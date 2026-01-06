トップチーム　スタッフ就任のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

佐枝 篤 / Atsushi SAEDA プロフィール

◼️役職

トップチームコーチ



◼️生年月日

1987年6月30日



■出身地

愛知県



◼️指導歴

2006年～2010年 熱田高校サッカー部コーチ

2011年 一宮興道高校サッカー部コーチ

2012年 佐織工業高校サッカー部監督

2014年 U.E.SANT ILDEFONS Juvenil C(U-18)コーチ

2014年～2015年 E.F.GAVA Alevin A (U-11)第二監督

2015年～2016年 C.EJUPITER Infantil B(U-13)第一監督

2016年 C.EJUPITER Infantil A (U-13)第一監督

2017年 アーセナルサッカースクール市川 U13監督

2019年3月～8月 アルビレックス新潟メソッドコーチ兼通訳

2019年8月 アルビレックス新潟U-12コーチ兼メソッドコーチ

2020年1月～3月 アルビレックス新潟U-18コーチ

2020年4月～12月 アルビレックス新潟U-15監督

2021年 名古屋グランパスアカデミーコーチ

2022年 名古屋グランパスU-15コーチ

2022年～2025年 名古屋グランパスU-18コーチ



◼️コメント

はじめまして。今シーズンよりツエーゲン金沢の一員となる佐枝篤です。

クラブ創設20周年という節目の年に加入できることを、大変光栄に思います。

監督・スタッフをサポートし、チームと選手が最大限の力を発揮できるよう、日々全力で取り組んでまいります。

また、石川といえば、2年前の能登半島地震が思い起こされます。現在も復興の途上にあると伺っています。

スポーツの持つ魅力とパワーで、石川の皆さまに少しでも希望や前向きな力を届けられるよう、微力ながら邁進してまいります。

ツエーゲン金沢に関わる皆さま、金沢ゴーゴーカレースタジアムでお会いできることを楽しみにしています！

吉本 哲朗 / Tetsuro YOSHIMOTO プロフィール

◼️役職

トップチームGKコーチ



◼️生年月日

1984年12月19日



■出身地

大阪府

◼️選手歴

FC琉球 - V・ファーレン長崎



◼️指導歴

2008年～2009年 長崎総合科学大附属高 GKコーチ

2011年～2012年 国見高 GKコーチ

2012年 V・ファーレン長崎 トップチーム・アカデミーGKコーチ

2013年～2014年 ブラウブリッツ秋田 トップチームGKコーチ兼スクールコーチ

2015年～2017年 ヴァンフォーレ甲府 ジュニアユース・ジュニアGKコーチ

2018年 ノジマステラ神奈川相模原 トップチーム・アカデミーGKコーチ

2019年～2020年 栃木SC トップチームGKコーチ

2021年～2022年 AC長野パルセイロ トップチームGKコーチ

2023年～2025年 松本山雅FC トップチームGKコーチ

◼️コメント

ツエーゲン金沢に関わる全ての皆様、はじめまして。

今シーズンからGKコーチに就任します吉本哲朗です。

クラブの発展とチームの目標であるJ2昇格達成の為に全力で取り組んで参ります。

ご支援よろしくお願い致します。

斉藤 レアンドロ悠輔 Leandro Yusuke SAITO プロフィール

◼️役職

トップチーム通訳



◼️生年月日

1998年1月9日



◼️出身地

愛知県



◼️経歴

2022年～2024年 レノファ山口FC 通訳

2025年 徳島ヴォルティス 通訳

◼️コメント

ツエーゲン金沢に関わるすべてのみなさまへ

あけましておめでとうございます！

初めまして、新しく通訳として入団致しました斉藤 レアンドロ悠輔と申します。

この素晴らしいチームの一員として共に戦えることに感謝しております。

皆様とともに多くの勝利を分かち合う瞬間を楽しみにしています！

バモ！ツエーゲン！

何卒よろしくお願いします。