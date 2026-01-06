学生が企業課題に挑戦！松山市主催「DSサミット」で成果発表

株式会社Rejoui

株式会社Rejoui（リジョウイ、代表取締役：菅 由紀子）は、愛媛県松山市が実施するデータサイエンティスト育成事業を受託し、市内学生が地元企業の実データを用いて課題解決に挑むPBL型プログラムを企画・運営しました。

本プログラムの集大成として、松山市主催による成果発表会「データサイエンティストサミット2026」が、1月30日（金）に開催されます。当日は、学生による分析成果の発表のほか、地域でのキャリア形成をテーマとしたパネルディスカッションや、学生と企業の交流会が行われます。

本事業は、地域に根ざしたデータサイエンティストの輩出を目的として実施された人材育成プロジェクトです。社会実装を見据えた教育設計のもと、次世代を担う人材の育成と、地域企業におけるデータ利活用の促進という、双方の価値創出に寄与しています。

約半年間にわたり、松山市内の学生が、地元企業から提供された実課題および実データを題材に、データ分析の実践から解決策の提案までを行う課題解決型プログラム（PBL*¹）に挑戦しました。

指導にあたっては、当社の実務家データサイエンティストが講師として伴走し、課題設定や仮説構築、最適な分析手法の選定など、実際のビジネスシーンで求められる視点を踏まえ、実務に即した伴走型の指導を行いました。

*¹ PBL（Project Based Learning）：実際の課題解決に取り組むプロセスを通じて、知識やスキルを身につける実践的な学習手法。

企業の実課題に学生が挑戦：ニーズ分析、売上データ分析など

学生が取り組んだテーマは、地元企業が抱える実際のビジネス課題をもとに設定しました。

【課題例】- 子どもの体験機会を支える送迎ニーズの分析（東洋タクシー株式会社）- 特産品直売所の売上傾向分析（株式会社インプット）- 道後温泉エリアへの若年層誘客に向けた分析（道後プリンスホテル株式会社）

など、地域ならではの多様なテーマに対し、学生が企業担当者と対話しながら課題解決プロセスを実践しました。

成果発表会「データサイエンティストサミット2026」を1月30日（金）に開催

約半年間の成果を披露する場として、松山市主催による「データサイエンティストサミット2026」が開催されます。当社も運営として、講座での学びが地域に還元される場づくりに協力します。

当日は、学生による課題解決プログラムの成果発表に加え、学生と地元企業がつながる交流会（キャリアセッション）も実施します。また、当社代表・菅 由紀子がパネルディスカッションに登壇し、地域でのキャリア形成やデータサイエンス人材としての将来展望について語ります。

【開催概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/119999/table/15_1_9373a3749795893d0b1323b9ecfbad50.jpg?v=202601060322 ]

どなたでも自由に申し込みが可能です。就職説明会よりも気軽に参加でき、学生と企業担当者が直接交流できる貴重な機会となります。

地域に根づくデータサイエンス人材育成に向けて

当社は全国の自治体や企業とともに、地域課題を起点としたデータサイエンス人材育成のモデル構築を進めています。

今回の取り組みでは、主に次の3点を目指し、プログラム全体の設計と講座運営を担当しました。

- 地域の課題を教材化し、若者の学びにつなげること- 学生と企業の接点を生み、地元キャリアの選択肢を広げること- データ利活用の文化を地域に根づかせること

今後も、地方におけるデータサイエンス人材育成と、地域の価値創出につながる仕組みづくりに取り組んでまいります。

会社概要

株式会社Rejoui（リジョウイ）

代表取締役：菅 由紀子（かん ゆきこ）

所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-30-4

設立：2016年9月26日

所属団体：一般社団法人 データサイエンティスト協会、一般社団法人 ひろしま好きじゃけんコンソーシアム、一般社団法人 日本統計学会、一般社団法人 デジタル・イノベーション

URL：https://rejoui.co.jp

データサイエンスを駆使し、組織の力を解き放つ

女性データサイエンティストを中心に構成されるメンバーが、多様な視点と知識を提供し、クライアントのデータ利活用体制を自律的に運営できる状態へ導きます。 主たる事業として、データ分析・利活用コンサルティング、データサイエンス教育、DX推進支援といったサービスを提供し、データサイエンスを活用してビジネスと組織に実用的な変革をもたらします。