応じて、ポイント特典が得られます。

いつでも、あなたにぴったりの枕へ

枕の寝心地は、季節や体調、環境によって繊細に変化するものです。「あんしんケア」は、お客様のわずかな変化にも、素材の追加や変更といったきめ細やかな対応で常に寄り添い、「安心のその先に安眠を」提供し続けます。

■「枕が合わない」がなくなる。THE PILLOW とは？

枕って、たくさんあって、何を選んだらいいのか分からない。

枕を使ってみないと、合うか、合わないか分からない。

枕選びは本当に難しいものです。

でもご安心ください。

枕選びで悩むことも、合わない枕を使うことも、もう必要ありません。

私たちは、20年もの間、枕に専門特化し、枕の商品開発や枕の選び方のアドバイスをしてきたノウハウを集結し、AIとパーソナライズの仕組みで、最適解な枕を提案する仕組みを構築しました。

それが「THE PILLOW」です。

「THE PILLOW」は、オンライン上で枕診断を行っていただくことで、AIが70万通りの中から、一人ひとりに「合う枕」を自動提案し、理想的な寝心地を実現するパーソナライズ枕です。

オンライン枕診断は、たった3分。

睡眠や枕に関する18問の簡単な質問に答えるだけで、AIが体型やBMI値のほか、睡眠リズムや寝姿勢、枕の好みなどを推測し、最適な「自分に合う枕」を導きます。

AI × パーソナライズ × 枕 で「自分に合う枕」を実現。

AI／常に進化する枕選びのAIソムリエ「PilloBO2.0」稼働

オンラインオーダーメイド枕システムともいえる枕選びのAIソムリエ「PilloBO」が12万件の睡眠統計データと体型・BMI・睡眠習慣・寝姿勢・枕の好みなどから最適な枕の形状・素材を自動算出。ビッグデータと統計学から「合う確率が一番高い」枕を70万通りの中から1つ、提案します。

また、データは自動追加・改善・学習が行われ、常に最適解を求めアップデートされています。

パーソナライズ／1g単位・1mm単位での微調整が可能な枕構造

ファスナー開閉可能な7つの独立したユニット構造（7ポケット構造）により、各ポケットそれぞれに、枕の素材や容量を1g単位で、枕の高さを1mm単位でカスタマイズ微調整することが可能に。

70万とおりの寝心地をパーソナライズで実現しています。

枕／「硬さ」「感触」「寝心地」、ほんのわずかな違いを再現。

この違いを表現するために、5種類の次世代マテリアル（中素材）を採用。わずかな硬さ、わずかな感触、わずかな寝心地。このわずかな違いを表現するために、5種類の次世代マテリアル（中素材）を使いわけ、人それぞれ違う理想の眠りを再現しています。

また、枕カバーは帆布生地とダンボールニットを使用。枕の形状安定と中素材の特徴を最大限に生かすよう設計されています。

今後の展開について

「自分に合う枕で、よく眠れるようになれば、きっと世界はもっと良くなるはず」

「自分に合う枕で、睡眠の質の向上を目指す」

当初の開発コンセプトであるを、AIとデータの力でさらにコンセプト実現を目指していきます。

また、私たちの存在意義「パーパス」も定義し、THE PILLOWの展開を進めていく予定です。

パーパス：1年に1人でもいい、大切な命を救うこと。

不眠の延長で、精神的な病を抱えてしまったり、命を落としてしまう人がいる。それは世界の社会的課題ではあるが、特に日本はそれが顕著。

一方、不眠の改善を考える人が最初に取り組むこととして、1番に挙げられるのが「枕を買い換える」という行動。病院に通うなどよりも、もっと手軽で身近にできること。それが「枕」の現在位置。

つまり私たちは、不眠改善の一丁目一番地、入口にいる。自分に合う枕でよく眠ることができるようになれば、不眠も減少し、精神的な病に悩む人や命を落とす人を減らすことができるかもしれない。

私たちのパーパス、それは「1年に1人でもいい、大切な命を救うこと」。

きっと私たちにはそれができるはず。

商品サービス概要

■商品名

THE PILLOW

■商品概要

・枕本体(中袋) 7つの独立したユニット構造

上面：ポリエステル95％、ポリウレタン5％／側面・底面：綿100％

・枕カバー(外袋) 帆布とダンボールニット素材の枕カバー

上面：柔らかいダンボールニット生地（ポリエステル79％、レーヨン17％、ポリウレタン4％）

側面・底面：平織で織られた帆布生地（綿100％）

サイズ 約 横63×縦43cm

■カラーバリエーション

全7種類の寝室の雰囲気を邪魔しない落ち着いたカラー展開。

White×White (ホワイト×ホワイト)

Off White×Greige (ホワイト×グレージュ)

Brown×Brown (ブラウン×ブラウン)

Brown×Bordeaux (ブラウン×ボルドー)

Gray×Charcoal (グレー×チャコール)

Gray×Blue (グレー×ブルー)

Pistachio×Khaki (ピスタチオ×カーキ)

※カラーはお選びいただけます。

■価格

通常購入：27,500円 (税込)

サブスクプラン：月額1,480円 (税込) ※ブランド公式ショップのみ受付

■WEBページ

・THE PILLOW 公式ストア 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/thepillow/c-999-002200-20/

・THE PILLOW ブランド公式ショップ

https://pillow.jp/

会社概要

■会社名 まくら株式会社

■代表者 河元 智行

■資本金 1,000万円

■設 立 2004年4月12日

■所在地 〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-14 柏染谷ビル4F

■TEL 04-7167-3007 （代表）※営業の連絡はご遠慮ください。

■FAX 04-7167-3017

■URL https://www.pillow.co.jp/

■Email info@pillow.co.jp

■所属団体 日本寝具寝装品協会 正会員

■事業内容

１．直営のオンラインショップ15店舗を通じた一般小売り販売

２．枕や抱き枕、寝具類の卸売り販売

３．オリジナル商品の企画・製造

４．枕や抱き枕などのOEM製造、製造受託

５．オンラインショップ運営に伴うシステム開発、販売促進業務等

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YBzphS3RBno ]