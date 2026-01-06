【回答者数9,728名】「抱っこ紐」に関するアンケート調査結果【2025年11月実施】

株式会社メディアシーク

株式会社メディアシークが提供する累計3,600万DL超スマートフォンアプリ「QR/バーコードリーダー・アイコニット」内で、アプリユーザーを対象に毎日実施しているアンケート「アイコニット・リサーチ」において、「抱っこ紐」に関するアンケートを名に対して2025年11月10日に実施いたしました。

■お子様はいらっしゃいますか？

いない(53.1%)

いる(46.9%)

■抱っこ紐を使った期間はどれくらいでしたか？ お子様が複数名いる場合は直近のお子様に対してお答えください。

子供はいない(51.6%)

6ヶ月以上(18.4%)

抱っこ紐を使用したことがない(13.9%)

3～6ヶ月(9.9%)

1～3ヶ月(3.8%)

1ヶ月未満(1.5%)

まだ使用中(1.0%)

■使用している（していた）抱っこ紐はどのようなタイプですか？（複数選択可）

子供はいない(47.5%)

抱っこ・おんぶ兼用のしっかりしたタイプ(22.1%)

抱っこ紐を使用したことがない(12.6%)

横抱き・新生児対応タイプ(4.7%)

簡易タイプ・コンパクトタイプ(3.6%)

ヒップシート付き(3.4%)

スリングタイプ（片側で支える布タイプ）(3.2%)

ベビーラップ（布を巻くタイプ）(1.5%)

その他(1.4%)

■抱っこ紐を選ぶ際に重視したポイントは何ですか？（複数選択可）

子供はいない(34.1%)

赤ちゃんの安全性(13.8%)

着脱のしやすさ(11.1%)

抱っこ紐を使用したことがない(9.0%)

肩・腰への負担の軽さ(7.7%)

価格(5.7%)

長く使えるかどうか(4.2%)

デザイン・色(3.6%)

折りたたみ・持ち運びのしやすさ(3.2%)

夫婦で共有できるサイズ感(3.1%)

通気性・素材(3.0%)

その他(1.3%)

■抱っこ紐を使用してよかった点は何ですか？（複数選択可）

子供はいない(38.6%)

両手が空いて便利(18.3%)

抱っこ紐を使用したことがない(10.8%)

長時間の抱っこが可能(10.7%)

密着感があって安心できる(6.7%)

ベビーカーよりも行動しやすい(5.9%)

赤ちゃんがすぐ寝てくれる(4.8%)

外出のハードルが下がった(2.9%)

その他(1.3%)

■使用中に困ったこと・不満に思った点はありますか？（複数選択可）

子供はいない(45.0%)

長時間の使用で肩や腰がつらい(13.0%)

抱っこ紐を使用したことがない(12.3%)

暑い・ムレる(10.8%)

特に不満はない(6.7%)

着脱が難しい・時間がかかる(4.1%)

赤ちゃんが嫌がることがある(3.4%)

上着や鞄との相性が悪い(2.1%)

他人の視線が気になる(1.6%)

その他(1.0%)

＜抱っこ紐に関するアンケート調査概要＞

調査方法：「QR/バーコードリーダー・アイコニット」アプリ内アンケートコーナーにて実施

実施時期：2025年11月10日

有効回答者数：9,728名

※表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります

※有効回答者数については、質問項目により異なります

