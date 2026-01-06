ACCESS EuropeとQobuzがパートナーシップを締結、世界中の自動車／スマートテレビのプラットフォーム向けにハイレゾ音楽ストリーミングサービスを提供

株式会社 ACCESS

ACCESS Europe GmbH（本社：ドイツ・オーバーハウゼン、最高経営責任者：青野 政博、以下、ACCESS Europe）は、プレミアム（有料）高音質音楽ストリーミング／ダウンロードサービス向けプラットフォームを提供しているQobuz(https://www.qobuz.com/de-de/discover)とパートナーシップを新たに締結したことを発表いたします。本協業により、ACCESSの車載インフォテインメントシステム「ACCESS Twine(TM) for Car（Twine4Car）」およびスマートテレビ向けアプリストア「NetRange Smart TV Portals」を通じて、世界中の何百万台もの自動車やスマートテレビ向けにQobuzのサービスを提供できるようになります。

2007年に設立されたQobuzは、多彩なジャンルの1億曲以上の独自音楽コレクションをロスレス音質のFLAC形式（最高ハイレゾ24bit／192kHz）で提供し、オーディオファンや音楽愛好家の間で確固たる地位を築いてきました。Qobuzは、音楽ストリーミングサービスに加え、アーティストのインタビュー、アルバムのレビュー、プレイリストのキュレーション等、深掘りしたエディトリアルコンテンツを提供し、ユーザーがその音楽の背景を知り本格的に音楽を探求し、再発見することを可能にしています。

ACCESS Europe 最高経営責任者（CEO）青野 政博は、

「Qobuzは卓越した音質と奥深い独自の編集記事やコラムを兼ね備え、単なるストリーミングプラットフォームの枠を超えた、情熱的な音楽ファンがまさに求めているサービスです。Qobuzを当社の自動車およびスマートテレビ向けエコシステムに統合し、自宅でも移動中でも没入感のあるリスニング体験をユーザーに提供できることを嬉しく思います」と述べています。

Qobuz プロダクトディレクター Axel Destagnol氏は、

「ACCESS Europeとの提携により、真に没入感のあるリスニング環境となりうる車内やリビングルームにハイレゾ音質を直接届けられるようになります。車載オーディオシステムやホームシアターシステムには、その技術的ポテンシャルに見合ったストリーミングが求められます。ACCESS Europeとの提携により、24bit／192kHzの音楽カタログを数百万台の追加デバイスで利用することが可能となります」と述べています。

この度の統合により、ACCESS Europeは、車載インフォテインメントシステムやスマートテレビを通じてQobuzの新たなユーザー層を開拓し、デバイスを跨いだハイレゾ音楽ストリーミングへのシームレスなアクセスを実現します。本提携は、ホワイトレーベル型エコシステムを通じて世界中のOEMや配信事業者に卓越したエンターテインメント体験を提供するというACCESSの取り組みを裏付けるものです。

■Qobuzについて

Qobuzは2007年に設立され、独立系音楽プラットフォームを提供し、高音質ストリーミング市場における先駆者として頭角を現しています。欧州、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、中南米、日本の26カ国にて本格的な音楽体験を求める様々なユーザーにサービスを提供しています。CD、ハイレゾ（24bit／最大192kHz）、DXD、DSD等、ロスレス音質で1億以上の楽曲を有するQobuzは、市場で最も豊富なハイレゾ音楽コレクションを提供し、世界の大手ハイファイブランド企業に高く評価されています。オリジナル音源の保存への取り組みに加え、独自のエディトリアルコンテンツ、専門家が厳選したプレイリスト、ライナーノーツ等、人間味あふれるアプローチを特徴としています。

2021年からは「Qobuz Club」（https://community.qobuz.com/）を通じて、オーディオファンや音楽愛好家による国際的なオンラインコミュニティを形成しています。2025年、Qobuzは音楽プラットフォームとして初めて平均ストリーム単価（1ストリームあたり0.01873米ドル）を公表しました。これは公式に検証された数値として現在の市場で最高額であり、Qobuzのより公平で持続可能なストリーミングモデルへの取り組みを再確認するものです。Qobuzは、日本オーディオ協会（JAS）による「Hi-Res AUDIO」の認証を取得しています。

■ACCESS Europeについて

ACCESS Europeは、株式会社ACCESS（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：大石 清恭、東証プライム：4813、以下、ACCESS）の子会社です。ACCESSは、1984年の設立以来、モバイルソフトウェア技術のリーディングカンパニーとして、通信、家電、自動車、放送、エネルギーインフラ等、幅広い業界に先進的なITソリューションを提供しています。ACCESSのソリューションは、世界中の15億台（累計実績）を超えるデバイスに搭載されています。

ACCESS Europeは、「NetFront(R) 」、「NetRange」、「ACCESS Twine(TM)」のソリューションポートフォリオを通じて、ブラウザ、アプリストア、ソフトウェア・コンポーネント、コンテンツサービスを、世界最大の自動車OEMやTier-1サプライヤー、放送局、映像配信事業者、家電メーカーに提供しています。

https://www.access-company.com

https://www.access-company.com/products/browser/access-twine-for-car/

※ACCESS、ACCESSロゴ、NetFront、ACCESS Twineは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

※その他、文中に記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。