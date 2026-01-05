複業クラウドが「複業マッチング事例集100」を一挙公開！

株式会社Another works

複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Another works（本社：東京都港区、代表取締役：大林 尚朝）は、この度、複業を採用したい企業向け「複業マッチング事例集」を100本公開いたしました。これまで「複業クラウド」を導入いただいた累計2,500社以上の企業・自治体の皆さまから寄せられた声をもとに、具体的な複業マッチング事例をご紹介しています。

■企業の複業登用が拡大

少子高齢化に伴う労働力人口の減少に加え、業務の専門化・複雑化、そして市場環境の変化に即応する迅速な事業対応が求められる中、正社員を中心とした体制では、専門性や対応スピードの面で、すべての業務やプロジェクトをカバーすることが難しいケースも見られるようになりました。特に、新規事業の立ち上げやDX推進、マーケティング強化、採用・組織改革といった領域では、社内に必要な専門人材がいない、あるいは採用に時間とコストがかかるといった課題が顕在化しています。

こうした課題を背景に、近年注目されているのが複業人材の登用です。複業・副業市場は年々拡大し、複業は単なる「人手不足の補填」ではなく、企業が必要なタイミングで必要な専門スキルを取り入れるための戦略的な手段として定着しつつあります。近年では、採用リスクや固定費を抑えながら、事業推進のスピードを高められることから、多くの企業で導入が進んでいます。

Another worksが展開する「複業クラウド」は、複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ総合型複業マッチングプラットフォームです。複業を採用したい企業や自治体は、全職種の即戦力人材の中から気になるタレントに直接アプローチし、成果報酬無料のため何名でも自由に面談、登用することができます。多くの企業・自治体・タレントの皆様に支えられ、今年は累計導入企業数2,500社、複業登録タレント数10万人(※2025年12月末時点)を突破いたしました。

■「複業マッチング事例集」作成の背景

株式会社Another worksは、創業以来一貫して「複業の社会実装を実現する」べく、複業したい個人と企業・自治体をつなぐ複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営してまいりました。複業という働き方が広がる一方で、企業側には依然として「採用のイメージが湧かない」「自社で活躍してもらえるか不安」といった悩みが多く存在しています。

実際によく寄せられるご相談として、「人手不足のため複業採用を検討したいが、どの職種・ポジションで活用すべきかわからない」「自社の課題に複業が本当にフィットするのか判断が難しい」「複業人材を登用できる業務が社内にあるのか分からない」といった声が挙げられます。複業登用を検討していても、具体的な活用像が描けないケースも少なくありません。

そこで複業登用の具体的なイメージを持ち、導入の第一歩を踏み出していただくために、「複業マッチング事例集」を作成いたしました。本事例集では、大手企業から地方の中小企業、ベンチャー企業に至るまで、これまで「複業クラウド」を導入いただいた累計2,500以上の企業・自治体の皆様から寄せられたマッチング事例を参考に作成しています。

■複業クラウド

「複業クラウド」は複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、総合型複業マッチングプラットフォームです。複業を採用したい企業や自治体は、全職種・累計10万名以上の即戦力人材の中から気になるタレントに直接アプローチし、成果報酬無料のため何名でも自由に面談～採用することができます。2025年12月現在、大手企業からスタートアップ、スポーツチームまで累計2,500社、47都道府県250自治体以上が導入しています。

複業したい個人は登録・利用が一切無料で、豊富な複業案件と出会い、自由にエントリー・企業からのスカウトを待つことができます。中間マージンも一切かからないため、企業から原価で案件を受けることができるのが大きな特徴です。

■株式会社Another works

"複業"で働き方の最前線をつくるITベンチャー企業です。主力事業である複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を通じて、副収入を目的とした副業だけでなく、スキルアップやキャリアアップ、自己実現など複数の目的を達成できる"複業"を社会の当たり前にすることを目指しています。

VISION「挑戦するすべての人の機会を最大化する」べく、誰もが挑戦したいその瞬間に、大きく環境を変えることなく"複業"で挑戦できる文化とインフラを創造します。

