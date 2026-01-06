「ペコちゃん」×ペテモ　限定コラボ玩具が新登場！

イオン株式会社

イオンペット株式会社（代表取締役社長：米津一郎、以下、イオンペット）は、ペコちゃんとの特別コラボ商品を1月7日(水)より全国のペテモ店頭・ペテモオンラインストアにて数量限定で順次販売いたします。

■ペテモ限定！『ペコちゃん』 × ペテモ コラボアイテムについて

このたびのコラボレーションは、幅広い世代から愛されるペコちゃんと、家族として愛されるペットの「かわいい」「愛らしい」という共通価値に着目し、ペットとペットオーナーさまのコミュニケーションの時間に、より多くの楽しさと癒しをお届けしたいという想いから実現しました。

イオンペットはこれまでも、犬猫用「ペコちゃんのXmasショートケーキ」のペテモ限定販売など、

特別な時間を彩る商品展開をしてまいりました。そうした背景のもと、今回は玩具という新たなカテゴリーでコラボレーションを展開。不二家の人気お菓子をモチーフに、噛んで遊ぶと、まるでお菓子を食べているかのように見える、デザイン性と遊び心を詰め込んだラインナップをご用意します。

袋クッション玩具 価格：\1,089（税込）キャンディクッション玩具（レッド/イエロー） 価格：\1,089（税込）※イエローはオンライン限定商品ペコちゃんのほっぺラテックス（ベージュ/ブラウン） 価格：\1,089（税込）※ブラウンはオンライン限定ペコサブレラテックス 価格：\1,089（税込）

販売期間：2026年1月7日（水）10:00 ～

ペテモオンラインストア：https://shop.petemo.jp/items?kw=fujiya_peko

※ペテモ各店舗での展開数量は店舗ごとに異なります。直接店舗までお問い合わせください。

イオンペットは、今後もさまざまな商品やサービスの提供を通し、豊かなペットライフに貢献することで、動物と人間の幸せな共生社会の実現を目指します。

