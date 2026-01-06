【CE LA VI TOKYO】一口ずつ味わう冬の贅沢、甘酸っぱい苺と濃厚チョコレートで楽しむ冬限定ブッフェが1月15日(木)スタート！

株式会社ICONIC LOCATIONS JAPAN(代表取締役 稲塚 晃裕、東京都渋谷区)が運営するCE LA VI TOKYO(東京都渋谷区道玄坂1-2-3東急プラザ渋谷17階・18階)は、18階CE LA VI RESTAURANT & SKY BARにて「STRAWBERRY × CHOCOLATE DESSERT BUFFET」を2026年1月15日（木）より開始いたします。





苺とチョコレートが織りなす華やかなデザート14種が揃う冬限定ブッフェ。ラインナップには、まろやかな甘さが広がるルビーチョコレートのタルト、なめらかな口どけと濃厚な味わいが印象的なヴェリーヌショコラ、苺の爽やかさとチョコレートのコクが調和した苺チョコレートロールケーキなど、味わいも表情も異なるデザートをご用意。
口に運ぶたびに広がる甘酸っぱさとチョコレートの奥深い風味が、冬の特別なひとときを演出します。そのひとときを包み込むように、グリーンあふれる空間が、ひと足早い春の気配を添えます。
さらに、コーヒーや紅茶をはじめとする12種類のフリードリンクには、苺やチョコレートの香りが広がるデザートティーも含まれ、ランチコースからデザートまでゆったりと楽しめるのも魅力のひとつ。



甘く華やかな冬の時間を、心ゆくまでご堪能ください。



Dessert Highlights


ルビーチョコレートのタルト


ピスタチオが香るアーモンドクリームを詰めて焼き上げたタルトに、苺とルビーチョコレートのガナッシュを贅沢に重ねました。コクのある味わいと華やかな風味が広がる、リッチな一品です。






ヴェリーヌショコラ


チョコプリンやバナナソース、ロイヤルティーヌをグラスの中に重ねたヴェリーヌ仕立て。バナナとチョコレート生クリームの相性に、仕上げのサクサクとしたチョコクッキースティックが心地よいアクセントを添えます。






苺チョコレートロールケーキ


カカオ71％のハイカカオチョコレートクリームを、軽やかなチョコレートスポンジで巻き込み、苺ガナッシュと苺生クリームで華やかに仕上げました。チョコレートのコクと苺の甘酸っぱさが調和する、満足感のある味わいです。






ショコラサンドクッキー


濃厚なチョコレートガナッシュをサクサク食感のクッキーでサンドし、側面にはヘーゼルナッツとピスタチオをあしらいました。ナッツの香ばしさとほどよい歯ごたえが、チョコレートのコクを引き立てます。






苺チョコレートと紅茶のショートケーキ


アールグレイ風味のジェノワーズに、紅茶クリームとカスタードクリームをサンド。苺ガナッシュをまとわせ、ハート型の苺チョコレートとフレッシュ苺を添えた、華やかで香り高いショートケーキです。






オペラ


コーヒーとチョコレートの風味を丁寧に重ねた、伝統的なオペラ。ほろ苦さとベルギー産カカオの深いコクが調和する、上質で落ち着いた味わいです。






抹茶のガトーショコラ


ホワイトチョコレートに抹茶を贅沢に合わせ、しっとりとなめらかな口どけに仕上げました。抹茶の奥深い香りとやさしい甘みが広がる、濃厚で満足感のある味わいです。






チョコレートフォンデュバリエーション


ダーク・ホワイト・苺の3種のチョコレートをご用意。マシュマロや焼き菓子をお好みでディップしながら、思い思いに楽しめるフォンデュスタイルです。





「STRAWBERRY × CHOCOLATE DESSERT BUFFET」プラン概要

期間：2026年1月15日(木)～2026年3月31日(火)


時間：11:00～14:00(L.O.)


料金：


＜CE LA VI SHORT LUNCH COURSE(本日のサラダ・プリメイン) +デザートブッフェ+Tea Selection ＆ Cafe＞ 　


平日5,000円 / 休日5,500円(税込・サービス料別)



＜CE LA VI SKY LUNCH(本日のサラダ・選べるプリメイン・メイン)+デザートブッフェ+Tea Selection ＆ Cafe＞ 　


平日6,000円 / 休日6,800円(税込・サービス料別)



ご予約：


電話 / 0800-111-3065(フリーコール)


WEB / https://www.tablecheck.com/ja/shops/celavitokyo/reserve


※各種グルメサイトでも承っております



CE LA VI TOKYO



シンガポールの「マリーナベイ・サンズ」のルーフトップをはじめ、世界で展開するCE LA VI。2019年12月、日本初上陸店としてCE LA VI TOKYOをオープン。


「Elevated, Everywhere.～至高の体験を、あらゆる場所で」をブランドコンセプトに掲げ、音楽・料理・空間・ホスピタリティ・ロケーションを軸にした大人の社交場。革新的なモダンアジアン料理を提供するファインダイニング「CE LA VI RESTAURANT & SKY BAR」、アジアンバーガーなどを提供するカジュアルダイニング「BAO by CE LA VI」、インターナショナルな雰囲気が漂うクラブラウンジ「CE LA VI CLUB LOUNGE」。これらが連動し”喜びの探求”を可能とした総合エンターテインメント空間として、人種や世代を超えた極上のエンターテインメントをすべての人に届けます。


2025年9月にはCE LA VI LONDONがオープン、2026年にはマイアミにもオープン予定と、ブランドのグローバル展開はさらに広がりを見せています。



営業時間


●BAO by CE LA VI(17階)


月～土・祝前　11：00～23：00(フードL.O.22:00、ドリンクL.O.22:30)


日・祝　　　 11：00～22：00(フードL.O.21:00、ドリンクL.O.21:30)



●CE LA VI CLUB LOUNGE(17階)


月　　　　　　定休日


火～木・日　 22：00～28：00


金・土　　　　22：00～28：30



●CE LA VI RESTAURANT & SKY BAR(18階)


LUNCH 11：00～15：00


DINNER 17：00～23：00(フードL.O.21:00、ドリンクL.O.22:30)



所在地


東京都渋谷区道玄坂1-2-3東急プラザ17階・18階


TEL：0800-111-3065(フリーコール)


公式ホームページ：https://jp.celavi.com/ja-jp


Instagram：https://www.instagram.com/celavitokyo/



会社概要


会社名：株式会社ICONIC LOCATIONS JAPAN


代表取締役：稲塚 晃裕


所在地：東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス17階


設立：2018年10月17日