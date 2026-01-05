2026年の業務効率化とDXを支援する「PDFelement」新春セールを開催！AI搭載のPDF編集ソフトが特別価格に。

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア（東京都港区、代表：呉太兵）は、オールインワンPDF編集ソフト「PDFelement（以下、PDFエレメント）」の新春初売りセールを開催いたします。

仕事始め以降は、休暇中に溜まった資料の確認や、年度末に向けた書類整理など、事務作業が一気に増える時期です。PDFelementは、PDF編集を中心に、文書の作成・編集を効率化する機能を備え、日々の書類作業をサポートします。

■PDFelementについて

PDFelementは、PDFの作成・編集から、AIを活用した高度な文書処理まで、一連のワークフローを効率化するPDF編集ソフトです。最新バージョンでは、ChatGPT・DeepSeek・Geminiなど複数のAIモデルを切り替えて利用できるようになったほか、AIが文書内の個人情報や特定の語句を自動検出して黒塗り処理を行う「自動墨消し機能」など、書類作業の効率化を支援する機能を強化しています。

1. 直感的な操作性と高度な編集機能

Word感覚でのPDF編集が可能です。他形式への変換、圧縮、OCR（文字認識）、一括処理など、ビジネスに必要な機能を網羅しています。

2. 最新のAIアシスタントによる自動化

PDFとのチャット、要約、翻訳など、作業効率を向上させるAIアシスタント機能を搭載しています。複雑な資料の読解や整理をAIがサポートします。

3. 導入コストを最適化する価格体系

利用スタイルに合わせて、サブスクリプション版（年間ライセンス）だけでなく、一度の購入で継続利用が可能な「買い切り版（永続ライセンス）」を選択いただけます。手頃な価格設定により、コストを最適化しながら、高度なPDF編集環境を実現します。

4. デバイスを問わないクロスプラットフォーム対応

Windows、Mac、iOS、Android、Webに対応しています。PDFelement Cloudを通じて、オフィスや移動中など、デバイス間をシームレスに連携できます。

■セール概要

以下の期間限定で特別価格キャンペーンを実施します。

<購入ページ>

https://pdf.wondershare.jp/sales-promotion-newyear.html

<開催期間>

2026年1月5日（月）～2026年1月16日（金）

<対象商品>

・PDFelement マルチフラットフォーム（プロ版）永続ライセンス

・PDFelement マルチフラットフォーム（プロ版）年間ライセンス

・PDFelement Windows（プロ版）永続ライセンス

・PDFelement Mac（プロ版）永続ライセンス

■株式会社ワンダーシェアーソフトウェアについて

2003年の会社設立以来Wondershare（ワンダーシェアー）は、様々なシーンで活躍する革新的かつ実用性が高いマルチメディアソフトの開発に取り組んでいます。Wondershareの社名の由来である「wonderful」（素晴らしい）を「share」（共有）するという企業理念に基づき、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく便利で簡単にすることを目指し活動しています。

＜お問い合わせ先・各種SNS＞

社名：株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

URL : 公式ホームページ／サポートセンター

X（旧Twitter）：https://x.com/pdfelement_jp

Instagram：https://www.instagram.com/pdfelement_jp/

Youtube：https://www.youtube.com/@wondershare.pdfelement_JP