プロ野球界のレジェンド・鳥谷敬氏を講師に迎え、社内講演会を開催｜福利厚生の一環で全社員に向けて実施

株式会社Another works

複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Another works（本社：東京都港区、代表取締役：大林 尚朝）は2025年12月、プロ野球界のレジェンド・鳥谷敬氏を招いた社内特別講演会を開催しました。本講演は、社員の成長と学びを支援する福利厚生の一環として実施したものです。

■社内講演会 開催の背景

Another worksでは、「挑戦するすべての人の機会を最大化する」というビジョンのもと、社員一人ひとりの挑戦を後押しすることを目的に、社内勉強会を定期的に開催しています。本講演はその取り組みの一環として実施されたものであり、ビジネスとスポーツの垣根を越え、圧倒的な実績を残してきたトップアスリートから学ぶことで、社員の視座を広げ、成長を促進する機会となりました。

講演では、1939試合連続出場という偉業を達成した鳥谷敬氏が、現役時代の具体的なエピソードを交えながら、目標設定の考え方、成果と成長の違い、そして自己認知の重要性について語りました。結果を出し続けてきた鳥谷敬氏の経験から語られたメッセージは、社員自身のキャリアや日々の業務を見つめ直す契機となりました。

また、特別臨時コーチとして実施された経営層向けのセッションでは、組織を導くリーダーに求められる一貫性や、マネジメントにおける意思決定の軸、個人と組織の成長を両立させるための視点などについて、実践的なアドバイスが提供されました。トップアスリートならではの思考と経験を取り入れることで、経営陣にとっても非常に示唆に富んだ学びの機会となりました。

今後もAnother worksは、社員の挑戦を支え、成長を後押しする多様な取り組みを通じて、挑戦し続けられる組織づくりと、働きがいのある環境の実現を目指してまいります。

■社内講演会の様子

社員からは「夢のような時間だった」「今後のキャリアを考えるよい機会になり本当によかった」といった声が多数寄せられました。今後もAnother worksでは、社員一人ひとりの成長機会を創出するため、学びとつながりを大切にした福利厚生制度や社内イベントを継続的に実施してまいります。

■講師プロフィール

鳥谷 敬 氏

1981年6月26日生まれ、東京都出身。聖望学園（埼玉）では3年夏に甲子園出場。早大に進み、2年春に東京6大学で3冠王に輝く。03年ドラフト自由枠で阪神入団。20年に千葉ロッテに移籍し活躍、21年に現役を引退。1939試合連続出場の偉業を達成。フルイニングでの667試合連続出場は歴代5位。現在は野球解説者、野球評論家としてテレビやバラエティなど幅広く活躍中。

■株式会社Another works

"複業"で働き方の最前線をつくるITベンチャー企業です。主力事業である複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を通じて、副収入を目的とした副業だけでなく、スキルアップやキャリアアップ、自己実現など複数の目的を達成できる"複業"を社会の当たり前にすることを目指しています。

VISION「挑戦するすべての人の機会を最大化する」のもと、誰もが挑戦したいその瞬間に、大きく環境を変えることなく"複業"で挑戦できる文化とインフラを創造します。

社名：株式会社Another works

代表取締役：大林 尚朝

本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP：https://anotherworks.co.jp/