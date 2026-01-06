【CE LA VI TOKYO】一口ずつ味わう冬の贅沢、甘酸っぱい苺と濃厚チョコレートで楽しむ冬限定ブッフェが1月15日(木)スタート！

株式会社ICONIC LOCATIONS JAPAN

株式会社ICONIC LOCATIONS JAPAN(代表取締役 稲塚 晃裕、東京都渋谷区)が運営するCE LA VI TOKYO(東京都渋谷区道玄坂1-2-3東急プラザ渋谷17階・18階)は、18階CE LA VI RESTAURANT & SKY BARにて「STRAWBERRY × CHOCOLATE DESSERT BUFFET」を2026年1月15日（木）より開始いたします。

苺とチョコレートが織りなす華やかなデザート14種が揃う冬限定ブッフェ。ラインナップには、まろやかな甘さが広がるルビーチョコレートのタルト、なめらかな口どけと濃厚な味わいが印象的なヴェリーヌショコラ、苺の爽やかさとチョコレートのコクが調和した苺チョコレートロールケーキなど、味わいも表情も異なるデザートをご用意。

口に運ぶたびに広がる甘酸っぱさとチョコレートの奥深い風味が、冬の特別なひとときを演出します。そのひとときを包み込むように、グリーンあふれる空間が、ひと足早い春の気配を添えます。

さらに、コーヒーや紅茶をはじめとする12種類のフリードリンクには、苺やチョコレートの香りが広がるデザートティーも含まれ、ランチコースからデザートまでゆったりと楽しめるのも魅力のひとつ。

甘く華やかな冬の時間を、心ゆくまでご堪能ください。

Dessert Highlights

ルビーチョコレートのタルト

ピスタチオが香るアーモンドクリームを詰めて焼き上げたタルトに、苺とルビーチョコレートのガナッシュを贅沢に重ねました。コクのある味わいと華やかな風味が広がる、リッチな一品です。

ヴェリーヌショコラ

チョコプリンやバナナソース、ロイヤルティーヌをグラスの中に重ねたヴェリーヌ仕立て。バナナとチョコレート生クリームの相性に、仕上げのサクサクとしたチョコクッキースティックが心地よいアクセントを添えます。

苺チョコレートロールケーキ

カカオ71％のハイカカオチョコレートクリームを、軽やかなチョコレートスポンジで巻き込み、苺ガナッシュと苺生クリームで華やかに仕上げました。チョコレートのコクと苺の甘酸っぱさが調和する、満足感のある味わいです。

ショコラサンドクッキー

濃厚なチョコレートガナッシュをサクサク食感のクッキーでサンドし、側面にはヘーゼルナッツとピスタチオをあしらいました。ナッツの香ばしさとほどよい歯ごたえが、チョコレートのコクを引き立てます。

苺チョコレートと紅茶のショートケーキ

アールグレイ風味のジェノワーズに、紅茶クリームとカスタードクリームをサンド。苺ガナッシュをまとわせ、ハート型の苺チョコレートとフレッシュ苺を添えた、華やかで香り高いショートケーキです。

オペラ

コーヒーとチョコレートの風味を丁寧に重ねた、伝統的なオペラ。ほろ苦さとベルギー産カカオの深いコクが調和する、上質で落ち着いた味わいです。

抹茶のガトーショコラ

ホワイトチョコレートに抹茶を贅沢に合わせ、しっとりとなめらかな口どけに仕上げました。抹茶の奥深い香りとやさしい甘みが広がる、濃厚で満足感のある味わいです。

チョコレートフォンデュバリエーション

ダーク・ホワイト・苺の3種のチョコレートをご用意。マシュマロや焼き菓子をお好みでディップしながら、思い思いに楽しめるフォンデュスタイルです。

「STRAWBERRY × CHOCOLATE DESSERT BUFFET」プラン概要

期間：2026年1月15日(木)～2026年3月31日(火)

時間：11:00～14:00(L.O.)

料金：

＜CE LA VI SHORT LUNCH COURSE(本日のサラダ・プリメイン) +デザートブッフェ+Tea Selection ＆ Cafe＞

平日5,000円 / 休日5,500円(税込・サービス料別)

＜CE LA VI SKY LUNCH(本日のサラダ・選べるプリメイン・メイン)+デザートブッフェ+Tea Selection ＆ Cafe＞

平日6,000円 / 休日6,800円(税込・サービス料別)

ご予約：

電話 / 0800-111-3065(フリーコール)

WEB / https://www.tablecheck.com/ja/shops/celavitokyo/reserve

※各種グルメサイトでも承っております

CE LA VI TOKYO

シンガポールの「マリーナベイ・サンズ」のルーフトップをはじめ、世界で展開するCE LA VI。2019年12月、日本初上陸店としてCE LA VI TOKYOをオープン。

「Elevated, Everywhere.～至高の体験を、あらゆる場所で」をブランドコンセプトに掲げ、音楽・料理・空間・ホスピタリティ・ロケーションを軸にした大人の社交場。革新的なモダンアジアン料理を提供するファインダイニング「CE LA VI RESTAURANT & SKY BAR」、アジアンバーガーなどを提供するカジュアルダイニング「BAO by CE LA VI」、インターナショナルな雰囲気が漂うクラブラウンジ「CE LA VI CLUB LOUNGE」。これらが連動し”喜びの探求”を可能とした総合エンターテインメント空間として、人種や世代を超えた極上のエンターテインメントをすべての人に届けます。

2025年9月にはCE LA VI LONDONがオープン、2026年にはマイアミにもオープン予定と、ブランドのグローバル展開はさらに広がりを見せています。

営業時間

●BAO by CE LA VI(17階)

月～土・祝前 11：00～23：00(フードL.O.22:00、ドリンクL.O.22:30)

日・祝 11：00～22：00(フードL.O.21:00、ドリンクL.O.21:30)

●CE LA VI CLUB LOUNGE(17階)

月 定休日

火～木・日 22：00～28：00

金・土 22：00～28：30

●CE LA VI RESTAURANT & SKY BAR(18階)

LUNCH 11：00～15：00

DINNER 17：00～23：00(フードL.O.21:00、ドリンクL.O.22:30)

所在地

東京都渋谷区道玄坂1-2-3東急プラザ17階・18階

TEL：0800-111-3065(フリーコール)

公式ホームページ：https://jp.celavi.com/ja-jp

Instagram：https://www.instagram.com/celavitokyo/

会社概要

会社名：株式会社ICONIC LOCATIONS JAPAN

代表取締役：稲塚 晃裕

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス17階

設立：2018年10月17日