トップチーム スタッフ就任のお知らせ
佐枝 篤 / Atsushi SAEDA プロフィール
◼️役職
トップチームコーチ
◼️生年月日
1987年6月30日
■出身地
愛知県
◼️指導歴
2006年～2010年 熱田高校サッカー部コーチ
2011年 一宮興道高校サッカー部コーチ
2012年 佐織工業高校サッカー部監督
2014年 U.E.SANT ILDEFONS Juvenil C(U-18)コーチ
2014年～2015年 E.F.GAVA Alevin A (U-11)第二監督
2015年～2016年 C.EJUPITER Infantil B(U-13)第一監督
2016年 C.EJUPITER Infantil A (U-13)第一監督
2017年 アーセナルサッカースクール市川 U13監督
2019年3月～8月 アルビレックス新潟メソッドコーチ兼通訳
2019年8月 アルビレックス新潟U-12コーチ兼メソッドコーチ
2020年1月～3月 アルビレックス新潟U-18コーチ
2020年4月～12月 アルビレックス新潟U-15監督
2021年 名古屋グランパスアカデミーコーチ
2022年 名古屋グランパスU-15コーチ
2022年～2025年 名古屋グランパスU-18コーチ
◼️コメント
はじめまして。今シーズンよりツエーゲン金沢の一員となる佐枝篤です。
クラブ創設20周年という節目の年に加入できることを、大変光栄に思います。
監督・スタッフをサポートし、チームと選手が最大限の力を発揮できるよう、日々全力で取り組んでまいります。
また、石川といえば、2年前の能登半島地震が思い起こされます。現在も復興の途上にあると伺っています。
スポーツの持つ魅力とパワーで、石川の皆さまに少しでも希望や前向きな力を届けられるよう、微力ながら邁進してまいります。
ツエーゲン金沢に関わる皆さま、金沢ゴーゴーカレースタジアムでお会いできることを楽しみにしています！
吉本 哲朗 / Tetsuro YOSHIMOTO プロフィール
◼️役職
トップチームGKコーチ
◼️生年月日
1984年12月19日
■出身地
大阪府
◼️選手歴
FC琉球 - V・ファーレン長崎
◼️指導歴
2008年～2009年 長崎総合科学大附属高 GKコーチ
2011年～2012年 国見高 GKコーチ
2012年 V・ファーレン長崎 トップチーム・アカデミーGKコーチ
2013年～2014年 ブラウブリッツ秋田 トップチームGKコーチ兼スクールコーチ
2015年～2017年 ヴァンフォーレ甲府 ジュニアユース・ジュニアGKコーチ
2018年 ノジマステラ神奈川相模原 トップチーム・アカデミーGKコーチ
2019年～2020年 栃木SC トップチームGKコーチ
2021年～2022年 AC長野パルセイロ トップチームGKコーチ
2023年～2025年 松本山雅FC トップチームGKコーチ
◼️コメント
ツエーゲン金沢に関わる全ての皆様、はじめまして。
今シーズンからGKコーチに就任します吉本哲朗です。
クラブの発展とチームの目標であるJ2昇格達成の為に全力で取り組んで参ります。
ご支援よろしくお願い致します。
斉藤 レアンドロ悠輔 Leandro Yusuke SAITO プロフィール
◼️役職
トップチーム通訳
◼️生年月日
1998年1月9日
◼️出身地
愛知県
◼️経歴
2022年～2024年 レノファ山口FC 通訳
2025年 徳島ヴォルティス 通訳
◼️コメント
ツエーゲン金沢に関わるすべてのみなさまへ
あけましておめでとうございます！
初めまして、新しく通訳として入団致しました斉藤 レアンドロ悠輔と申します。
この素晴らしいチームの一員として共に戦えることに感謝しております。
皆様とともに多くの勝利を分かち合う瞬間を楽しみにしています！
バモ！ツエーゲン！
何卒よろしくお願いします。