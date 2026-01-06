東急不動産『サウナ付き賃貸レジデンス』が大阪に誕生、totonoüの自宅用サウナ導入

totonoü

北欧産サウナ製品の輸入・販売を展開するtotonou Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：齋藤アレックス剛太、以下「totonoü（ととのう）」）は、大阪市中央区博労町に2026年1月に竣工予定の東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野浩明、以下「東急不動産」）の新築賃貸レジデンス『コンフォリア・リヴ 博労町一丁目 Q』（以下「本物件」）に、totonoüの自宅用キャビンサウナ製品『Auroom Cala Glass（オールーム カラ グラス）(https://totonou.co/collections/katei-private-sauna/products/private-cabin-sauna-cala-glass)』が導入されたことを発表します。

本物件は、東急不動産が手がける賃貸マンションとしては初の、専有部にサウナが設置される『サウナ付き住戸』となります。

また、本物件への自宅用サウナ製品の導入に先駆けて、totonoüによる東急不動産 関西住宅事業本部メンバー向けの研修も開催。自宅サウナの導入に関して知見やノウハウを共有し、スムーズなサウナ導入を支援しました。

totonoüは今後も、北欧に拠点を置く中で得た知見や事例をもとに、不動産業界における『物件の高付加価値化』をサウナ製品を通して後押しすると共に、事業用・家庭用両面のサウナ製品の輸入・販売事業を推進し、日本における「サウナと共にある暮らし」の実現を目指してまいります。

自宅用サウナ導入で、プレミアムフロアをさらに『高付加価値化』

totonoüが拠点を置く北欧では、日本における風呂と同じような感覚で『自宅サウナ』が多くの家庭に導入されており、「サウナと共にある暮らし」が人々の間で普及しています。対して日本では、温浴施設におけるサウナの導入が進む反面、自宅にサウナを設置している事例はまだ少ないのが現状です。

こうした課題を解消し、日本において「サウナと共にある暮らし」を実現すべく、totonoüは日本国内での自宅用・家庭用サウナの販売を推進してきました。

一方、東急不動産では、本物件のプレミアムフロアにある物件の付加価値をより高めるための施策として、住戸内へのサウナの導入を検討。

複数社の自宅用サウナ製品を比較される中で、totonoüの導入実績の豊富さや製品のデザイン性の高さなどを評価いただき、このたび、『コンフォリア・リヴ 博労町一丁目 Q』のプレミアムフロアの2室に、totonoüの自宅用キャビンサウナ製品『Auroom Cala Glass（オールーム カラ グラス）(https://totonou.co/collections/katei-private-sauna/products/private-cabin-sauna-cala-glass)』を導入いただくこととなりました。

主要駅へも好アクセス、利便性・安心感・サステナビリティを叶える心地よい住まい

東急不動産の『COMFORIA（コンフォリア）』は、利便性のよい立地、安心できる空間に加え、サステナビリティにも配慮し、一歩先の暮らしを先取りした“心地よさ“を提供している賃貸レジデンスシリーズです。

2026年1月に竣工予定の『コンフォリア・リヴ 博労町一丁目 Q』は、大阪メトロ堺筋線・中央線『堺筋本町』駅から徒歩5分、長堀鶴見緑地線『長堀橋』駅から徒歩6分という好立地に誕生するZEH-M Oriented採用の新築賃貸レジデンス。今回、その14階、15階に位置する『プレミアムフロア』の2室に、totonoüの自宅用サウナ製品を導入いただきました。

『プレミアムフロア』の各住戸は、グースネック水栓や人工大理石のワイド天板を備えたシステムキッチン、人気ブランドのシャワーヘッドを採用した浴室、手洗カウンター付タンクレスフルオートトイレなど、充実した設備と高級感のあるホテルライクな空間が魅力です。

サウナが導入された住戸では、サウナを浴室のすぐ隣に配置。広めなパウダールームとスムーズな動線により、快適な“自宅サウナライフ“を満喫することができます。

芸能人宅にも導入、都市型住宅に適した北欧産キャビンサウナ ロウリュも可能な本格仕様

本物件に導入いただいたtotonoüの自宅用サウナ製品『Auroom Cala Glass(https://totonou.co/collections/katei-private-sauna/products/private-cabin-sauna-cala-glass)』は、芸能人のご自宅にも導入いただくなど、totonoüでも一番人気の製品。都市型住宅にも適したコンパクトなつくりと、ガラスと木が調和するミニマルなデザインが特長の北欧産キャビンサウナです。

本物件では、部屋の設計に合わせてサウナの寸法をカスタムしており、通常の『Auroom Cala Glass(https://totonou.co/collections/katei-private-sauna/products/private-cabin-sauna-cala-glass)』よりもコンパクトサイズにしつつも、2人までお入りいただける空間となっています。

素材として、サウナ向けに『サーモ加工』を施した北欧産A級木材を贅沢に使用しているほか、ガラス面に耐熱強化ガラスを採用することで、熱を逃がさず、機能性とデザイン性の両立を実現。温度は最高で110度まで上げることができ、ロウリュを愉しむことも可能です。

また、万が一サウナ浴中に体調が悪くなった場合には体重をかけてサウナ室外に出られるようにドアが外開きに設計されているほか、電気ストーブおよびサウナ製品本体は、日本の電気用品安全法（PSE）に適合しています。 ストーブには室内温度センサー及び本体温度センサーが搭載され、基準温度以上になると自動的に電源が落ちるようになっており、安全性にも配慮しています。

totonoü、東急不動産 関西住宅事業本部向け『自宅サウナ研修』を開催

totonoüは、全国で900件超という国内トップクラスのサウナ導入実績を持ち、自宅用サウナの設計や施工、行政手続きといった様々な面でのノウハウを有していることから、これまでも不動産事業者やデベロッパー向けにサウナ導入に関するウェビナーや研修を数多く実施してきました。

2025年2月には、本物件へのサウナ製品の導入に先駆けて「自宅用サウナ導入までのプロセスや注意点、導入のメリットなどを詳しく知りたい」との声をいただいたことから、totonoüによる東急不動産 関西住宅事業本部メンバー向けの社内研修を開催。自宅サウナの導入に関して知見やノウハウを共有する機会となりました。

totonoüは今後も、業界・業種を問わず様々なパートナーと協力しながら、自宅サウナに関する研修プログラムの提供などを積極的に行い、北欧に拠点を置く中で得た知見や事例を発信・共有していきたいと考えています。これらの活動を通じて、不動産業界における『物件の高付加価値化』をサウナ製品を通して後押しすると共に、日本における“サウナと共にある暮らし“を実現すべく邁進してまいります。

『コンフォリア・リヴ 博労町一丁目 Q』物件概要

- 土地- - 所在：大阪市中央区博労町一丁目37番、39番1（計2筆、地番）- - 交通：大阪メトロ堺筋線・中央線「堺筋本町」 徒歩5分大阪メトロ堺筋線・長堀鶴見緑地線「長堀橋」 徒歩6分- - 敷地面積：868.31平方メートル （262.66坪）- 建物- - 構造・規模：鉄筋コンクリート造15階建 140戸、店舗1区画- - 竣工：2026年1月30日（予定）

東急不動産株式会社について

東急不動産は、都市事業、住宅事業、インフラ・インダストリー事業、ウェルネス事業、海外事業などを展開する総合不動産企業です。デベロッパーとしてこれまで培った開発力をもとに、環境へ配慮したまちづくりを行っています。今後も東急不動産ホールディングスの中核企業として、グループをけん引し、人が輝くまちづくりで未来価値を創造してまいります。

東急不動産公式HP：https://www.tokyu-land.co.jp/

totonoüについて

totonoüは、「サウナと共にある暮らしを、日本で最速で実現する」をミッションに、北欧産サウナを販売するサウナスタートアップです。北欧・エストニアと日本を中心に「ととのえる」を専門とするメンバーたちが世界各国からフルリモートで勤務しています。現在は、家庭用・事業用の両面で、エストニア産サウナの輸入・販売・プロデュース・設計・施工を行っています。

totonoü公式HP：https://totonou.co/