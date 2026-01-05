愛知・岡崎の山で「節分」を満喫する一日イベント！ウッドデザインパーク岡崎で「WDP岡崎 節分大会2026」を開催（2026年2月1日）

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク株式会社が運営するグランピング＆アウトドア施設「ウッドデザインパーク岡崎（所在地：愛知県岡崎市）」は、2026年2月1日(日)に節分イベント「WDP岡崎 節分大会2026 ～大自然のパワーで福を呼び込もう！～」を開催いたします。

自然豊かな森と川に囲まれたロケーションを舞台に、宿泊無料券などが当たるビンゴ大会、館内を巡るウォークラリー「節分福さがしクエスト」、天候に合わせて内容が変わる「お菓子イベント」、ニジマス釣りや飲食ブースなど、1日を通してご家族でお楽しみいただけるコンテンツをご用意しました。

自然の中で楽しむ「節分大会」

ウッドデザインパーク岡崎は、岡崎市郊外の豊かな森と川に囲まれたアウトドア複合施設です。

今回開催する「WDP岡崎 節分大会2026」は、そんな大自然の中で「節分」をもっと楽しく、もっとカジュアルに感じていただきたいという想いから生まれた一日限定イベントです。

場内を親子で歩きながら福を探すウォークラリーや、お菓子をめぐって盛り上がるお子さま向け企画、豪華景品つきのビンゴ大会など、節分らしい“福”と、アウトドア施設ならではの“遊び”を組み合わせた内容となっています。

親子で楽しめるメインコンテンツ

1．宿泊無料券が当たるかも？「ビンゴ大会」

イベントの目玉企画のひとつが「ビンゴ大会」です。

ウッドデザインパーク岡崎の宿泊無料券をはじめ、アウトドア体験にぴったりなアイテムや、ちょっと嬉しい景品など、当日までのお楽しみの賞品をご用意しています。

ご家族みんなでドキドキしながら参加いただける、会場一体型のコンテンツです。

2．館内ウォークラリー「節分福さがしクエスト」

施設内を巡りながら"福"を探していくウォークラリー企画「節分福さがしクエスト」も開催。

屋内で楽しめるため、寒い時期や天候が気になる日でも参加しやすいのが特長です。

小さなお子さまでも挑戦しやすい内容で、「家族で一緒にゴールを目指す」体験を通して、思い出の一日を演出します。

3．天候で内容が変わる「お菓子イベント」

当日の天候に応じて、次のいずれかのお菓子イベントを実施します。

・晴天時：みんなで盛り上がる「お菓子まき」

・雨天時：お子さま向け「お菓子すくい 7秒チャレンジ」（対象：未就学～小学生）

節分といえばお菓子・豆まきのイメージをお持ちの方も多いはず。

屋外でも屋内でも楽しめるよう、気候に合わせた内容で実施いたします。

当日一日中楽しめるアウトドアコンテンツ

1．ニジマス釣り体験（当日受付）

場内の人気コンテンツのひとつである「ニジマス釣り」も、節分イベント当日にお楽しみいただけます。（当日受付のみ・15:00まで）

その場で釣ったニジマスを、その場で焼いて味わえる体験は、アウトドアが初めてのご家族にも好評です。

※ 混雑状況によっては、利用制限をさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

2．アクティビティ各種・飲食ブース

当日は、簡単に楽しめるアクティビティや、軽食を販売する飲食ブースも登場予定です。

お子さまから大人の方まで、それぞれのペースでお過ごしいただけるような一日を目指しています。

随時、公式ホームページにて更新いたします。

イベント概要

【イベント名】WDP岡崎 節分大会2026 ～大自然のパワーで福を呼び込もう！～

【開催日】：2026年2月1日(日)

【時間】：11:00～16:00(受付:10:30～)

【会場】：ウッドデザインパーク岡崎(〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町字日面8番地4)

メイン企画

・ビンゴ大会

・お菓子イベント

- 晴天：お菓子まき(参加者全員対象)

- 雨天：お子さま向け「お菓子すくい 7秒チャレンジ」(未就学～小学生対象)

・節分福さがしクエスト(室内ウォークラリー)

その他コンテンツ

・アクティビティ各種

・飲食ブース(軽食販売)

・ニジマス釣り(当日受付のみ／受付15:00まで)

料金（参加費）

大人(中学生以上)：2,000円(500円クーポン付き)

小学生：1,000円

未就学児(3歳以上)：500円

※ソフトドリンク飲み放題付き

※ビンゴカードは当日会場にて配布いたします。

※駐車場：1台 800円

参加方法（事前予約制）

本イベントは事前予約制となります。

下記予約ページより、「WDP岡崎 節分大会2026」を選択のうえお申し込みください。

▶︎ ご予約はこちら

https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/detail/1197375

ウッドデザインパーク岡崎について

ウッドデザインパーク岡崎は、「森と川と遊ぶ、アウトドアテーマパーク」をコンセプトにしたグランピング&BBQ施設です。

テントやキャビン、日本家屋スタイルのお部屋など多様な宿泊棟のほか、日帰りBBQ、ニジマス釣り、テントサウナ、川遊びなど、季節ごとに自然を満喫できるコンテンツをご提供しています。

【施設名】ウッドデザインパーク岡崎

【所在地】〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町字日面8番地4

【電話番号】TEL：080-5810-6322

（受付：9:30～10:00／11:30～14:00／15:00～20:00）

【公式サイト】https://wood-designpark.jp/okazaki/