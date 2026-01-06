CARTA ENTERTAINMENT、世界を舞台に活躍するアイドルグループ「SAKURADOLL」と専属契約を締結

株式会社CARTA ENTERTAINMENT

株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社で、プロダクション事業を展開する株式会社CARTA ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役：田中 宏征、以下「CARTA ENTERTAINMENT」）は、日本発の8人組女性アイドルグループ「SAKURADOLL（サクラドール）」と専属契約を締結したことをお知らせいたします。

CARTA ENTERTAINMENTは本契約を通じて、これまで培ってきた アーティスト育成・マネジメント・海外展開支援のノウハウを活かし、「SAKURADOLL」の国内外における活動を全面的にサポートいたします。

特にグローバル市場においては、CARTAグループの強みであるデジタルマーケティングを駆使し、各国・地域の特性に合わせた戦略的なPR活動を強化。オンライン・オフラインを融合させたプロモーションにより、ファンコミュニティの形成と認知度向上を図ります。また、現地イベントの開催やファンとのダイレクトな交流企画を積極的に展開することで、アジアをはじめとする海外市場での新たな市場開拓を目指してまいります。

■SAKURADOLLについて

「SAKURADOLL」は、日本のアイドル文化を世界に届けることをコンセプトに、2024年4月に始動したアイドルグループです。グループテーマに「Made in Japan to the World」を掲げ、日本特有のアイドル文化を基盤としながら、グローバルな視点を取り入れた活動を展開し、世界各地にファン層を広げています。

日本・海外での主な活動実績

【初の海外イベント：TOYCON PH 2024】

2024年6月14日～16日、フィリピン・マニラのSMXコンベンションセンターで開催された「TOYCON PH 2024」に出演。 約15万人が来場。

【海外イベント：台湾・台北】

2024年8月、台湾・台北エンタメ聖地信義エリアにてイベントを開催。AKB48 Team TPとの共演や、台湾で人気のロリータファッションブランド「Little Rose Planet」とのコラボレーションも実現。

【海外イベント：フィリピン・ダバオ】

2024年8月、フィリピン南部の都市・ダバオで17日間にわたるライブツアーを実施。ショッピングモールやレストラン、地域イベント、学校訪問など、計40公演以上を開催。

【クールジャパンEXPO新潟公演とデビュー曲リリース】

2024年10月、新潟・朱鷺メッセで開催された「クールジャパンEXPO in NIIGATA」に出演。2024年12月25日には待望のデビュー曲「アイノコウジツ」が世界185ヵ国でリリース。

【デビューワンマンライブ】

2025年1月23日、待望のデビューワンマンライブを白金高輪SELENE b2にて開催。

【海外イベント：フィリピン】

2025年2月、フィリピン・マニラのWorld Trade Centerで開催された世界規模のゲームイベント「Geek+Pop Alpha」に出演。

【二度目のワンマンライブ】

2025年8月20日、SAKURADOLL史上最大規模の品川ステラボールにてワンマンライブを開催。

【海外イベント：シンガポール】

2025年8月、シンガポールのSuntec Singapore Convention & Exhibition Centereで開催された東南アジアを代表する大型アニメイベント「Anime Festival Asia」に出演。

■1周年イベント「SAKURA JOURNEY ～1st Anniversary～」を横浜ランドマークホールにて開催

2026年1月4日、横浜ランドマークホールにて、新体制としてのデビュー1周年を祝うイベント「SAKURA JOURNEY ～1st Anniversary～」を開催いたしました。

会場には国内外から約500名のファンが来場。活動初期の楽曲から最新のパフォーマンスまで、これまでの歩みと進化を凝縮したステージを披露しました。迫力あるパフォーマンスと、多彩な演出により、会場は終始熱気に包まれました。

MCでは、これまでの海外遠征やデビューからの軌跡を振り返り、ファンへの感謝を伝える温かい場面も。フィナーレでは、今後のさらなる挑戦とグローバル展開への強い決意が語られ、会場は大きな拍手と期待に包まれました。

【SAKURADOLL公式SNS】

公式X：https://x.com/sakuradoll_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/sakuradoll_official

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sakuradoll_official

株式会社CARTA ENTERTAINMENT 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172852/table/2_1_c371c2da8ac04e54035d6b0046a0d6f2.jpg?v=202601060621 ]