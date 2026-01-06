【シントトロイデン】株式会社ユニヴァ・ペイキャスト様とのスポンサー契約締結に関して
シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社ユニヴァ・ペイキャスト様（本社：東京都港区）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。
株式会社ユニヴァ・ペイキャスト様は2023-2024シーズンからの継続となり、3シーズン目のスポンサー契約になります。
日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。
【株式会社ユニヴァ・ペイキャスト様 コメント】
「私たちは『いつでも、どこでも、誰でも。』をパーパスに掲げ、決済の枠を超えた新たな価値を切り拓いています。STVVとのパートナーシップは、共に歩み続け3年目を迎えました。世界の頂へ挑み続ける日本代表選手たちの姿は、グローバルな志を抱く私たちの情熱と強く共鳴します。これまでの強固な絆を礎に、独自の決済技術で境界のない感動を創出し、地域と国際社会へさらなる革新を届けてまいります。STVVと共に、挑戦の先にある豊かな未来へ」
■会社概要
社名：株式会社ユニヴァ・ペイキャスト
代表者：中尾 周平
所在地：東京都港区六本木3-16-35 イースト六本木ビル2F
コーポレートサイト：https://univapaycast.com/
事業内容：
オンライン決済
・オンラインクレジット決済
・コンビニ決済
・越境EC決済
・オンラインコード決済
・Paidy後払い決済
・オート銀振決済
・口座振替決済
・電子マネー決済
店舗向け決済（対面決済）
・訪日インバウンド向けQR決済
・国内QR決済
・クレジット決済端末取次
コールセンター
・コールセンター決済
・加盟店/ユーザーサポート
ミニアプリ事業
・海外/国内向けミニアプリの開発サポート
UnivaPay公式サイト：https://univapay.com/
地域活性化事業
・現地消費型ふるさと納税「ココふる」
ココふる公式サイト：https://cocofuru.jp/
【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】
1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。