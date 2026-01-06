【回答者数9,728名】「抱っこ紐」に関するアンケート調査結果【2025年11月実施】

株式会社メディアシーク

株式会社メディアシークが提供する累計3,600万DL超スマートフォンアプリ「QR/バーコードリーダー・アイコニット」内で、アプリユーザーを対象に毎日実施しているアンケート「アイコニット・リサーチ」において、「抱っこ紐」に関するアンケートを名に対して2025年11月10日に実施いたしました。





■お子様はいらっしゃいますか？


いない(53.1%)


いる(46.9%)



■抱っこ紐を使った期間はどれくらいでしたか？ お子様が複数名いる場合は直近のお子様に対してお答えください。


子供はいない(51.6%)


6ヶ月以上(18.4%)


抱っこ紐を使用したことがない(13.9%)


3～6ヶ月(9.9%)


1～3ヶ月(3.8%)


1ヶ月未満(1.5%)


まだ使用中(1.0%)



■使用している（していた）抱っこ紐はどのようなタイプですか？（複数選択可）


子供はいない(47.5%)


抱っこ・おんぶ兼用のしっかりしたタイプ(22.1%)


抱っこ紐を使用したことがない(12.6%)


横抱き・新生児対応タイプ(4.7%)


簡易タイプ・コンパクトタイプ(3.6%)


ヒップシート付き(3.4%)


スリングタイプ（片側で支える布タイプ）(3.2%)


ベビーラップ（布を巻くタイプ）(1.5%)


その他(1.4%)



■抱っこ紐を選ぶ際に重視したポイントは何ですか？（複数選択可）


子供はいない(34.1%)


赤ちゃんの安全性(13.8%)


着脱のしやすさ(11.1%)


抱っこ紐を使用したことがない(9.0%)


肩・腰への負担の軽さ(7.7%)


価格(5.7%)


長く使えるかどうか(4.2%)


デザイン・色(3.6%)


折りたたみ・持ち運びのしやすさ(3.2%)


夫婦で共有できるサイズ感(3.1%)


通気性・素材(3.0%)


その他(1.3%)



■抱っこ紐を使用してよかった点は何ですか？（複数選択可）


子供はいない(38.6%)


両手が空いて便利(18.3%)


抱っこ紐を使用したことがない(10.8%)


長時間の抱っこが可能(10.7%)


密着感があって安心できる(6.7%)


ベビーカーよりも行動しやすい(5.9%)


赤ちゃんがすぐ寝てくれる(4.8%)


外出のハードルが下がった(2.9%)


その他(1.3%)



■使用中に困ったこと・不満に思った点はありますか？（複数選択可）


子供はいない(45.0%)


長時間の使用で肩や腰がつらい(13.0%)


抱っこ紐を使用したことがない(12.3%)


暑い・ムレる(10.8%)


特に不満はない(6.7%)


着脱が難しい・時間がかかる(4.1%)


赤ちゃんが嫌がることがある(3.4%)


上着や鞄との相性が悪い(2.1%)


他人の視線が気になる(1.6%)


その他(1.0%)


※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。




＜抱っこ紐に関するアンケート調査概要＞


調査方法：「QR/バーコードリーダー・アイコニット」アプリ内アンケートコーナーにて実施


実施時期：2025年11月10日


有効回答者数：9,728名



※表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります


※有効回答者数については、質問項目により異なります




