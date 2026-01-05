明日1/6（火）22時から！加藤浩次＆菊池風磨が豪華ゲストと2026年初怒り!? TBSバラエティ「怒りん坊将軍！ ～モメる男と女＆AI時代のモヤモヤ徹底解消SP！～」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）が制作協力するバラエティ特別番組「怒りん坊将軍！～加藤浩次＆菊池風磨がモメる男と女＆AI時代のモヤモヤ徹底解消SP！～(https://www.tbs.co.jp/tv/20260106_9945.html)」（製作著作：TBS）が、1月6日（⽕）22：00からTBSで放送されます。なお、本番組は、日常にあふれるさまざまな“怒り”を抱える人たちのために、MCの加藤浩次さんと菊池風磨さんがその怒りを受け止め、時には解決策を提案したり、時には向き合い方の持論を述べたり・・と、怒りを解消させてくれる大激怒バラエティです。今回のゲストには、あのさん、いとうあさこさん、カズレーザーさん、西野七瀬さん、藤本美貴さんをお迎えし、怒れるエピソードを展開します。また、本番組は、TVer(https://tver.jp/series/sr5ke2voot)およびTBS FREEで無料配信が予定されています。





「怒りん坊将軍！」番組概要

■ミキティ夫妻は毎日ハグ＆キス！？ 夫婦のスキンシップ問題「キスしてくれない」「触れ合いが減った」などの夫婦間のスキンシップ問題。藤本美貴さんが夫・庄司智春さんとの結婚生活を⾚裸々に語る！「気分じゃないからしないはナシ」「朝稽古のように起きてハグ」などミキティ流のアドバイスも。さらに、加藤浩次さんも「妻と一緒にお風呂に入っている」と衝撃告⽩！？■いとうあさこのクレジットカードのパスワードは“元カレ由来”！？ 人間関係のモヤモヤ「彼氏のスーツケースの暗証番号が元カノの誕生日」という怒りにカズレーザーさん、あのさんが「気になる派」「気にならない派」で激突！すると、いとうあさこさんのクレジットカードのパスワードが“元カレ由来”と判明してスタジオ騒然！？ また、元乃木坂46の西野七瀬さんはグループ時代に言えなかった頃の怒りを初告⽩！■菊池風磨が芸能界一発アウトの危機！？ 無人レジが怖すぎる「無人レジで失敗したら万引きになる・・・」と恐怖する菊池風磨さん。結婚式のご祝儀やお賽銭まで⼆次元コードで読み込んで支払うなど、2026年ならではの「何でも無人化」に怒りと戸惑いの声が！ また、「反省文をAIに書かせるっておかしい！」という怒りも。AI時代にどう向き合うべきか、YouTubeチャンネル登録者数約80万人の人気住職が、怒りを鎮める考え方を伝授する。■⽝のおしっこで柱が腐る商店街・・・スタジオで本気の対策会議！散歩中の⽝のおしっこによって柱が腐ってしまったという、京都・北野商店街。注意したくても、客との関係を考えると簡単には言えない。そこで、スタジオの出演者総出で解決策を考える！ 加藤浩次さんから意外な妙案が！？心の中に溜め込んだ怒りを吐き出してみませんか！「怒りん坊将軍！～加藤浩次＆菊池風磨がモメる男と女＆AI時代のモヤモヤ徹底解消SP！～」は1月6日（⽕）22：00から放送。お楽しみに！

■放送日時

2026年1月6日（⽕）22：00～22：57



■放送局

TBS



■出演 ※敬称略

MC

加藤浩次（極楽とんぼ）

菊池風磨（timelesz）



ゲスト

あの

いとうあさこ

カズレーザー（メイプル超合金）

西野七瀬

藤本美貴

※50音順



専門家

大愚元勝（福厳寺住職）



ナレーター

近藤サト



■スタッフ

製作著作

TBS



プロデューサー・演出

河本恭平



総合演出

猪股由太郎



プロデューサー

宇和川 隆（クリーク・アンド・リバー社）

明田未妃



▼本番組の公式ページはこちらから

https://www.tbs.co.jp/tv/20260106_9945.html(https://www.tbs.co.jp/tv/20260106_9945.html)



▼TVerの本番組ページはこちらから

https://tver.jp/series/sr5ke2voot(https://tver.jp/series/sr5ke2voot)

※1/6（火）の放送終了後、配信される予定です。





【番組制作に関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

メディア・プロデュース・ディビジョン 番組制作 担当

https://www.cri.co.jp/contact/

【C&R社の番組制作について】

C&R社では、今回制作協力を担当した「怒りん坊将軍！」などのバラエティのほか、報道やドラマなど、実に幅広い番組の制作に携わっています。C&R社は今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」「クライアントの価値創造への貢献」のもと、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境を創出するとともに、世の中に幸せを届けるような質の高い番組づくりをめざしてまいります。



