Ami Paris、躍動感あふれるカプセルコレクション「Wild Spark」を発表

AMI Paris Japan株式会社

本コレクションは、創設者兼クリエイティブディレクターであるアレクサンドル・マテュッシが、過去の記憶や感情に着想を得ながら、それらを前向きで明るいムードへと昇華させた世界観を表現しています。本キャンペーンには、Ami ParisのブランドアンバサダーであるZhou Yiran (ジョウ・イーラン)が登場。ニットウェア、シャツ、スウェット素材のアイテムを中心に、日常使いからスタイリングの主役になるアイテムまで幅広いラインアップを展開。メンズ・ウィメンズ双方に向けて、シーンを選ばず着用できる汎用性と、細部までこだわった丁寧な仕立てが魅力です。

カラーパレットは、自然や野原、沈みゆく夕陽の光、そして自由を想起させる情景からインスピレーションを得て構築。オークル、キャメル、バーガンディ、エバーグリーンといった深みのある色調が、コレクションに豊かな奥行きと詩的な表情をもたらします。

刺繍やハンドプリントによるステッチワークを遊び心豊かに取り入れることで、各ピースには温もりと個性が宿ります。また、コレクションの象徴的なモチーフとして馬を大胆かつ力強く表現。シャツではパッチワークとして、カーディガンやセーターでは印象的なモチーフとしてあしらわれています。

「Wild Spark」コレクションは、国内店舗および公式オンラインストアにて販売中です。

About Ami Paris

2011年にフランス・パリで誕生したAmi Paris(アミ パリス)は、創設以来パリという街からインスピレーションを受け 続けています。フランス語で友達を意味する”Ami”という名称は、創設者兼クリエイティブディレクターのアレクサ ンドル・マテュッシのイニシャルに由来したもの。メンズとウィメンズへ向けた包括的で実用的なワードローブを定義 し続けています。アレクサンドル・マテュッシのクリエイションは、フレンドリーでラグジュアリー、エレガントでシンプル といったフランス特有のスタイルを捉えています。