自治体向けセミナー「戦略的な公共不動産の利活用を考える」開催のお知らせ

株式会社ザイマックス

株式会社ザイマックス（国土交通省PPP個別相談パートナー）および株式会社ザイマックス総研は、2026年1月28日（水）に自治体向けセミナー「戦略的な公共不動産の利活用を考える」を開催します。

本セミナーでは持続可能なまちづくりの一助となる最新の戦略的マネジメントを解説いたします。

2026年1月28日（水）

15:00～16:30（90分）※オンライン

参加費無料

公共不動産は街の「資産」！負債で終わらせないためにできることを、専門家の実践的なアイデアと事例から紹介します。

少子高齢化や施設の老朽化、財政制約といった状況において、不十分な利活用にとどまる公共不動産の維持管理問題は、将来の制約となり得ます。本セミナーでは、持続可能なまちづくりの一助となる最新の戦略的マネジメントを解説いたします。

特別講演「戦略的な公共不動産の利活用を考える」

矢部 智仁 氏

東洋大学大学院 経済学研究科 公民連携専攻 客員教授

※講演後に質疑応答を予定しています。

主催より：PPPパートナーとしての取り組み紹介

「持続可能な公共資産の未来を考えるパートナーができること」

～自治体様（大阪市、生駒市等）、金融機関様との取組をヒントに～

株式会社ザイマックス PPP事業推進部

申込はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej3QZysx8y8-ZhmcIGzHSGwI2QIhrgQjqvl2f2cHGRhY0RIQ/viewform事前申込制（無料）申込締切：1月21日（水）

主催：

株式会社ザイマックス（国土交通省PPP個別相談パートナー）

株式会社ザイマックス総研

お問い合わせ先：

株式会社ザイマックス総研 セミナー事務局

E-mail：soken_seminar@xymax.co.jp