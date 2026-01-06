2026年1月23日（金）TiB（Tokyo Innovation Base）にて、きらぼしピッチ特別編　～松尾研発スタートアップ・AIスタートアップ企業～開催！

写真拡大 (全2枚)

株式会社きらぼしコンサルティング

「金融にも強い総合サービス業」を将来像に掲げるきらぼしグループの株式会社きらぼしコンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長 中野良明）が運営協力している「きらぼしピッチ」において、2026年1月「松尾研発スタートアップ・AIスタートアップ企業」と取引先企業とのシナジーを目的に特別ピッチを開催いたします。




詳細を見る :
https://peatix.com/event/4668800


きらぼしピッチとは？

「東京からユニコーン企業を創出する」というスローガンをもとに、2022年3月より毎月開催している「きらぼしピッチ」。現在までに44回を重ね、きらぼしグループのスタートアップ支援を象徴するイベントとなっています。



開催の目的

（１）大企業・中小企業、VC、行政機関等とスタートアップとのオープンイノベーションの機会創出


（２）松尾研発スタートアップ・AIスタートアップの資金調達支援


本イベントでは、有望な松尾研発スタートアップ・AIスタートアップ企業６社によるピッチイベントのほか、スタートアップと直接協業を検討できる「個別相談会」をご用意しております！



・有望なAIスタートアップ企業に興味があり協業をしたい


・大企業・CVC・行政機関等と繋がりたい


・新規事業に取組みたい


・松尾研究所様との協業に興味がある


という方は是非お申込みください。



イベント概要

【主催】


東京きらぼしフィナンシャルグループ　きらぼし銀行



【開催日時】　


2026年1月23日（金）17：00～20：00



【場所】


TiB（Tokyo Innovation Base）1階SQUARE-2


（東京都千代田区丸の内3-8-3）


＊JR有楽町駅より徒歩1分


https://tib.metro.tokyo.lg.jp/#access



【対象】


有望なスタートアップと協業して課題解決を図りたい事業者など



【参加費】


3,300円(税込)/1名


理由の如何を問わず、チケット購入後のキャンセルや変更はできません。十分にご検討後、ご購入ください。



【定員】


オフライン：100名（各社2名まで）



【プログラム】


〈第1部（17:00～18:05）〉


１. 株式会社ARCRA (https://arcra.jp/)


【建築設計領域を中心に、AI技術で企業の創造プロセスを革新する】


２. 株式会社EQUES(https://eques.co.jp/)


【製薬・エネルギー等領域特化型LLMの開発】


３. 株式会社Elith(https://www.elith.ai/)


【AIセーフティ領域を中心に、安全・安心で信頼性の高いAIを提供。金融・製造など深いドメイン理解を基に社会実装を推進】


４. 株式会社SCIEN(https://scieninc.jp/)


【企業現場の課題をSCIENCEで解決し、再現性あるROIを継続創出、現場導入まで伴走支援】


５. 株式会社HIBARI(https://hibari-ai.com/)


【"現場の抱える課題"をデジタルツイン×AIで解決する。課題発見から解決まで伴走支援】


６. Portus AI 株式会社(https://portus-ai.co.jp/)


【"能動的なAI"でAIが自ら業務を行う ~ webでの情報収集の自動化 ~】



〈第2部（18:10～20:00）〉


個別相談会＆名刺交換会


【応募方法】


ご応募はこちらから :
https://peatix.com/event/4668800


【申込期限】


一次締切：2025年12月26日（金）12時迄
二次締切：2026年01月15日（木）12時迄


※より多くの方にご参加いただけるよう延長する場合がございます。



【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社きらぼし銀行 SS（Startup Studio）部


E-mail：i610@kiraboshibank.co.jp


【株式会社きらぼしコンサルティング　会社概要】
「企業経営に、新たな強みを」
会社名：株式会社きらぼしコンサルティング　
所在地：東京都港区南青山3-10-43 きらぼし銀行内
設立：1984年7月
代表取締役：中野良明
事業内容：コンサルティング事業、会員サービス事業、人材事業
URL：https://www.kiraboshi-consul.co.jp/