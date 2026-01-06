3社タッグのDMM GAMES新作女性向けゲーム『フルールデイズ』本日より事前登録開始！『A3!』『Starry☆Sky』『イケメン戦国 時をかける恋』『夢幻楼と眠れぬ蝶』とのコラボ決定！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESは、開発・運営を担当する株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之、URL：https://www.cybird.co.jp/）、株式会社リベル・エンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 林田 浩太郎、URL：https://liberent.co.jp/）とともに取り組む“日常応援プロジェクト”、花丸ライフサポートゲーム『フルールデイズ』の事前登録を開始いたしました。

あわせて、新作女性向けゲーム『フルールデイズ』が、『A3!（エースリー）』、『Starry☆Sky』、『イケメン戦国 時をかける恋』、『夢幻楼と眠れぬ蝶』とのコラボレーションを実施することも決定いたしました。

これまで数々の人気女性向けゲームを生み出してきた3社がタッグを組み、「あなたの花丸な日常」を彩る本作をお届けします。

さらに、公式サイトおよびキービジュアル、ゲーム紹介PV、本作に出演する声優陣ならびに登場キャラクターのプロフィールも公開いたしました。

公式サイト：https://www.fleurdays.jp(https://www.fleurdays.jp)

公式X：https://x.com/fleur_days(https://x.com/fleur_days)

公式YouTube：https://www.youtube.com/@fleur_days(https://www.youtube.com/@fleur_days)

事前登録ページ

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6738906881(https://apps.apple.com/jp/app/id6738906881)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.fleurdays(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.fleurdays)

DMM GAMES：https://games.dmm.com/detail/fleurdays_94586723(https://games.dmm.com/detail/fleurdays_94586723)

■『フルールデイズ』とは？

毎日の生活が少し楽しくなる、“日常応援”ライフサポートゲームです。日々の生活の中で、「彼」があなたのライフパートナーとして寄り添い、サポートしてくれます。

一緒に作業をしたり、食事内容や歩数を報告したりすることで、頑張りに応じて「彼」がたくさん褒めてくれます。利用状況に応じてストーリーが解放され、彼との物語をお楽しみいただけます。

本作のメインイラストレーターは、VTuberのキャラクターデザイン等で活躍するイラストレーター・MIKΣ氏が担当しています。現在、公式YouTubeチャンネルにてゲーム紹介PVを公開中です。

URL：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=O6tCjnfCB7M ]

■人気作品とのコラボも続々決定！

『フルールデイズ』ではリリースから半年間にわたり、毎月コラボイベントの開催を予定しています。

第1弾として『A3!（エースリー）』『Starry☆Sky』『イケメン戦国 時をかける恋』『夢幻楼と眠れぬ蝶』とのコラボレーションが決定いたしました。

ゲーム内で対象作品のキャラクターたちと一緒に日常を過ごしながら、フルールデイズならではの「花丸な日々」をお楽しみいただけます。

※タイトル名はアルファベット順に記載しております。

■登場キャラクター＆出演声優

【舞台俳優×努力家×人たらし】

煌坂ヨウ（CV：江越彬紀）

【美容師×俺様×ストイック】

久遠凌弥（CV：阿座上洋平）

【作曲家×気まぐれ×ダウナー】

真白悠生（CV：坂田将吾）

【IT社長×献身的×完璧主義】

御邑鷹宏（CV：近藤孝行）

■ストーリー

「毎日をキラキラさせて夢を叶えたいー」

そんな想いを抱く主人公だが現実は仕事も忙しく自分の事に構っていられない生活を送っていた。

ある日「とあるマンションに入居し、住人とパートナーを組んで生活改善をしてほしい」という相談を叔父から受ける。

ウェルネス特化型シェアマンション、「ラヴィ・フルール」

ラヴィ・フルールでは「毎日を花丸に、そして花のある人生に」というコンセプトの元、

住人たちは「フルールプログラム」という特別なプログラムを受け、

健康的な生活を送ることで自身の夢を叶えることができる。

そんな中、プログラムを無視する問題のある住人達がいた。

主人公は課題のある住人たちと、花丸（フルール）を目指して共同生活を送っていくことになる――

■事前登録キャンペーン実施中！

開催期間：2026年1月6日（火） ～ サービス開始まで

事前登録開始を記念して、事前登録者数に応じてゲーム内アイテムが手に入る事前登録キャンペーンを開催中です。

サービス開始後にガチャで使用できるチケットや無償ダイヤをプレゼントいたします。

また総額16万円分のAmazonギフトカード番号が抽選で当たるチャンスも！是非事前登録をしてお待ちください。

※ダイヤはゲーム内通貨になります。

※報酬はすべてサービス開始後に付与されます。

※抽選景品への応募には『フルールデイズ』アプリ内のユーザーIDが必要です。

※本キャンペーンは「フルールデイズ」運営による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

お問い合わせは「フルールデイズ」お問い合わせメールアドレス（fleurdays-support@game-mail.dmm.com）までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

▼製品概要

タイトル：フルールデイズ

ジャンル：毎日をちょっと良くする、花丸ライフサポートゲーム

プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版） / App store / Google Play

販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

配信：合同会社EXNOA

開発/運営：株式会社サイバード、株式会社リベル・エンタテインメント

▼『A3!』とは？

『A3！』は劇団の主宰兼『総監督』となり、イケメン劇団員たちをキャスティングして青春ストーリーが楽しめるイケメン役者育成ゲームです。メインストーリーは豪華声優陣によるフルボイス。春組、夏組、秋組、冬組に所属するまだ"つぼみ"状態のイケメン役者たちを小劇場の舞台上で満開に咲かせよう！

▼会社概要

会 社 名：株式会社リベル・エンタテインメント（https://liberent.co.jp/）

本 社：東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル9F

代 表 者：代表取締役社長 林田 浩太郎

設 立：2006年9月26日

▼『Starry☆Sky』とは？

Starry☆Sky（スタスカ）は13星座の性格特徴を持つキャラクターが登場し、『星座彼氏シリーズ』、『星座旦那シリーズ』、『プラネタリウムCD＆ゲーム』でお送りする、あなたとキャラクターとの恋物語です。

▼会社概要

会 社 名：株式会社アリスマティック（https://www.arith-metic.jp/）

本 社：東京都文京区水道2丁目19番10号

代 表 者：代表取締役 星 昌宏

設 立：2008年12月

▼『イケメン戦国 時をかける恋』とは？

本能寺の変真っ只中の“戦国時代”へタイムスリップし、「ドS×唯我独尊」な織田信長、「破天荒×快楽主義者」な伊達政宗、「カリスマ×ヤンデレ」な上杉謙信など総勢22名のイケメンな戦国武将たちと出会い、時を越えた切なくも情熱的な運命の恋をお楽しみいただけます。

▼会社概要

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

▼『夢幻楼と眠れぬ蝶』とは？

DMM GAMES×サイバードがタッグを組んだ、基本プレイ無料（一部アイテム課金制）の女性向け恋愛シミュレーションゲーム。

夢の遊郭を舞台に"妖魔"と恋愛を楽しめる恋愛ゲームとなっており、同時展開のオトナ版「夢幻楼と眠れぬ蝶-裏-」では、キャラクターの魅力はそのままに、より刺激的なストーリーとイラストを体験いただけます。

権利表記：(C)2026 EXNOA LLC

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.

(C)arithmetic

(C)CYBIRD

(C)2024 EXNOA LLC developed by CYBIRD