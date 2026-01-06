【キャスト生出演】『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Our First Fight- 開幕直前特番が、1月11日(日)20時よりニコ生にて配信決定

株式会社ドワンゴ

『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Our First Fight- 開幕直前特番が、1月11日(日)20時よりニコニコ生放送にて配信が決定いたしました。

番組出演は安井一真（日々樹 渉 役）、戸塚世那（姫宮桃李 役）、飯山裕太（伏見弓弦 役）、梶田拓希（蓮巳敬人 役）、武子直輝（鬼龍紅郎 役）、神永圭佑（神崎颯馬 役）の6名。

公演の最新情報や作品の見どころについて、キャストとともに生放送でお届けいたします。

『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』とは、スマートフォン向けゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！』の舞台化作品として、2016年に初演『あんさんぶるスターズ！オン・ステージ』を上演以降、ゲーム内ストーリー・ライブ公演を展開している舞台シリーズ。アイドルたちの成長と改革を、舞台ならではのリアルな演出とライブパフォーマンスで描いている。

2015年4月にリリースされた『あんさんぶるスターズ！』は、スマートフォン向けゲームアプリで、

男性アイドルの育成に特化した「私立夢ノ咲学院」で繰り広げられるアイドルたちの成長や改革を描いている。2020年3月からは『あんさんぶるスターズ！！』として、プレイスタイルで選べる2つのアプリ「Basic」「Music」にリニューアルし、現在2,000万ダウンロードを突破。2025年4月には10周年を迎え、総勢54名の個性豊かなアイドル達によるストーリーが展開されている。

オフィシャルサイト：https://ensemble-stage.jp/2026off/

X：https://x.com/ensemble_stage

(C)2021 Happy Elements K.K／あんステ製作委員会

番組情報

【キャスト生出演】『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Our First Fight- 開幕直前特番

放送日時：2026年1月11日(日) 20時より配信開始

番組ページはこちら：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349565099

【番組出演】

・安井一真（日々樹 渉 役）

・戸塚世那（姫宮桃李 役）

・飯山裕太（伏見弓弦 役）

・梶田拓希（蓮巳敬人 役）

・武子直輝（鬼龍紅郎 役）

・神永圭佑（神崎颯馬 役）

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。



【番組について】

本番組の一部はプレミアム会員限定視聴となります。

全編視聴をご希望のかたはプレミアム会員にご登録をお願い致します。

タイムシフト期間：14日間

ライブ配信情報

『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Our First Fight- ニコ生独占ライブ配信

1月16日(金)東京・18:00初日公演、2月1日(日)兵庫・13:00公演 / 18:00大千秋楽公演の合計3公演をニコ生独占ライブ配信いたします。



▼詳細はこちら

https://dwango-ticket.jp/project/JYo0Haqrfu

ニコニコからのお知らせ

2.5次元舞台・ミュージカル・俳優に関するポータルサイト「2.5次元やっぱニコメン」

俳優生出演番組、舞台PR特番、新作舞台ライブ中継、舞台映像上映会など、2.5次元コンテンツをお届け中。



▼「2.5次元やっぱニコメン」サイトはこちら

https://site.nicovideo.jp/25nicomen/(https://site.nicovideo.jp/25nicomen/)