一般社団法人 日本パブリックアフェアーズ協会

一般社団法人 日本パブリックアフェアーズ協会（東京都港区、代表理事：増田寛也）は、2026年1月27日（火）にPublic Affairs Healthcare Forum 2025「OTC医薬品へのスイッチがもたらす医療の未来 ～制度的課題の検証と、期待される社会的・経済的インパクト～」をオンラインにて開催いたします。

少子高齢化が急速に進む日本において、医療費の増大、医師の偏在、医療アクセスの地域格差といった課題は、年々深刻度を増しています。こうした中、国民一人ひとりが自らの健康を管理する「セルフケア・セルフメディケーション」の推進は、持続可能な医療提供体制を維持するための喫緊の課題です。政府においても「OTC医薬品の活用促進」は医療費適正化の柱の一つとして位置づけられ、薬局・薬剤師の役割拡大や健康支援拠点化に向けた議論が加速しています。

本セミナーでは、書籍『OTC医薬品にスイッチする～OTC医薬品がニッポンの医療を救う！～』（日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会OTC医薬品分科会 編）での議論を起点に、医療現場・行政・産業界の有識者が登壇します。

OTC化がもたらす社会的・経済的インパクトと現状の障壁を整理するとともに、国民の行動変容や制度的支援のあり方を深掘りします。OTC医薬品の活用による「医療の最適化」と、ヘルスケア政策の新たな方向性を提示する場となることを目指します。

■セミナー概要

主催： 一般社団法人 日本パブリックアフェアーズ協会

日時： 2026年1月27日（火）18:00～20:00

形式： Zoomによるオンライン開催 （詳細はお申込み後にご案内します。）

定員： 100名 （定員を超えた場合は抽選となります。）

会費： 無料

申込： 下記のいずれかの方法でお申し込み下さい。

１.Peatix（ https://jpaahealthcareforum2025.peatix.com ）

２.メール(会社名・参加者全員の氏名・メールアドレスをinfo@j-paa.jpまでご連絡下さい。)

■プログラム

18:00～18:10/協会紹介

18:10～18:25/基調講演１.『生活習慣病治療薬のスイッチOTCのさらなる展開へ向けての提言』

日本医療伝道会衣笠病院グループ理事 武藤 正樹 氏

18:25～18:40/基調講演２.『OTC医薬品の普及拡大に向けた取組』

日本OTC医薬品協会 理事長 磯部 総一郎 氏

18:40～18:55/基調講演３.『OTCスイッチが拓く未来 ― 薬剤師の健康相談機能とセルフメディケーション』

有限会社飯島 イイジマ薬局 飯島 裕也 氏

18:55～19:10/基調講演４.『シアリスのスイッチOTC化と今後の見通し』

エスエス製薬株式会社 理事 Public Affairs & Alliance Lead 長岡 秋広 氏

19:10～20:00/パネル討議『OTC医薬品の普及拡大に向けた官民の取り組みについて』

※パネル討議に先立ち、厚生労働省 医薬局 医薬品審査管理課長 紀平 哲也 氏よりOTC医薬品の活用促進に向けた厚労省としての取り組みをご紹介いただきます。

日本医療伝道会衣笠病院グループ理事 武藤 正樹 氏

厚生労働省 医薬局 医薬品審査管理課長 紀平 哲也 氏

日本OTC医薬品協会 理事長 磯部 総一郎 氏

有限会社飯島 イイジマ薬局 飯島 裕也 氏

エスエス製薬株式会社 理事 パブリックアフェアーズ リード 長岡 秋広 氏

「一般社団法人 日本パブリックアフェアーズ協会」組織概要

■理事一覧

代表理事 増田 寛也 財政制度等審議会 財政制度分科会 分科会長代理

元総務大臣

元内閣府特命担当大臣

元岩手県知事

理事 市川 芳明 信州大学 社会基盤研究所 特任教授

一般社団法人 企業間情報連携推進コンソーシアム理事長

理事 岩本 隆 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 講師

山形大学 客員教授

理事 酒井 光郎 パブリックアフェアーズジャパン株式会社

代表取締役社長

監事 阿部 洸三 TMI総合法律事務所 弁護士

■アドバイザー

武藤 正樹 日本医療伝道会衣笠病院グループ理事

よこすか地域包括ケア推進センター長

印南 一路 慶應義塾大学総合政策学部教授

医療経済研究機構副所長兼研究部長

鈴木 寛 東京大学公共政策大学院教授

慶應義塾大学政策・メディア研究科特任教授

根来 龍之 名古屋商科大学ビジネススクール（東京校）教授

大学院大学至善館 特命教授

デジタル経営研究センター 所長

早稲田大学名誉教授

野口 昌克 広島大学 産学連携部 バイオデザイン部門 特命准教授

一般社団法人 Medical Excellence JAPAN シニア戦略アド

バイザー

■シニアポリシーフェロ―

双津 森雄 外務省を経て現職

加藤 雄一郎 厚生労働省を経て現職

■事務局

「一般社団法人 日本パブリックアフェアーズ協会」事務局

TEL：03-6821-7869 / FAX：03-4335-8365

■関連リンク

Webサイト https://www.j-paa.or.jp(https://www.j-paa.or.jp)

Facebook https://www.facebook.com/japanpublicaffairs(https://www.facebook.com/japanpublicaffairs)