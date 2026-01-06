【シントトロイデン】株式会社ユニヴァ・ペイキャスト様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社ユニヴァ・ペイキャスト様（本社：東京都港区）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

株式会社ユニヴァ・ペイキャスト様は2023-2024シーズンからの継続となり、3シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【株式会社ユニヴァ・ペイキャスト様 コメント】

「私たちは『いつでも、どこでも、誰でも。』をパーパスに掲げ、決済の枠を超えた新たな価値を切り拓いています。STVVとのパートナーシップは、共に歩み続け3年目を迎えました。世界の頂へ挑み続ける日本代表選手たちの姿は、グローバルな志を抱く私たちの情熱と強く共鳴します。これまでの強固な絆を礎に、独自の決済技術で境界のない感動を創出し、地域と国際社会へさらなる革新を届けてまいります。STVVと共に、挑戦の先にある豊かな未来へ」

■会社概要

社名：株式会社ユニヴァ・ペイキャスト

代表者：中尾 周平

所在地：東京都港区六本木3-16-35 イースト六本木ビル2F

コーポレートサイト：https://univapaycast.com/

事業内容：

オンライン決済

・オンラインクレジット決済

・コンビニ決済

・越境EC決済

・オンラインコード決済

・Paidy後払い決済

・オート銀振決済

・口座振替決済

・電子マネー決済

店舗向け決済（対面決済）

・訪日インバウンド向けQR決済

・国内QR決済

・クレジット決済端末取次

コールセンター

・コールセンター決済

・加盟店/ユーザーサポート

ミニアプリ事業

・海外/国内向けミニアプリの開発サポート

UnivaPay公式サイト：https://univapay.com/

地域活性化事業

・現地消費型ふるさと納税「ココふる」

ココふる公式サイト：https://cocofuru.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。