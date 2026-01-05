“MADな芸人”5人が集結する特別番組『MAD5』、今夜11時より「ABEMA」にて放送スタート！極寒の河川敷で鍋パーティーを行う“決起集会”を開催！

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名による特別番組『MAD5（マッドファイブ）』（全5回）の#1を2026年1月5日（月）夜11時より放送いたします。

【動画】MAD5メンバー勢揃い！告知動画(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2008101167524675756)

『MAD5』では、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいきます。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクト。2025年12月15日（月）夜9時には、『シュシュっとごくろうさん』の動画内にて「ABEMA」での番組化およびキービジュアル撮影の様子が公開されました。

『【重大発表】シュシュごくから誕生した企画【MAD５】が放送決定！早速テレビ局の本社で写真撮影をしてきた！』（12月15日夜9時 配信回）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w3VoA0xP6fQ ]

初回放送となる#1では、ついに『MAD5』のメンバー5人が揃い、河川敷で鍋パーティーをしながら決起集会を行うことに。記念すべき初回ロケの日はこの冬一番の寒波が到来しており、極寒の中で撮影スタート。河川敷でメンバーたちの到着を待つケムリでしたが、思い思いの姿でくっきー！、ハリウッドザコシショウ、池田、川北が続々と集まります。そしてケムリ自身も“MAD”な姿に変貌を遂げる…？さらにSNS上でファンが騒然となった、池田の突然の“丸刈り”姿の真相が明らかに？！初回から繰り広げられる衝撃的な行動に、ケムリも思わず「今後大丈夫？！」「何やってんの！」とツッコミが止まらない様子を見せました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

前代未聞の特別番組『MAD5』の#1は、2026年1月5日（月）夜11時より放送開始です。さまざまなテーマに対し、5人が自由な発想で“MADな視点”を展開し、この5人だからこそ成立する“混ざり合わないのに噛み合う”化学反応を是非お楽しみください。

■ABEMA『MAD5』 番組概要

（C）AbemaTV,Inc.

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2048

初回放送日：2026年1月5日（月）夜11時～（全5回）

#1放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/CYdyPWRiRSE5tB

出演：くっきー！（野性爆弾）、ハリウッドザコシショウ、池田一真（しずる）、川北茂澄（真空ジェシカ）、松井ケムリ（令和ロマン）

■YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』について

2024年10月、「テレビ局の方々！このチャンネル買い取ってくれません？」というコンセプトのもと開設。開設から約1年で登録者40万人を突破し、急速にファンを増やしています。

毎週月曜日21時に配信され、出演するハリウッドザコシショウとくっきー！の独創的な企画と、毎回招かれるゲストとの予測不能なやり取りが話題に。ゲストの普段見せない一面を引き出す“振り回し力”も魅力のひとつです。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）