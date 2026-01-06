【宝酒造】松竹梅「純米」〈新米新酒〉1.8L紙パック 数量限定 新発売
宝ホールディングス株式会社
松竹梅「純米」〈新米新酒〉1.8L紙パック
宝酒造株式会社は、純米酒需要が拡大する2月に向け “松竹梅「純米」〈新米新酒〉1.8L紙パック”を、1月27日（火）に数量限定にて全国で新発売します。「純米新酒」ならではのすっきりした辛口の味わいが楽しめる純米酒です。
●令和7年度産「新米」100％使用
原料米は、本年度に収穫した「新米」を全量使用。この時期だけの限定純米酒です。
●心地よい米の味わいとすっきりしたキレの辛口
純米酒ならではの米の旨みある味わいと、新米新酒ならではのすっきりとしたキレのある味わいを両立しています。
パッケージでは、新米をイメージさせる白に金を組み合わせ、日本酒らしさと上質感を演出しています。
当社は、“松竹梅「純米」〈新米新酒〉1.8L紙パック”を新発売し、本年度限定の特別な純米酒をお届けすることで、松竹梅ブランドの価値向上を図るとともに、豊かで笑顔あふれるお客様の暮らしに貢献します。
■商品概要
商品名：松竹梅「純米」〈新米新酒〉1.8L紙パック
品目：日本酒
酒質：日本酒度 ＋2／酸度 1.3
アルコール分：13度以上14度未満
原材料：米（国産）、米麹（国産米）
容量／容器：1.8L／紙パック
梱包：6本段ボール箱入
参考小売価格（消費税抜き）：1,832円
発売地域：全国
発売日：2026年1月27日（火）