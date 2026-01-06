トップチーム　スタッフ就任のお知らせ

写真拡大 (全3枚)

株式会社石川ツエーゲン

佐枝 篤 / Atsushi SAEDA プロフィール








◼️役職
トップチームコーチ

◼️生年月日
1987年6月30日

■出身地
愛知県

◼️指導歴
2006年～2010年　熱田高校サッカー部コーチ
2011年　一宮興道高校サッカー部コーチ
2012年　佐織工業高校サッカー部監督
2014年　U.E.SANT ILDEFONS Juvenil C(U-18)コーチ
2014年～2015年　E.F.GAVA Alevin A (U-11)第二監督　
2015年～2016年　C.EJUPITER Infantil B(U-13)第一監督
2016年　C.EJUPITER Infantil A (U-13)第一監督
2017年　アーセナルサッカースクール市川　U13監督
2019年3月～8月　アルビレックス新潟メソッドコーチ兼通訳
2019年8月　アルビレックス新潟U-12コーチ兼メソッドコーチ
2020年1月～3月　アルビレックス新潟U-18コーチ
2020年4月～12月　アルビレックス新潟U-15監督


2021年　名古屋グランパスアカデミーコーチ


2022年　名古屋グランパスU-15コーチ


2022年～2025年　名古屋グランパスU-18コーチ



◼️コメント


はじめまして。今シーズンよりツエーゲン金沢の一員となる佐枝篤です。


クラブ創設20周年という節目の年に加入できることを、大変光栄に思います。


監督・スタッフをサポートし、チームと選手が最大限の力を発揮できるよう、日々全力で取り組んでまいります。



また、石川といえば、2年前の能登半島地震が思い起こされます。現在も復興の途上にあると伺っています。


スポーツの持つ魅力とパワーで、石川の皆さまに少しでも希望や前向きな力を届けられるよう、微力ながら邁進してまいります。


ツエーゲン金沢に関わる皆さま、金沢ゴーゴーカレースタジアムでお会いできることを楽しみにしています！



吉本 哲朗 / Tetsuro YOSHIMOTO プロフィール








◼️役職
トップチームGKコーチ

◼️生年月日
1984年12月19日

■出身地
大阪府



◼️選手歴


FC琉球 - V・ファーレン長崎



◼️指導歴


2008年～2009年　長崎総合科学大附属高　GKコーチ


2011年～2012年　国見高　GKコーチ


2012年　V・ファーレン長崎　トップチーム・アカデミーGKコーチ


2013年～2014年　ブラウブリッツ秋田　トップチームGKコーチ兼スクールコーチ


2015年～2017年　ヴァンフォーレ甲府　ジュニアユース・ジュニアGKコーチ


2018年　ノジマステラ神奈川相模原　トップチーム・アカデミーGKコーチ


2019年～2020年　栃木SC　トップチームGKコーチ


2021年～2022年　AC長野パルセイロ　トップチームGKコーチ


2023年～2025年　松本山雅FC　トップチームGKコーチ



◼️コメント


ツエーゲン金沢に関わる全ての皆様、はじめまして。


今シーズンからGKコーチに就任します吉本哲朗です。


クラブの発展とチームの目標であるJ2昇格達成の為に全力で取り組んで参ります。


ご支援よろしくお願い致します。



斉藤 レアンドロ悠輔 Leandro Yusuke SAITO プロフィール








◼️役職
トップチーム通訳

◼️生年月日
1998年1月9日

◼️出身地
愛知県

◼️経歴


2022年～2024年　レノファ山口FC 通訳
2025年　徳島ヴォルティス 通訳



◼️コメント


ツエーゲン金沢に関わるすべてのみなさまへ


あけましておめでとうございます！


初めまして、新しく通訳として入団致しました斉藤 レアンドロ悠輔と申します。


この素晴らしいチームの一員として共に戦えることに感謝しております。


皆様とともに多くの勝利を分かち合う瞬間を楽しみにしています！


バモ！ツエーゲン！


何卒よろしくお願いします。