【海外2店舗目】台湾に京都北白川 ラーメン魁力屋「新光三越台中中港店」2026年1月6日(火)にグランドオープン！

京都北白川 ラーメン魁力屋をチェーン展開する株式会社魁力屋（https://corp.kairikiya.co.jp/本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤田 宗、以下魁力屋）の100%出資子会社、台湾魁力屋国際股份有限公司（台北市、董事長：田口 剛）は、海外２号店として、2026年1月6日(火)に「京都北白川 ラーメン魁力屋 新光三越台中中港店」を台南市にオープンいたしました。

台湾・台中に待望の2号店誕生。



この度オープンを記念して、「新光三越台中中港店」へご来店いただいたお客様を対象に、2026年1月6日(火)・1月7日(水)の二日間、各日先着50名様限定で無料試食券を配布いたします。


また、海外1号店である「新光三越台南小北門店」は、2025年8月のオープン以降、多くのお客様にご愛顧賜っております。このたび、新光三越台中中港店においても日本・台湾でご好評いただいている看板メニューの京都熟成醤油ラーメンをはじめ、台湾限定メニューとして「京都豚骨醤油ラーメン」や「京都鶏白湯醤油ラーメン」も提供いたします。



京都熟成醤油ラーメン

京都豚骨醤油ラーメン

京都鶏白湯醤油ラーメン

【日本の食文化と「おもてなしの心」で世界中を笑顔に！】というビジョンを胸に、台湾のお客様に笑顔を届けられるよう、まい進してまいります。


店舗概要



＜新光三越台中中港店＞


・営業時間：11:00-22:00


・席数　　：26席


ラーメン魁力屋について





「京都北白川 ラーメン魁力屋」は2005年6月に京都の北白川、ラーメンの激戦区で誕生しました。全国に175店舗、チェーン展開しています。（2026年1月6日現在）


看板商品は、醤油にとことんこだわりあっさりしている中にもコクと深みのある「京都背脂醤油ラーメン」。老若男女問わずたくさんの方に食べていただける、素朴でどこか懐かしい味のラーメンとしてご支持をいただいております。


サイドメニューも充実しており、人気No.1の「焼きめし」は、魁力屋こだわりの醤油ダレで仕上げることでラーメンとの相性は抜群です。


郊外型の店舗では駐車場・ボックス席もご用意しているため、お子さま連れのお客様にも心地よくご利用いただける店舗づくりを行っています。


会社概要



＜運営会社＞


社　名：　　　　株式会社 魁力屋（かいりきや）


設　立：　　　　2003年2月(2005年6月ラーメン魁力屋1号店オープン)


代表取締役社長：藤田 宗


資本金：　　　　9億1,682万円（2024年12月31日現在）


上場　：　　　　東証スタンダード


証券コード：　　5891


ブランド： 　　ラーメン魁力屋（175店舗）


　　　　　　 　からたま屋（3店舗）


　　　　　　 　とりサブロー（6店舗）


　　　　　　 　タンメンと餃子KIBARU（1店舗）




■ラーメン魁力屋


ブランドサイト： http://www.kairikiya.co.jp/


公式アプリ　　：https://x.gd/an9OM


Facebook　　 ： https://www.facebook.com/kyoto.kairikiya/


Instagram　　 ： https://www.instagram.com/ramen.kairikiya/


X　　　　　　： https://twitter.com/kyoto_kairikiya