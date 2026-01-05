【NEOWIZゲームオン プレスリリース】ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』1月2日放送回は、古家正亨さんがゲストとして登場！

株式会社 NEOWIZゲームオン

2026年1月5日（月）

株式会社 NEOWIZゲームオン

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』の投票機能と連動した、日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）。

2026年1月2日放送回には、先週に続き古家正亨さんがスタジオゲストとして登場しました。

また、同日の特別投票（K-POP第2世代黄金期を彩った神曲たち 2005-2010）では、SUPER JUNIOR「U」が1位を獲得し、番組内でも紹介されました。

■古家正亨さんがスタジオゲストとして登場！

先週に続き、韓国文化の伝道師・古家正亨さんが登場！2026年のK-POPはどうなる？

先週に引き続き、今週もゲストに古家正亨さんをお迎えしました！ 「韓国文化の伝道師」として長年KPOPを見つめ続けてきた古家さんと共に、前回は「2025年の振り返り」をお届けしましたが、今回は未来に目を向けた「2026年K-POPシーンの大予想」です。

2026年、K-POP界の核となる動きについて、古家さんは大きく2つのトピックを挙げてくださいました。 まず一つ目は、なんといっても「BTSの完全体でのカムバック」。 そしてもう一つが、「BIGBANGのデビュー20周年」です。

BIGBANGに関しては、昨年（2025年）メンバー個々の活動が非常に充実していました。 「G-DRAGONさんはソロ活動で王者の貫禄を見せつけましたし、SOLさんは日本でのファンミーティングツアーが大盛況。D-LITEさんもアリーナツアーを行うなど、それぞれがファンを熱狂させましたよね」。 だからこそ、20周年イヤーとなる今年は「絶対にグループでの活動が見たい！」と期待を寄せます。G-DRAGONさんが「4月くらいに何かあるかも……」と匂わせる発言をしていたことにも触れました。

そんな2026年、古家さんが「大注目」として選んでくれたアーティストは、新人ガールズグループ「Baby DONT Cry」です。 (G)I-DLEのソヨンがプロデュースを手掛けたことで話題のグループで、日本人メンバーが2名在籍しています。

紹介していただいた楽曲は、デビュー曲の「F Girl」。「現役アイドルであるソヨンさんがプロデュースするという点がまず面白いですし、デビュー曲にこの曲を持ってきたのが画期的」と古家さんは語りました。

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

特別投票（K-POP第2世代黄金期を彩った神曲たち 2005-2010）では、SUPER JUNIOR「U」が1位を獲得！

『IDOL CHAMP』特別投票「K-POP第2世代黄金期を彩った神曲たち（2005-2010）」の結果発表です。

見事1位に輝いたのは、SUPER JUNIORの「U」！ 9位にも「美人 (BONAMANA)」がランクインしており、今なおライブで披露されファンを熱狂させる2曲が強さを見せました。

2位は、2006年デビューBIGBANGの代表曲「HARU HARU」。 G-DRAGONが作詞作曲を手掛けた名曲です。当時、ドームツアー等で420万人以上を動員し、動員数記録1位を樹立した彼らの伝説的一曲です。

3位は、2008年デビューSHINeeの「Ring Ding Dong」。 昨年ゲスト出演したオンユの所属グループとしてもお馴染みですね。サビのフレーズが持つ強烈な中毒性は、当時から多くの人を虜にしています。

■「K-STAR CHART」ランキング決定方法の変更点

2026年より、『K-STAR CHART』のランキング選定方法が新しくなります。 より熱い応援をアーティストに届けるため、以下の通りルールが変更となりますのでご確認ください。

- 週間チャートと「殿堂入り」制度殿堂入り: 週間チャートで計10回1位を獲得した楽曲は「殿堂入り」となり、翌週のラインナップから除外されます。ポイント制の廃止: 従来の投票数換算ポイント制は廃止されます。- 月間MVPの決定ポイント制廃止に伴い、対象月に最も多くの投票数を獲得した楽曲が月間MVPとなります。- シーズン・年間チャートの決定各シーズンの投票数上位曲を対象に、年4回実施される「決選投票」にて決定します。1st Season: 1月～3月の投票数上位曲が対象2nd Season: 1月～6月の投票数上位曲が対象3rd Season: 1月～9月の投票数上位曲が対象年間 (4th Season): 1月～12月の投票数上位曲が対象- 表彰について月間、シーズン、年間の各MVPはラジオ番組内で発表され、アーティストにはトロフィーが贈呈されます。K-STAR CHART 2026 変更点

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

■番組概要

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1～3に沿って投票してください。

※上記は投票イメージです。お使いの端末によって表示が異なる場合があります。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

■動作環境

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1788_1_3e218be32fec5e748b14f6576ca6bbf2.jpg?v=202601060322 ]

■公式SNS

＜『IDOL CHAMP』日本公式ブログ URL＞

https://idolchamp.jp/(https://idolchamp.jp/)

＜『IDOL CHAMP』日本公式X URL＞

https://x.com/idolchamp_jp(https://x.com/idolchamp_jp)

＜『K-STAR』公式サイト URL＞

https://kstar-vote.com/(https://kstar-vote.com/)

＜『K-STAR』公式X URL＞

https://x.com/kstar_pj(https://x.com/kstar_pj)

＜『K-STAR』公式Instagram URL＞

https://www.instagram.com/kstar_pj/(https://www.instagram.com/kstar_pj/)

■アプリダウンロード

＜App Store＞

https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018(https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018)

＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)

●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All rights reserved. (C)MBC PLUS All rights reserved.

(C)NEOWIZ GameOn Corp All rights reserved.