赤飯、1stアルバム「THE SHOW」を引っさげ「THE SHOW -唱-」東名阪ツアーが名古屋からスタート！大好評の1stアルバム「THE SHOW」は、東京公演でCD先行発売が決定！

ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」所属の赤飯が、昨日1月4日、名古屋・RAD HALLにて東名阪ツアー「THE SHOW -唱-」の初日公演を開催しました。 2025年12月25日にデジタルリリースされた最新EP「THE SHOW」を携えて臨む本ツアーは、赤飯の“今”をライブという生の表現で体感できる場として、多くのファンから注目を集めています。

初日となった名古屋公演では、EPに収録された新曲群をライブで初披露。 エモーショナルな高揚感を生む楽曲から、遊び心あふれるアプローチのナンバーまで、作品の幅広い音楽性をそのままステージ上で表現し、会場は歓声と熱気に包まれました。

さらに、赤飯らしさ全開の“ワチャワチャ”とした一体感あふれるステージングも健在。 獣のような野太いシャウトから女性的な繊細な声色まで自在に操る圧巻のボーカルに加え、会場の隅々まで歩き回りながら観客とグータッチを交わすなど、距離の近いパフォーマンスで観客を魅了しました。

本公演は、名古屋を拠点に活動するロックバンド・ビレッジマンズストアとの対バン形式で実施。 両者のエネルギーがぶつかり合う熱量の高い夜となり、ツアー初日から大きな盛り上がりを見せました。

「THE SHOW -唱-」東名阪ツアーは、 1月12日 大阪・北堀江club vijon、 1月31日 東京・渋谷Milky Way へと続きます。

また、ツアーファイナルとなる東京公演では、1stアルバム「THE SHOW」のCD先行発売が決定。 一般発売に先んじて手にできる、特別な機会となります。

EP「THE SHOW」で描かれた赤飯の新章は、ライブという場でさらに鮮やかに立ち上がり、観る者を物語の中心へと誘います。 東名阪を巡る本ツアーで、赤飯がどのような“THE SHOW”を魅せてくれるのか、今後の公演にも大きな期待が寄せられています。

■楽曲情報

1stEP「THE SHOW」 / 赤飯

販売形態：デジタル配信

価格：2,000円 （税込）

レーベル：REAL AKIBA RECORDZ

■配信情報

12月25日（木）0時より順次、各社サービスにてストリーミング配信中。

Spotify / Apple Music / TIDAL / Deezer / Amazon Music / YouTube Music など

配信リンク：https://linkco.re/GSM49geQ

※販売開始時間に購入ページが表示されます。



【ダウンロードコンテンツ】

M1：ワンラスト

作詞：赤飯,shun ÷1 / 作曲・編曲:shun ÷1

M2：ジーザスジーザス

作詞・作曲・編曲：首藤義勝

M3：垂乳根マチネ

作詞・作曲：赤飯 編曲：森拓人

M4：あぽかり

作詞・作曲・編曲：鬱P

M5：YOINOMA SUMMER

作詞・作曲・編曲：玉屋2060%



Performance by 赤飯

A&R,Manager：間辺聡士（ISARIBI株式会社）

Jacket Design：堤那凪（株式会社アブストリームクリエイション）

Art Direction/Stylist：藤本大輔(tas)

Label Producer：佐藤純之介（REAL AKIBA RECORDZ）

Executive Producer：榊原敬太（REAL AKIBA Inc.）





＜赤飯 プロフィール＞

赤飯（せきはん）は、ニコニコ動画を起点に頭角を現したボーカリスト・歌い手・作詞作曲家。

自在に声色を使い分ける「両声類」「多声類」としてその歌唱力に注目が集まり、2008年の動画投稿を機にブレイク。以降、ソロ名義でリリースしたアルバム3作が連続してオリコン週間トップ10入りを果たすなど、歌い手として前例のない実績を築く。

ラウドロックバンド「オメでたい頭でなにより」ではフロントマンとしてメジャーデビューし、さらに「マキシマム ザ ホルモン2号店」こと「コロナナモレモモ」でもボーカルを担当、其々のバンド共に、様々なフェスに出演。

2024年のバンド活動休止以降はソロ活動に再び軸を置き、エネルギッシュなライブパフォーマンスと卓越したトーク力で観客を魅了し続け、ジャンルに縛られない音楽表現を追求している。

