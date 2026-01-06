2026年1月23日（金）TiB（Tokyo Innovation Base）にて、きらぼしピッチ特別編　～松尾研発スタートアップ・AIスタートアップ企業～開催！

株式会社きらぼしコンサルティング

「金融にも強い総合サービス業」を将来像に掲げるきらぼしグループの株式会社きらぼしコンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長 中野良明）が運営協力している「きらぼしピッチ」において、2026年1月「松尾研発スタートアップ・AIスタートアップ企業」と取引先企業とのシナジーを目的に特別ピッチを開催いたします。

詳細を見る :https://peatix.com/event/4668800

きらぼしピッチとは？

「東京からユニコーン企業を創出する」というスローガンをもとに、2022年3月より毎月開催している「きらぼしピッチ」。現在までに44回を重ね、きらぼしグループのスタートアップ支援を象徴するイベントとなっています。

開催の目的

（１）大企業・中小企業、VC、行政機関等とスタートアップとのオープンイノベーションの機会創出

（２）松尾研発スタートアップ・AIスタートアップの資金調達支援

本イベントでは、有望な松尾研発スタートアップ・AIスタートアップ企業６社によるピッチイベントのほか、スタートアップと直接協業を検討できる「個別相談会」をご用意しております！

・有望なAIスタートアップ企業に興味があり協業をしたい

・大企業・CVC・行政機関等と繋がりたい

・新規事業に取組みたい

・松尾研究所様との協業に興味がある

という方は是非お申込みください。

イベント概要

【主催】

東京きらぼしフィナンシャルグループ きらぼし銀行

【開催日時】

2026年1月23日（金）17：00～20：00

【場所】

TiB（Tokyo Innovation Base）1階SQUARE-2

（東京都千代田区丸の内3-8-3）

＊JR有楽町駅より徒歩1分

https://tib.metro.tokyo.lg.jp/#access

【対象】

有望なスタートアップと協業して課題解決を図りたい事業者など

【参加費】

3,300円(税込)/1名

理由の如何を問わず、チケット購入後のキャンセルや変更はできません。十分にご検討後、ご購入ください。

【定員】

オフライン：100名（各社2名まで）

【プログラム】

〈第1部（17:00～18:05）〉

１. 株式会社ARCRA (https://arcra.jp/)

【建築設計領域を中心に、AI技術で企業の創造プロセスを革新する】

２. 株式会社EQUES(https://eques.co.jp/)

【製薬・エネルギー等領域特化型LLMの開発】

３. 株式会社Elith(https://www.elith.ai/)

【AIセーフティ領域を中心に、安全・安心で信頼性の高いAIを提供。金融・製造など深いドメイン理解を基に社会実装を推進】

４. 株式会社SCIEN(https://scieninc.jp/)

【企業現場の課題をSCIENCEで解決し、再現性あるROIを継続創出、現場導入まで伴走支援】

５. 株式会社HIBARI(https://hibari-ai.com/)

【"現場の抱える課題"をデジタルツイン×AIで解決する。課題発見から解決まで伴走支援】

６. Portus AI 株式会社(https://portus-ai.co.jp/)

【"能動的なAI"でAIが自ら業務を行う ~ webでの情報収集の自動化 ~】

〈第2部（18:10～20:00）〉

個別相談会＆名刺交換会

【応募方法】

ご応募はこちらから :https://peatix.com/event/4668800

【申込期限】

一次締切：2025年12月26日（金）12時迄

二次締切：2026年01月15日（木）12時迄

※より多くの方にご参加いただけるよう延長する場合がございます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社きらぼし銀行 SS（Startup Studio）部

E-mail：i610@kiraboshibank.co.jp

【株式会社きらぼしコンサルティング 会社概要】

「企業経営に、新たな強みを」

会社名：株式会社きらぼしコンサルティング

所在地：東京都港区南青山3-10-43 きらぼし銀行内

設立：1984年7月

代表取締役：中野良明

事業内容：コンサルティング事業、会員サービス事業、人材事業

URL：https://www.kiraboshi-consul.co.jp/