2026年1月23日（金）TiB（Tokyo Innovation Base）にて、きらぼしピッチ特別編 ～松尾研発スタートアップ・AIスタートアップ企業～開催！
「金融にも強い総合サービス業」を将来像に掲げるきらぼしグループの株式会社きらぼしコンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長 中野良明）が運営協力している「きらぼしピッチ」において、2026年1月「松尾研発スタートアップ・AIスタートアップ企業」と取引先企業とのシナジーを目的に特別ピッチを開催いたします。
詳細を見る :
https://peatix.com/event/4668800
きらぼしピッチとは？
「東京からユニコーン企業を創出する」というスローガンをもとに、2022年3月より毎月開催している「きらぼしピッチ」。現在までに44回を重ね、きらぼしグループのスタートアップ支援を象徴するイベントとなっています。
開催の目的
（１）大企業・中小企業、VC、行政機関等とスタートアップとのオープンイノベーションの機会創出
（２）松尾研発スタートアップ・AIスタートアップの資金調達支援
本イベントでは、有望な松尾研発スタートアップ・AIスタートアップ企業６社によるピッチイベントのほか、スタートアップと直接協業を検討できる「個別相談会」をご用意しております！
・有望なAIスタートアップ企業に興味があり協業をしたい
・大企業・CVC・行政機関等と繋がりたい
・新規事業に取組みたい
・松尾研究所様との協業に興味がある
という方は是非お申込みください。
イベント概要
【主催】
東京きらぼしフィナンシャルグループ きらぼし銀行
【開催日時】
2026年1月23日（金）17：00～20：00
【場所】
TiB（Tokyo Innovation Base）1階SQUARE-2
（東京都千代田区丸の内3-8-3）
＊JR有楽町駅より徒歩1分
https://tib.metro.tokyo.lg.jp/#access
【対象】
有望なスタートアップと協業して課題解決を図りたい事業者など
【参加費】
3,300円(税込)/1名
理由の如何を問わず、チケット購入後のキャンセルや変更はできません。十分にご検討後、ご購入ください。
【定員】
オフライン：100名（各社2名まで）
【プログラム】
〈第1部（17:00～18:05）〉
１. 株式会社ARCRA (https://arcra.jp/)
【建築設計領域を中心に、AI技術で企業の創造プロセスを革新する】
２. 株式会社EQUES(https://eques.co.jp/)
【製薬・エネルギー等領域特化型LLMの開発】
３. 株式会社Elith(https://www.elith.ai/)
【AIセーフティ領域を中心に、安全・安心で信頼性の高いAIを提供。金融・製造など深いドメイン理解を基に社会実装を推進】
４. 株式会社SCIEN(https://scieninc.jp/)
【企業現場の課題をSCIENCEで解決し、再現性あるROIを継続創出、現場導入まで伴走支援】
５. 株式会社HIBARI(https://hibari-ai.com/)
【"現場の抱える課題"をデジタルツイン×AIで解決する。課題発見から解決まで伴走支援】
６. Portus AI 株式会社(https://portus-ai.co.jp/)
【"能動的なAI"でAIが自ら業務を行う ~ webでの情報収集の自動化 ~】
〈第2部（18:10～20:00）〉
個別相談会＆名刺交換会
【応募方法】
ご応募はこちらから :
https://peatix.com/event/4668800
【申込期限】
一次締切：2025年12月26日（金）12時迄
二次締切：2026年01月15日（木）12時迄
※より多くの方にご参加いただけるよう延長する場合がございます。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社きらぼし銀行 SS（Startup Studio）部
E-mail：i610@kiraboshibank.co.jp
【株式会社きらぼしコンサルティング 会社概要】
「企業経営に、新たな強みを」
会社名：株式会社きらぼしコンサルティング
所在地：東京都港区南青山3-10-43 きらぼし銀行内
設立：1984年7月
代表取締役：中野良明
事業内容：コンサルティング事業、会員サービス事業、人材事業
URL：https://www.kiraboshi-consul.co.jp/