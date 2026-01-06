日やけ止めブランド『サンカット(R)』から手を汚さず、さっと塗り直せる「プロテクトUV　スティック」を2月2日より順次発売

コーセーコスメポート株式会社

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、当社を代表する日やけ止めブランド『サンカット(R)』より手を汚さずに素早く、簡単に塗れ、さらさらの使用感の「プロテクトUVスティック」（1品目1品種、ノープリントプライス）を2026年2月2日より全国の量販店・ドラッグストアを中心に順次発売します。

◇サンカット(R)ブランドサイト https://www.suncut-uv.com/

■開発背景

夏が長引くことで、UV対策の意識が向上し、メディアやSNSで塗り直しの重要性が周知され、日やけ止めを外出前に使用するだけでなく、外出先でも2～3時間置きに塗り直しが必要であるという認識が高まっています。面倒な日やけ止めの塗り直しを素早く簡単にすませたいというニーズを捉えたスティック剤型が拡大しています。このような背景から、このたび『サンカット(R)』から、ムラなく均一に塗布できる幅広いオーバル型のUVスティックを開発、また、さらさらな使用感でベタつきのストレスを軽減した「プロテクトUVスティック」を発売します。

■商品紹介

1. 超さらさらな使用感 驚きの素肌感なのに強力紫外線をブロック

持続型さらさらキープパウダー※1を配合し、ストレスフリーなさらさら肌が続きます。

するする伸びて、ムラなく密着し、重ねてつけてもベタつかずUVカット効果が持続します。

※1ポリメチルシルセスキオキサン・（トリメチルペンタンジオール/アジピン酸/グリセリン）クロスポリマー

1. 手を汚さずに素早く簡単UVケア

新開発 オーバル形状のスティック。直塗りができ、一度に広範囲や目元や小鼻まわりなどの細かい部分にも簡単に塗布できます。

3. うるおい成分配合で乾燥からも肌を守る

うるおいを閉じ込めるモイストヴェールで、うるおいをあたえ、日やけによる乾燥ダメージを防ぎます。カンゾウ根エキス・H（保湿） ヒマワリ種子オイル※2・H※3（保湿） 配合。

アレルギーテスト済み。ニキビのもとになりにくい処方（ノンコメドジェニックテスト済み）

すべてのかたにアレルギーが起きない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。

※2ヒマワリ種子油不けん化物 ※3ホホバ種子油

■『サンカット(R)』について

2009年にデビューした、日やけ止めブランドです。髪を含めた全身の徹底ガードを叶える日やけ止めとして、日常からレジャーのシーンまで幅広く使えるラインナップを豊富に取り揃えています。使用感や肌へのやさしさにこだわった処方で、紫外線ダメージから肌や髪をまもります。「UＶスプレー」は日やけ止めスプレー累計売上第一位※4、ブランドを代表するアイテムです。世界12の国と地域（日本、中国、香港、マカオ、台湾、モンゴル、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピン）で展開しています。

※4インテージSRI＋日やけ止めスプレー（セルフ・薬系）市場2022年8月～2025年5月の累計販売金額（ブランド計）

2026年2月2日 順次発売

『サンカット(R)』 新商品(1品目1品種)

商品名/容量/特長

サンカット(R) プロテクトUVスティック <日やけ止めスティック> 20g

【SPF50 ＋ PA＋＋＋＋ UV耐水性★★】

手を汚さず、いつでもどこでも、さっと塗り直しができるUVスティック。ベタつきストレスゼロで超さらさらな使用感。幅広オーバル型スティックで広範囲も、細かい部分も素早くUVケア。

スーパーウォータープルーフ。

■『コーセーコスメポート』について

『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーホールディングスが100％出資するグループ会社でお客さまが手に取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しいチャレンジと自由な発想でお客さまに喜んで頂ける商品をお届けすることを目指す事業体です。

