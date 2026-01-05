にじさんじから「でびるんぱ～てぃ～」グッズが登場！2026年1月6日(火)19時から販売開始！
ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「でびるんぱ～てぃ～」グッズを2026年1月6日(火)19時から販売開始いたします。
2026年1月6日(火)19時から「でびるんぱ～てぃ～」グッズの販売を開始！
にじさんじから「パジャマ」「スイーツ」「あくまてんし」の3つのコンセプトで展開する「でびるんぱ～てぃ～」の販売が決定！参加ライバーは、でびでび・でびる、ルンルンの2名。
グッズラインナップは、両面アクリルスタンド、ランダムキラキラカード、ランダムシュガー缶バッジ、ステッカーセット、アクリルブロック、ヘアゴムセット、マスコットチャーム、抱き枕クッション、ぬいぐるみショルダーバッグ、ドーナツクッション、ルームウェアの全11種類。
「でびるんぱ～てぃ～」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2026年1月6日(火)19時から販売を開始いたします。
「でびるんぱ～てぃ～」グッズ紹介
■両面アクリルスタンド
・価格：各1,650円(税込)
・種類：全6種
・サイズ(約)
本体：W82mm×H82mm以内
※種類によりサイズが異なります。
台座：W50mm×H50mm
・素材：アクリル
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■ランダムキラキラカード
・価格：350円(税込)
・種類：全6種ランダム
・サイズ(約)：W54mm×H86mm
・素材：紙
※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。
■ランダムシュガー缶バッジ
・価格：650円(税込)
・種類：全6種ランダム
・サイズ(約)：W57mm×H54mm
・素材：紙、ブリキ
※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。
■ステッカーセット
・価格：各1,400円(税込)
・種類：全3種(各種ステッカー4枚入り)
・サイズ(約)：W70mm×H90mm以内
※種類によってサイズが異なります。
・素材：紙
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■アクリルブロック
・価格：各2,800円(税込)
・種類：全3種
・サイズ(約)：W120mm×H80mm×D20mm
・素材：アクリル、PET
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■ヘアゴムセット
・価格：各2,100円(税込)
・種類：全3種(各種ヘアゴム2点セット)
・サイズ(約)：W60mm×H55mm×D30mm以内
※種類によりサイズが異なります。
・素材：ポリエステル、ナイロン
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■マスコットチャーム パジャマ
・価格：各2,500円(税込)
・種類：全2種
・サイズ(約)：W130mm×H120mm×D50mm以内
※ライバーによりサイズが異なります。
・素材：ポリエステル、ナイロン、銅
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■マスコットチャーム スイーツ
・価格：各2,500円(税込)
・種類：全2種
・サイズ(約)：W140mm×H120mm×D50mm以内
※ライバーによりサイズが異なります。
・素材：ポリエステル、ナイロン、銅
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■マスコットチャーム あくまてんし
・価格：各2,500円(税込)
・種類：全2種
・サイズ(約)：W130mm×H120mm×D50mm以内
※ライバーによりサイズが異なります。
・素材：ポリエステル、ナイロン、銅
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■抱き枕クッション
・価格：各9,000円(税込)
・種類：全2種
・サイズ(約)：W1,000mm×H550mm×D300mm以内
※ライバーによりサイズが異なります。
・素材：ポリエステル
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■ぬいぐるみショルダーバッグ
・価格：各6,500円(税込)
・種類：全2種
・サイズ(約)
本体：W420mm×H560mm×D120mm以内(しっぽ含む)
※ライバーによりサイズが異なります。
ショルダー：全長850mm～1,590mm
・素材：ポリエステル、プラスチック、ナイロン、鉄、合金
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■ドーナツクッション
・価格：各4,800円(税込)
・種類：全2種
・サイズ(約)：直径400mm×D100mm
・素材：ポリエステル、ポリウレタン
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■ルームウェア
・価格：各8,500円(税込)
・種類：全2種
・サイズ(約)
トップス：身丈 68cm / 身幅 60cm / 肩幅 49cm / 袖丈 59cm
ボトムス：パンツ丈 99cm / ウエスト 72cm / ヒップ 102cm / わたり幅 32cm / 股下 68cm
・素材：ポリエステル100%
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
にじさんじオフィシャルストア特典
にじさんじオフィシャルストアにて「でびるんぱ～てぃ～」グッズを購入すると、お買い上げ3,000円(税込)ごとに「ダイカットしおり(全6種)」をランダムで1点プレゼントいたします。
・サイズ(約)：W74mmxH140mm
※種類によりサイズが異なります。
・素材：紙
※デザインはお選びいただけません。
※1会計 商品合計3,000円(税込)ごとに1枚プレゼントいたします。
※1会計でプレゼントされる特典の最大数は20点までとなります。
※特典の数には限りがございます。特典の在庫がある場合、付与条件を達成時にショッピングカート内に特典が付与されます。また、ご注文完了後はご注文履歴にて付与状況のご確認が可能です。商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は付与されませんのでご留意ください。
イラストレーター
■「スイーツ」ビジュアル
SOWAO。 様(https://x.com/sowasowart)
■「あくまてんし」ビジュアル
tacomiya 様(https://x.com/tacomamire)
販売概要
・販売開始日時：2026年1月6日(火)19時～
・発送予定：2026年1月中旬以降
・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア
・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_849
※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。
※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。
※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。
※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。
「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。
※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。
※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。
また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。
・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app
・Xハッシュタグ：#でびるんぱ～てぃ～
