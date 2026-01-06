【働く男女に調査】オフィスにあったら嬉しい観葉植物ランキング！

株式会社NEXER

■オフィスにグリーンがあると仕事のモチベーションも上がる？

仕事中、ふとした瞬間に緑が目に入ると、なんだかホッとしませんか。

仕事中は、画面を見続けたり同じ姿勢で集中したりして、気づかないうちに疲れがたまります。観葉植物を眺めるだけでも、目が休まったり、頭の切り替えがしやすくなったりして、小さなリフレッシュにつながります。

また、オフィスはどうしても無機質になりがちです。

そこにグリーンが加わると空間の印象がやわらぎ、落ち着いて仕事に向き合えると感じる人もいるでしょう。

では、働く人たちは「オフィスに置いてほしい観葉植物」として、どのような種類を思い浮かべるのでしょうか。

ということで今回は株式会社野沢園と共同で、事前調査で「現在働いている」と回答した全国の男女400人を対象に「オフィスにあったら嬉しい観葉植物」についてアンケートを実施しました。

「オフィスにあったら嬉しい観葉植物に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年12月17日～2025年12月25日

調査対象者：事前調査で「現在働いている」と回答した全国の男女

有効回答：400サンプル

質問内容：

質問1：オフィスにあったらもっとも嬉しい観葉植物を、ひとつだけ選んでください。

質問2：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

【調査方法】

以下の5種類の画像を見たうえで「オフィスにあったらもっとも嬉しい観葉植物」をひとつだけ選択

アルテシマゴム

シェフレラ・ホンコンカポック

ウンベラータ

アレカヤシ

パキラ・アクアティカ

オフィスにあったら嬉しい観葉植物ランキング！

◆第1位 パキラ・アクアティカ 150票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・スタイルがいいから。（20代・男性）

・幹がオシャレでかっこいいので。（40代・男性）

・葉が大きくなくてかさばらないのでオフィスに向いていると思った。（40代・男性）

・金運を上昇させると聞いています。（30代・男性）

・葉っぱの形が広く、幹が可愛らしいので、大きな幸せが来るように思えるから。（60代・男性）

・南国風で雰囲気を温かくしてくれそうだからです。（50代・男性）

最も多くの票を集めたのは「パキラ・アクアティカ」でした。

パキラは縦に伸びる樹形のため、床やデスク周りでも場所を取りにくい点が魅力です。「オフィスに置いても邪魔になりにくい」「圧迫感が出にくい」といった実用面が評価されていることがわかります。

また、パキラは「発財樹」と呼ばれることもあり、金運や商売繁盛を呼び込む縁起のよい観葉植物ともいわれています。仕事運や運気の上昇を期待して、オフィスの雰囲気づくりに取り入れたいと考える人もいました。

◆第2位 アレカヤシ 87票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・暖かそうで、1番緑を感じられる。（30代・女性）

・細い葉っぱが涼しげで癒されるから。（40代・女性）

・南国風と、細かい葉っぱが好きなので。（60代・男性）

・何となく賑やかな感じが楽しそうだから（40代・男性）

・葉が細かなラインの組み合わせで美しく見えるから（50代・男性）

第2位は「アレカヤシ」でした。

アレカヤシの魅力は、細い葉が放射状に広がる独特のシルエットにあります。視界に入るだけで「涼しげ」「南国っぽい」と感じられ、オフィスの空気感をやわらげてくれる植物として選ばれているようです。

また、葉の細かなラインがつくる繊細な見た目は、インテリアとしての存在感も十分です。無機質になりやすいオフィスに置くことで、空間が明るくなったり、ほどよく華やかさが出たりする点も評価につながっています。

◆第3位 アルテシマゴム 70票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・葉っぱが丸くて可愛いから。（30代・女性）

・シンプルな見た目だけど絵になるから。（30代・女性）

・癖がなく万人受けしそう。（40代・男性）

・くねくねしているところが可愛いです。（50代・男性）

第3位は「アルテシマゴム」でした。

アルテシマゴムは、丸みを帯びた葉と穏やかな色合いが特徴で「可愛い」という声が多く寄せられています。主張しすぎないシンプルさも魅力で、どんなインテリアにも馴染みやすいと評価されています。

また「シンプルだけど絵になる」という声があるように、ほどよい存在感も魅力です。デスク周りや受付、会議室など、どの場所に置いても馴染みやすく、空間に整った印象を加えてくれます。

◆第4位 ウンベラータ 61票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・おしゃれでオフィスが明るくなりそうだから。（20代・女性）

・葉が大きくてかっこいいと思います。（40代・男性）

・華やかで元気が出る。（30代・女性）

・葉が大きいので沢山酸素を出してくれそうです。（50代・女性）

第4位は「ウンベラータ」でした。

ウンベラータの特徴は、ハート型の大きな葉です。視界に入るだけで存在感があり、オフィスの雰囲気を華やかにしてくれる点が魅力といえるでしょう。「かっこいい」「元気が出る」といったコメントからも、見た目の迫力や明るい印象が評価されていることがわかります。

また「葉が大きいので酸素を出してくれそう」という声のように、見た目のボリューム感が空気がよくなりそうというイメージにつながっている点も興味深いところです。

◆第5位 シェフレラ・ホンコンカポック 32票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・派手過ぎず馴染みやすそうな印象があるため。（40代・男性）

・緑が多く、目に優しそう。（50代・男性）

・リラックス効果がありそうだから。（30代・女性）

第5位は「シェフレラ・ホンコンカポック」でした。

シェフレラ・ホンコンカポックは、葉が茂りやすく、緑のボリューム感を楽しめるのが特徴です。見た目の印象は落ち着いており「派手すぎない」「オフィスに自然と馴染む」と感じる人が多いことがわかります。

また「目に優しそう」「リラックスできそう」といった声からは、視覚的なやわらかさが評価されていることも読み取れます。

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

今回の結果からは「見た目のよさ」だけでなく「置きやすさ」や「扱いやすさ」も重視されていることがわかります。具体的には「おしゃれに見える」「場所を取りにくい」「手入れが簡単そう」といった点が、選ばれる大きな理由になっているようです。

なかでも第1位のパキラ・アクアティカは、スタイリッシュな雰囲気がありながら省スペースで置ける点が評価されました。さらに「発財樹」と呼ばれることもあり、縁起のよさを理由に選ぶ人がいることも特徴的です。

オフィスに観葉植物を取り入れると、視界に緑が入ることで気持ちが切り替わりやすくなり、リラックスにつながることがあります。空間の印象もやわらぎ、働きやすい雰囲気づくりにも役立ちます。

まずはデスクや受付など、置きやすい場所から試してみるのもおすすめです。今回のランキングを参考に、職場に合いそうな一鉢を選び、オフィス環境を少しずつ快適にしてみてはいかがでしょうか。

