アルファコード「東京ガールズコレクション（TGC）しずおか2026」連携イベントで産官学協働 XR体験コンテンツを提供

株式会社アルファコード

株式会社アルファコード (本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO 小野佳克 以下、当社) は、2026年1月10日（土）に開催される「SDGs Runway SHIZUOKA 2026」(SDGs推進TGCしずおか2026連携イベント)における静岡市駿河湾・海洋DXプロジェクトブースにて、駿河湾をXR体験できる「駿河湾海洋 デジタル空間体験 (以下、本コンテンツ)」を産官学連携により制作いたしました。本プロジェクトは、当社のXR技術をハブとして、地域の課題解決に静岡理工科大学の学生の創造力を活かす継続的な取り組みのモデルケースとして、企画・開発を行いました。

本コンテンツは、静岡市、静岡理工科大学、当社の産官学協働により制作され、静岡市が推進する「駿河湾・海洋DXプロジェクト」の一環として、駿河湾の豊かな海洋資源の魅力と女性の活躍をデジタル技術で発信することを目的としています。

当社は、今後もXR技術を活用し、地域社会の課題解決や魅力向上に貢献してまいります。特に、本プロジェクトを契機として、静岡地域の企業・団体との連携を積極的に推進してまいります。

■東京ガールズコレクション (TGC) しずおか 2026連携イベントに静岡市が出展

「SDGs推進TGCしずおか2026」連携イベント「SDGs Runway SHIZUOKA 2026」にて、静岡市が出展する「駿河湾・海洋DXプロジェクト」SDGsエリア17ブースにて本コンテンツを体験できます。

■ともだちと一緒に駿河湾を体感するXRコンテンツ

当社は、ともだちと一緒に駿河湾を体験できるXRコンテンツ「駿河湾海洋 デジタル空間体験」を企画・制作。来場者は、VRゴーグルを着け、現実空間にいながらともだちと一緒に、海洋生物と駿河湾の魅力を体験します。

■産官学の協力体制

当社が企画、XRコンテンツ制作ソリューションを提供し、コンテンツ内に出現する駿河湾海洋生物のCGモデルを静岡理工科大学 情報学部 芦澤研究室の学生が芦澤恵太教授の指導の下、静岡市による監修を経て、実現いたしました。産・官・学それぞれの強みを活かし、駿河湾海洋DX先端拠点化計画の魅力を地元の力で発信します。

■インターネット不要のメタバース「VRider COMMS (ブイライダーコムズ)」

本イベントで採用しているXRコンテンツ制作ソリューション「VRider COMMS」は簡単にメタバース空間を制作・運用できるソリューションです。多くの自治体、企業、教育機関で採用されています。静岡理工科大学 芦澤研究室でも空間コンテンツの研究に活用されています。インターネット不要なため、インターネット接続に不安のあるイベント会場や、ネットワークに制約のある教育機関、医療機関で広く選ばれています。

■SDGs Runway SHIZUOKA 2026 概要

開催日時 2026年1月10日(土) 10:00～17:00

会場 ツインメッセ静岡南館 (静岡市駿河区曲金3丁目1番10号)

ツインメッセ静岡北館にて「TGCしずおか2026」同時開催

SDGsエリア17ブース 駿河湾・海洋DXプロジェクト【駿河湾デジタル空間体験】

URL https://sdgs-runway.shizuoka.city/

■駿河湾・海洋DXプロジェクトについて

静岡市が、内閣府の地方大学・地域産業創生交付金を活用した「駿河湾・海洋DX先端拠点化計画」を推進するプロジェクト。清水港周辺エリアに「世界の大きな知」と「人」を集め、海洋に関する最先端の研究・教育・産業が絶えず生まれる国際的な拠点を形成するため、静岡県・大学・企業・団体など多様な関係者と連携しています。

https://www.city.shizuoka.lg.jp/s7524/s013055.html

■株式会社アルファコードについて

「技術」と「アイディア」をいくつも結びつけ、まだ世の中にない新しいサービスの創出に取り組んでおります。VR・AR・MR技術を駆使した「体験型メディアXRソリューション」を提供しています。VR映像制作、XRアプリ開発、メタバースソリューションを主力とし、教育、観光、安全研修、医療など幅広い分野で課題解決に取り組んでいます。10年以上の業界実績を持ち、独自配信プラットフォーム「Blinky (ブリンキー)」、XRソリューション「VRider COMMS (ブイライダーコムズ)」を活用して、企画から開発、運用までワンストップで革新的なソリューションを提供しています。

【会社概要】

名称： 株式会社アルファコード (英文表記：Alpha Code Inc.)

所在地： 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19 UD神谷町ビル 12F

代表取締役社長 兼 CFO： 小野佳克

事業内容： XRシステム・アプリケーションの企画・開発、メタバースソリューションの提供、VR/MR LIVE映像配信事業、イマーシブ・エクスペリエンス・プラットフォーム「Blinky」の構築及び運営、VR撮影・VRサービスのインフラ提供

資本金： 1億円

設立年月日： 2015年10月1日

URL： alphacode.co.jp(https://www.alphacode.co.jp/)

株式会社アルファコード

VR/MR LIVE映像配信事業

イマーシブ・エクスペリエンス・プラットフォーム「Blinky」の構築及び運営

XRシステム・アプリケーションの企画・開発

メタバースソリューションの提供

VR撮影・VRサービスのインフラ提供

ネットワークコンテンツの企画・研究・開発に関するコンサルティング