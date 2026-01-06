【神戸壺中天】1月限定おすすめアラカルト登場！豚バラと天津冬菜の重ね蒸し煮＆牡蠣の唐辛子炒め

明海グループ株式会社

神戸元町の中華レストラン「神戸壺中天」では、1月限定のおすすめアラカルトを2品ご用意しました。中国四川の伝統を受け継ぐ深い味わいと、海の恵みをスパイシーに仕立てた一皿。寒い季節にぴったりの贅沢な味覚をお楽しみください。

おすすめアラカルト

とろける豚バラの柔らかさ、漬物の香りがふわりと広がる瞬間豚バラと天津冬菜の重ね蒸し煮 1,800円（税込）

中国名「芽菜扣肉」。発酵させた芽菜（漬物）と豚バラ肉をじっくり煮込み、旨みを重ねた中国南部の伝統料理。とろける豚バラと漬物の奥深い風味が、冬の食卓を温めます。

タレの艶が食欲をそそる、旨みを重ねた伝統の一皿

牡蠣の唐辛子炒め ガーリック風味 1,800円（税込）

口に入れた瞬間、牡蠣の海の旨みが広がり、にんにくの香りが鼻を抜け、唐辛子の辛味が後を追う…

その余韻がクセになる一皿。冬の牡蠣を、香りと辛味で大胆に仕上げました。

提供期間

唐辛子とガーリックが彩る、牡蠣の海の旨みを閉じ込めた一皿ぷっくり牡蠣から溢れる旨み、辛味と香りが後を追う贅沢な一口

2026年1月5日（月）～1月31日（土）

中国料理 神戸壺中天（こうべこちゅうてん）概要

店舗名 ： 中国料理 神戸壺中天

所在地 ： 〒650-0037 神戸市中央区明石町32番地 明海ビル B1F Block32

営業時間 ： ランチ 11:00～14:30(L.O.14：00)／ディナー 17:00～21:00(L.O.20:00)

電話番号 ： 078-334-1002

アクセス ： JR三ノ宮/各線三宮駅から徒歩14分・JR元町駅/阪神元町駅から徒歩7分

HP URL ： https://www.kobekochuten.jp/

instagram： 毎日更新中！https://www.instagram.com/kobekochu32/

予約方法 ： 公式HP(https://kobekochuten.jp/reservation/)やお電話からも承っております。