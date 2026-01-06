¡ÚCross Trust¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Û¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢ÏÍËã Îéµ×¤¬¼èÄùÌòCFO¤Ë¡¢»³ËÜ ½ÓÇ·¤¬¼Ò³°´ÆººÌò¡ÊÈó¾ï¶Ð¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì½¢Ç¤
Cross Trust¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¬ÅÄ ÂóÏº¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÏÍËã Îéµ×¤¬¼èÄùÌòCFO¤Ë¡¢»³ËÜ ½ÓÇ·¤¬¼Ò³°´ÆººÌò¡ÊÈó¾ï¶Ð¡Ë¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÏÍËã Îéµ×¡Ê¼èÄùÌòCFO¡Ë¤Ï¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÀìÌçÅªÃÎ¸«¤Ë²Ã¤¨¡¢´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤±¤ëºâÌ³ÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¢·Ð±Ä´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ª¤è¤ÓÆâÉôÅýÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ëËÉÙ¤Ê¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ºâÌ³¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä´ÉÍý¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ê¤é¤Ó¤Ë´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ ½ÓÇ·¡Ê¼Ò³°´ÆººÌò¡¦Èó¾ï¶Ð¡Ë¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÌ³·Ð¸³¤È¹â¤¤ÀìÌçÀ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡Îá½å¼é¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¼Ò³°¤ÎÎ©¾ì¤Ç¼èÄùÌò¤Î¿¦Ì³¼¹¹Ô¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´Æºº¡¦´ÆÆÄ¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·Ð±Ä¤Î·òÁ´À¤ª¤è¤ÓÆ©ÌÀÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ËÜÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó´Æººµ¡Ç½¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ë±þ¤¨¤ë·Ð±Ä´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿·Ìò°÷ÂÎÀ©¡Ê2026Ç¯1·î1Æü¸½ºß¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¬ÅÄÂóÏº
¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¡Åò»³·ÉÂÀ
¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¡Í§ÅÄ¶³Êå
¼èÄùÌò¡¡ÏÍËãÎéµ×
¼Ò³°¼èÄùÌò¡ÊÈó¾ï¶Ð¡Ë¡¡Âçµ×ÊÝ¸÷¿
¼Ò³°´ÆººÌò¡ÊÈó¾ï¶Ð¡Ë¡¡»³ËÜ½ÓÇ·
¢£¼ç¤Ê·ÐÎò
À½Â¤¶È¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤ä¹©Äø²þÁ±¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ô»ú¤Ë´ð¤Å¤¯·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì»ëÅÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ·Ð±Ä¤òËÜ¼ÁÅª¤Ë»Ù¤¨¤ëÎ©¾ì¤ò»Ö¤·¤Æ²ñ·×¤ÎÀìÌçÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¸·¤·¤¤¸¦ïÓ¤ò·Ð¤Æ¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¸å¡¢Âç¼ê´ÆººË¡¿Í¤Ë¤ª¤¤¤ÆIPO½àÈ÷²ñ¼Ò¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤Î²ñ·×´Æºº¤ª¤è¤ÓÆâÉôÅýÀ©¹½ÃÛ»Ù±ç¤òÃ´Åö¡£
ºâÌ³Êó¹ð¤Î¿®ÍêÀ³ÎÊÝ¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¶¯²½¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö·Ð±Ä¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤á¡¢IPO½àÈ÷ÃÊ³¬¤Î´ë¶È¤ËCFO¤È¤·¤Æ»²²è¡£»ö¶È·×²èºöÄê¡¢»ñËÜÀ¯ºöÎ©°Æ¡¢ºâÌ³´ðÈ×À°È÷¡¢ÆâÉô´ÉÍýÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò¼çÆ³¤·¡¢IPO¤òÃ£À®¡£2025Ç¯£¸·î¡¢Trust³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£
2009Ç¯¤ËÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¸å¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¶âÍ»Ê¬Ìî¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¼è°ú¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³Æ¼ï¶âÍ»¼è°ú¡¢¶âÍ»¶Èµ¬À©¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë½õ¸À¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëFinTechÊ¬Ìî¤Î°Æ·ï¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¤Û¤«¡¢¶âÍ»Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀ¹Í¤òÂ¿¿ôÈ¯É½¡£
ÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿Á°¤Ë¤Ï¡¢³ÊÉÕ²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾Ú·ô²½¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÇ§Äê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡ÊCMA¡Ë¡¢¹ñºÝ¸øÇ§Åê»ñ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡ÊCIIA¡Ë¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø´Ä¶¾ðÊó³ØÉô¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡Â´¶È¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§Cross Trust¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¬ÅÄ ÂóÏº
ËÜ¼Ò½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶È¢ºêÄ®£±-£²¡¡THE SHORE ÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ® 5£Æ
ÀßÎ© ¡§2025Ç¯7·î
URL ¡§ https://trust-partner.co.jp/company
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Trust¥°¥ëー¥×¤Î·Ð±Ä´ÉÍý