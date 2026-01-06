【回答者数9,728名】「抱っこ紐」に関するアンケート調査結果【2025年11月実施】
株式会社メディアシークが提供する累計3,600万DL超スマートフォンアプリ「QR/バーコードリーダー・アイコニット」内で、アプリユーザーを対象に毎日実施しているアンケート「アイコニット・リサーチ」において、「抱っこ紐」に関するアンケートを名に対して2025年11月10日に実施いたしました。
■お子様はいらっしゃいますか？
いない(53.1%)
いる(46.9%)
■抱っこ紐を使った期間はどれくらいでしたか？ お子様が複数名いる場合は直近のお子様に対してお答えください。
子供はいない(51.6%)
6ヶ月以上(18.4%)
抱っこ紐を使用したことがない(13.9%)
3～6ヶ月(9.9%)
1～3ヶ月(3.8%)
1ヶ月未満(1.5%)
まだ使用中(1.0%)
■使用している（していた）抱っこ紐はどのようなタイプですか？（複数選択可）
子供はいない(47.5%)
抱っこ・おんぶ兼用のしっかりしたタイプ(22.1%)
抱っこ紐を使用したことがない(12.6%)
横抱き・新生児対応タイプ(4.7%)
簡易タイプ・コンパクトタイプ(3.6%)
ヒップシート付き(3.4%)
スリングタイプ（片側で支える布タイプ）(3.2%)
ベビーラップ（布を巻くタイプ）(1.5%)
その他(1.4%)
■抱っこ紐を選ぶ際に重視したポイントは何ですか？（複数選択可）
子供はいない(34.1%)
赤ちゃんの安全性(13.8%)
着脱のしやすさ(11.1%)
抱っこ紐を使用したことがない(9.0%)
肩・腰への負担の軽さ(7.7%)
価格(5.7%)
長く使えるかどうか(4.2%)
デザイン・色(3.6%)
折りたたみ・持ち運びのしやすさ(3.2%)
夫婦で共有できるサイズ感(3.1%)
通気性・素材(3.0%)
その他(1.3%)
■抱っこ紐を使用してよかった点は何ですか？（複数選択可）
子供はいない(38.6%)
両手が空いて便利(18.3%)
抱っこ紐を使用したことがない(10.8%)
長時間の抱っこが可能(10.7%)
密着感があって安心できる(6.7%)
ベビーカーよりも行動しやすい(5.9%)
赤ちゃんがすぐ寝てくれる(4.8%)
外出のハードルが下がった(2.9%)
その他(1.3%)
■使用中に困ったこと・不満に思った点はありますか？（複数選択可）
子供はいない(45.0%)
長時間の使用で肩や腰がつらい(13.0%)
抱っこ紐を使用したことがない(12.3%)
暑い・ムレる(10.8%)
特に不満はない(6.7%)
着脱が難しい・時間がかかる(4.1%)
赤ちゃんが嫌がることがある(3.4%)
上着や鞄との相性が悪い(2.1%)
他人の視線が気になる(1.6%)
その他(1.0%)
※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。
＜抱っこ紐に関するアンケート調査概要＞
調査方法：「QR/バーコードリーダー・アイコニット」アプリ内アンケートコーナーにて実施
実施時期：2025年11月10日
有効回答者数：9,728名
※表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります
※有効回答者数については、質問項目により異なります
<アンケート結果をご利用いただく場合のご注意>
出典元として
「アイコニット・リサーチ」調べ https://www.iconit.jp/
と明記してください。
「QR/バーコードリーダー・アイコニット」について
累計3,600万ダウンロード超の定番アプリ。自社開発のバーコードリーダーエンジン「Camreader」を実装することで、速く正確な読み取り機能を実現しています。バーコード読み取り機能以外にも、便利な機能やコンテンツを無料でご提供しています。また、楽天ポイントの他、複数のポイントサービスと連携しており、「ポイ活」ユーザーにも定評があるスマートフォンアプリです。
「アイコニット・リサーチ」について
「QR/バーコードリーダー・アイコニット」ユーザーを対象に毎日実施しているアンケートリサーチです。一日で1万人ほどの回答をクイックに集めることができるサービスです。
https://www.iconit.jp/iconit-research/