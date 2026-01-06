【下田海中水族館】七草の日にちなんだ餌やり体験を実施します　七草を食べるウミガメと無病息災を願おう！

藤田観光株式会社

体験型水族館「下田海中水族館（所在地：静岡県下田市三丁目22-31 総支配人：慶野 光市）」では、1月7日に七草粥を食べる風習にちなみ、春の七草の一つ「すずしろ(大根)」をウミガメに給餌する体験イベントを開催します。

<< 長生きの象徴“ウミガメ”たちも無病息災 >>

1月7日には、春の七草などの野菜や野草を入れた七草粥を食べ、無病息災を願う風習があります。

当館では“長生きの象徴”とされるウミガメたちの無病息災を願い、お客さまが七草の一部を直接ウミガメに給餌できるイベントを開催します。一年に一度の特別な瞬間を、ぜひご体験ください。

【日時】 2026年1月7日（水） 13：00～

【料金】 無料 ※なくなり次第終了

【場所】 水族館入り口のウミガメ池

【下田海中水族館 概要】

■所在地 ： 〒415-0023 静岡県下田市三丁目22-31

■アクセス：（電車をご利用の場合）

伊豆急行線 伊豆急下田駅より定期バス／7分

タクシー／5分 ・ 徒歩／25分

（車をご利用の場合）

伊豆中央道・修善寺道路 月ヶ瀬ICより約40km

■公式HP ： https://shimoda-aquarium.com/

【藤田観光について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

■公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

■ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie