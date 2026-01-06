【福島レッドホープス】株式会社Road Goal Holdingsとの資本業務提携および新体制に関するお知らせ

株式会社福島野球団

プロ野球独立リーグ「ルートインBCリーグ」に加盟する福島レッドホープス（運営会社：株式会社福島野球団、本社：福島県郡山市、代表取締役：岩村明憲）は、さらなる球団経営の基盤強化と地域活性化を目的として、株式会社Road Goal Holdings（本社：東京都江東区、代表取締役：片江光太、以下「Roadグループ」）と資本業務提携を締結し、新体制へ移行することをお知らせいたします。

提携の背景：持続可能な球団経営と「福島の希望」であるために

福島レッドホープスは2014年の設立以来、東日本大震災により甚大な影響を受けた福島県において、野球を通じて「望み（ホープ）」を届けるべく歩んでまいりました。2018年には岩村明憲が自ら新会社を設立し、地域の皆様に支えられながら今日まで活動を続けてきました。

今後、福島をより盛り上げ、持続可能な形で夢を繋いでいくためには、強固な運営力と爆発的な推進力を持つパートナーが必要であると判断し、このたび、「日本で一番人生を変えられる会社」を掲げ急成長を続けるRoadグループを、未来を共創するパートナーとして迎えました。

新体制の発表：継承、そして「昇華」へ

私が築き上げた歴史を継承し、Roadグループの経営ノウハウを融合させることで、球団を次のステージへ「昇華」させるべく、以下の新経営体制を構築いたしました。

・代表取締役会長 兼 GM：岩村 明憲

引き続き球団の「顔」として先頭に立ち、GM（ゼネラルマネージャー）としてチーム強化を牽引します。

・代表取締役社長 兼 オーナー：片江 光太

Roadグループ代表。多角的なビジネスノウハウを駆使し、経営基盤の抜本的な強化を担います。

・取締役副社長 兼 球団代表：柴田 大樹

Roadグループ創業メンバー（東北出身）。現場責任者として、地域に深く根差した球団運営の指揮を執ります。

ステークホルダーの皆様へ：共に創る福島の未来

本提携を機に、福島レッドホープスは以下の取り組みを強化してまいります。

・自治体・県民の皆様へ：福島のシンボルとして これまでの多大なるご支援に深く感謝申し上げます。今後も自治体の皆様と緊密に連携し、野球を通じた新たな雇用創出や地域コミュニティの活性化に寄与します。福島県民の皆様が「自分たちの街にはレッドホープスがある」と誇れるチームであり続けます。

・スポンサーの皆様へ：共創パートナーとしての新時代 長年支えてくださったスポンサー様への感謝を胸に、今後は単なる支援の関係を超え、共に発展する「パートナー関係」を構築します。企業の価値向上に直結する新たな制度や、共に街を盛り上げる企画を順次立ち上げてまいります。

・ファンの皆様へ：より楽しく、愛される球団へ 皆様が喜べる、楽しめる、地域に根差した取り組みを加速させます。勝利はもちろん、スタジアム内外で「ワクワク」を届け、福島を日本中が熱狂する場所へと変えていきます。

代表者メッセージ

■株式会社福島野球団 代表取締役会長 兼 GM 岩村 明憲

「福島レッドホープスは、地域の皆様にとっての『希望の光』であるべき存在です。私一人の力ではなく、Roadグループという強力なパートナーと共に歩むことで、より強固な組織として福島にさらなる元気を届けることができると確信しています。私はこれからも先頭に立ち、皆様と共に誰も見たことのない未来を切り拓いていきます。夢が叶うまで、挑戦を続けます。」

■株式会社Road Goal Holdings 代表取締役 片江 光太（新社長 兼 オーナー）

「岩村氏の献身的な想い、そして不屈の精神で夢を追う選手たちの姿に深く感銘を受けました。Roadグループは、名もなき挑戦者が人生を変える場所です。この大切な歴史を繋ぎ、さらなる大きな成功へと『昇華』させることが我々の使命です。福島という地から、多くの人の人生を劇的に変える物語を、岩村氏と共に創り上げていきます。」

運営会社概要

社名 ：株式会社福島野球団

代表者 ：代表取締役会長 岩村 明憲

所在地 ：福島県郡山市八山田3-22

公式サイト ：https://red-hopes.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/fukushimaredhopes/

社名 ：株式会社Road Goal Holdings（Roadグループ）

代表者 ：代表取締役 片江 光太

所在地 ：東京都江東区青海1-1-20 ダイバーシティ東京 オフィスタワー 12F

公式サイト ：https://www.road-goal.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/road_goalofficial/

株式会社福島野球団

【本件に関するお問い合わせ先】

メールアドレス：info@red-hopes.com

ホームページ：https://red-hopes.com/contact/interview