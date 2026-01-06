SAPコンサルティング会社のアルベナ、AI SOLUTIONサービスおよびSAP連携製品「C-Dock(TM) for SAP」の提供を開始

株式会社アルベナ

株式会社アルベナ（本社：東京都千代田区、代表取締役：相馬 智之、以下 当社）は、企業のDX推進を支援する「AI SOLUTION」サービスおよび、SAPシステムと生成AIを接続するミドルウェア製品「C-Dock(TM) for SAP」の提供を開始いたしました。

当社はSAP導入・運用で培った深い業務理解と最新の生成AI技術を融合し、お客様に最適なAI活用をご提案します。本製品は特許出願中の独自技術を活用し、Claude、ChatGPT、Gemini、Copilotなど任意の生成AIとSAPをセキュアに接続することが可能です。

サービス開始の背景

生成AIの急速な普及に伴い、企業の基幹システムであるSAPと生成AIの連携ニーズが高まっています。しかし、SAPの専門知識とAI技術の両方を持つ人材は限られており、「どのように連携すればよいかわからない」「費用対効果が見えない」「セキュリティやガバナンスが心配」といった課題を抱える企業が増えています。

当社はSAPコンサルティングで培った業務プロセスへの深い理解を活かし、単なる技術導入ではなく、実際の業務効率化や意思決定支援につながるAI活用を支援いたします。

「AI SOLUTION」サービス概要

製品「C-Dock(TM) for SAP」について

- SAPとAIの連携検討SAPとAIを連携させる方法には、SAP社が提供するAIアシスタントJouleに加え、生成AIの標準プロトコルであるMCP（Model Context Protocol）を活用した連携があります。費用感、業務適用性、技術的拡張性など複数の観点から、お客様の環境と目的に応じた最適解をご提案します。- 具体的な業務利活用検討AI活用が有用となる業務プロセスの検討から、実現方法の確立までアセスメントを行います。・伝票やマスタの一括更新・請求書照合におけるAI-OCRの活用・監査や異常データ検知- AI活用に際してのポリシー検討AI利用範囲・目的の明確化、セキュリティポリシー、インシデント対応フロー、教育ガイドラインなど、社内ガバナンスが十分に機能するよう各種検討を支援します。

C-Dock(TM) for SAPは、SAPシステムと任意の生成AI（Claude、ChatGPT、Gemini、Copilot等）をMCP（Model Context Protocol）で接続するミドルウェア製品です。本製品には特許出願中の独自技術が用いられています。

主な特長[表: https://prtimes.jp/data/corp/119814/table/14_1_69bf16b7bbdd31d9f0b074d87404e1ae.jpg?v=202601060551 ]

※ OpenAI、Gemini、Claude、Copilot は各社の商標または登録商標です。

※ 本製品は各社の生成AIサービスとの公式な提携・承認・保証を示すものではありません。

アルベナの強み

当社はSAPコンサルティング会社として、これまでSAP導入・運用を支援してまいりました。ERPコンサルタントとして業務全体を俯瞰できる強みを活かし、以下の価値を提供します。

サービス詳細

- JouleとMCPの両方を熟知した最適な連携方法をご提案- 業務プロセスを理解した実践的なAI活用を提案- 費用対効果を見据えた導入計画を策定- ガバナンスを含めた包括的な支援を提供

AI SOLUTIONサービスの詳細は、以下のページをご覧ください。

https://www.alubena.com/service/ai

株式会社アルベナ

所在地：東京都千代田区有楽町1-5-2 東宝日比谷プロムナードビル

代表者：代表取締役 相馬 智之

事業内容：SAPコンサルティング、Odoo導入支援、DXグランドデザイン、AI SOLUTION

HP： https://www.alubena.com/