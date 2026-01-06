歴史に学び、未来を考える新番組がスタート　新番組「北康利の歴史に学ぶ知のライブラリー」　2026年1月11日（日）放送開始　― 提供：三井住友トラストグループ ―

株式会社ラジオ大阪左：三井住友トラストグループ 代表取締役社長・高倉透氏 右：北康利氏

ラジオ大阪は、新番組「北康利の歴史に学ぶ知のライブラリー」を2026年1月11日（日）より放送開始いたします。

本番組は、三井住友トラストグループの提供によりお届けする、歴史を通じて、現代社会やこれからの未来を考える番組です。

放送に加え、ラジオ大阪のポッドキャストでも配信予定です。

歴史は、未来のための「知のライブラリー」

社会や経済が大きく変化する現代において、過去の人物や企業、組織が下してきた数々の決断には、時代を超えて通用する視点や示唆が数多く残されています。

本番組では、歴史上の人物や出来事、さらには100年を超えて続く企業・組織の歩みを題材に、「なぜその選択がなされたのか」「その判断は、いまを生きる私たちに何を問いかけているのか」を丁寧にひもといていきます。

出演は、作家・北康利

番組パーソナリティを務めるのは、歴史人物や経営者の評伝を数多く手がけてきた作家 北康利。

豊富な取材経験と深い洞察に基づく語りを通じて、単なる歴史解説にとどまらず、意思決定や価値観、人と組織の在り方に迫ります。

アシスタントには、フリーアナウンサーの中川栞が出演。リスナーに寄り添いながら、番組をわかりやすく進行します。

初回、2回目の放送は特別対談回

スタートを記念し初回、2回目の放送（1月11日、1月18日）は特別回として、三井住友トラストグループ 代表取締役社長・高倉透氏をゲストに迎え、北康利との対談をお届けします。

長期的な視点で社会や企業の未来を見つめてきた同グループのトップと、歴史を通じて人と組織の本質を描いてきた北康利。

歴史と現代の視点が交差することで、「受け継ぐべき価値とは何か」「未来に何を残していくのか」というテーマを掘り下げていきます。

【番組概要】

■番組名 北康利の歴史に学ぶ知のライブラリー

■放送開始 2026年1月11日（日） 8時30分より

■放送日時 毎週日曜日 8時30分～９時00分

■出 演 パーソナリティ：北康利 アシスタント：中川栞（フリーアナウンサー）

初回/2回目ゲスト:三井住友トラストグループ 代表取締役社長 高倉透氏

■提 供 三井住友トラストグループ

※ラジオ大阪のポッドキャストでも配信予定

【パーソナリティプロフィール】

北康利（きた・やすとし）

昭和35年12月24日、愛知県名古屋市生まれ。

大阪市立苅田小学校、東我孫子中学校、天王寺高等学校、YMCA高槻校を経て、東京大学法学部卒業。

富士銀行入行後、資産証券化の専門家として、富士証券投資戦略部長、みずほ証券財務開発部長などを歴任。

平成20年6月末にみずほ証券を退職し、本格的に作家活動に入る。

現在、100年経営の会顧問、日本将棋連盟アドバイザーを務めるほか、東京・名古屋にて勉強会「一燈照隅の会」を主宰。

主な著書に『白洲次郎 占領を背負った男』（講談社／第14回山本七平賞受賞）、『松下幸之助 経営の神様とよばれた男』、『利他の心を永遠に 稲盛和夫伝』（PHP研究所）、『ブラジャーで天下をとった男 ワコール創業者 塚本幸一』（プレジデント社）、『小澤隆生 起業の地図』（日経BP社）、『二宮尊徳 世界に誇るべき偉人の生涯』（致知出版社）などがある。

