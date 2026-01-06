2025年末に実施された「新宿年末クリーン大作戦」に参加

トレノケート株式会社

人材育成のトレノケート株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：早津 昌夫、以下、トレノケート）は、2025年12月19日に、新宿区で毎年末に行われる「新宿年末クリーン大作戦」に初めて参加し、有志9名が清掃を行いました。

当社拠点周辺の清掃活動を通じて、日頃お世話になっている地域への感謝の気持ちをお伝えするとともに、メンバーそれぞれ新たな発見やチームワークの強化にもつながる有意義な時間となりました。

このような貴重な機会をご提供いただき、誠にありがとうございました。

▼新宿年末クリーン大作戦とは

「新宿年末クリーン大作戦」とは、新宿区が実施する商店会や町会、学校、企業、ボランティア団体等と協力して行う一斉美化清掃です。区民や新宿を訪れる来街者がきれいなまちで気持ちよく過ごせることも目的として実施され、2025年は2,098名・132団体が参加しました。

詳しくはこちら：新宿年末クリーン大作戦(https://www.city.shinjuku.lg.jp/whatsnew/pub/2025/1219-01.html)を実施(https://www.city.shinjuku.lg.jp/whatsnew/pub/2025/1219-01.html)

トレノケートは今後も、地域とのつながりを大切にしながら、前向きな取り組みを継続してまいります。

