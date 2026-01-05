【箱根湯の花プリンスホテル】～冬の箱根路を安全な環境にするために～ 冬タイヤで安心をお得に！「冬こそ箱根温泉旅プラン」を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

箱根湯の花プリンスホテル（神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯93、支配人：笹尾雅洋）では、冬期の箱根路における安全運転の啓発を目的として、冬用タイヤを装着してご来館されるお客さまを対象とした特別宿泊プラン「冬こそ箱根温泉旅プラン」を2026年1月5日（月）より販売いたします。本プラン利用の方には、通常宿泊料金よりも最大20％オフ、また箱根ラスクを１つプレゼントの特典をお届けします。冬タイヤ装着によって「安心」を「お得」に変える提案をすることで、冬季の箱根路における安全運転の啓発を目指します。

◼️ 実施の背景

雪見風呂（イメージ）

箱根は山岳地帯に位置するため、冬の路面コンディションは非常に過酷です。特に12月から3月にかけては、路面凍結や積雪が日常的に発生いたします。なかでも注意が必要なのは「日陰」や「橋の上」です。一見すると変化がないように見えても路面が凍り付いていることがあり、スタッドレスタイヤやチェーンを装着していなければ、坂道を登りきれない、あるいは下り坂で制御不能に陥るなどの危険がございます。

「せっかくの温泉旅行が、事故やトラブルによって台無しになってしまうのは、あまりにも悲しいことである」そんな切実な想いから、安全に配慮して冬タイヤを装着しているお客さまに何か嬉しい特典をお届けして、冬の箱根の安全運転の啓蒙に貢献したいと考えて、本プランは誕生いたしました。

冬タイヤで安心をお得に！「冬こそ箱根温泉旅プラン」概要

冬タイヤ（イメージ）

【期 間】2026 年 1月 5 日（月）～2026年3月 19 日（木）

※除外日1月10日（土）・11日（日）、 2月21日（土）・22（日）

【料 金】1 室 2 名さま和室利用時 1 名さま 平日\25,000～（入湯税別）

休前日\32,000～（入湯税別）

※宿泊料金には 1 泊室料、夕食、朝食、サービス料、 消費税が含まれております。

【特典１.】宿泊料金は、通常プラン（PrinceBasic）と比較して、最大20%割引となります。（1室2名利用時）

【特典２.】「冬用タイヤで来ました」のご申告で、箱根ラスクを1室につき1つプレゼント。

標高935ｍ「箱根湯の花プリンスホテル」冬季気温 ※当社調べ

箱根で最も標高が高い場所に位置する当ホテルでは、昨年1月～3月の期間中、計9日間の降雪を記録いたしました。同時期は連日氷点下まで気温が下がり、路面凍結（アイスバーン）が発生しやすくなります。 降雪や積雪の有無にかかわらず、当ホテル周辺および箱根全域の山道では、路面凍結によるスリップ事故への厳重な警戒が必要です。

雪道・アイスバーンでの運転の注意点

2025年1月の気温2025年2月の気温2025年3月の気温

※JAF（日本自動車連盟）ホームページより引用

【雪道の注意点】

・雪道をノーマルタイヤで走行することは極めて危険なので、スタッドレスタイヤやチェーンを必ず装着する。

・スリップによるトラブルの危険性があるため、急な車線変更、急ブレーキは厳禁。先行車との車間距離を多めにとる。

・発進時はアクセルをじわりと踏み込み、ゆっくり発進する。

・屋根に積もった雪はブレーキ時にフロントガラスへ雪崩を起こし視界不良となる危険性があるため、

除雪してから運転する。

【アイスバーンの注意点】

・アイスバーンは雪道以上に滑るので要注意。

・昼間に積もった雪が解けたときや、雨が降った後の冷え込みが強くなる夜間や明け方は、一見すると濡れたアスファルト路面のように黒く見えるのに、実は表面が凍りついている

路面「ブラックアイスバーン」になる可能性があるため、注意が必要。

・「ブラックアイスバーン」では滑ることを前提にした慎重な運転（予測運転）が必要。発進、停止、カーブで「急」のつく動作は厳禁。

・風通しのよい橋の上や陸橋、トンネル出入口付近がもっとも危険。道路脇の道路との境の矢印や反射板のポールを見当に走行する。

「箱根湯の花プリンスホテル」 概要

自然豊かな山々に囲まれた湯けむり立ち上る天空温泉宿。乳白色温泉に浸かりながら眺める満天の星空で湯の花ならではの“癒やしと絶景”をご提供します。「和」を感じるモダンな客室と「彩」を感じる季節替わりのお食事で、温かみのある“湯の花のおもてなし”をご堪能ください。

ホテル外観

＜ 所在地 ＞ 〒250-0523 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯93

＜ 電 話 ＞ 0460-83-5112

＜ 客室数 ＞ 59室・チェックイン: 3:00P.M./チェックアウト: 11:00A.M.

＜アクセス＞ JR小田原駅より伊豆箱根バスで平常時約45分 （「芦の湯」バス停 下車）

東名高速道路 厚木I.C.から車で約1時間

＜箱根湯の花プリンスホテルで体験できること＞

https://www.princehotels.co.jp/yunohana/experience/

ホテル開業以来初の露天風呂リニューアル（2025 年5 月）

周囲の景観に溶け込み、乳白色のにごり湯が自然に湧出しているような空間をめざし、浴槽内には鉄平石、縁石には御影石を採用し、自然の温もりを感じられるデザインに刷新しました。浴槽面積は男女露天風呂ともに23.2平方メートル となり、女性露天風呂は約1.6倍(改装前比)の大きさになっています。また、新たに屋根を設置したことにより、雨天時にも多くのお客さまが露天風呂を快適に利用できるようになりました。

露天風呂【湯ノ花沢温泉】

【湯ノ花沢温泉について】

泉質：単純硫黄温泉

効能：神経痛、筋肉痛、疲労回復他

湯ノ花沢温泉の仕組み・サステナブルな取り組み

湯畑

箱根湯の花プリンスホテルは、持続可能な社会の実現に向けて、温泉資源を最大限に活用した独自の取り組みを推進しています。当ホテルの湯ノ花沢温泉は、地下350m から吹き上がる約180℃の蒸気を沢水と掛け合わせて温泉を作る「蒸気造成温泉」という仕組みで生まれています。この自家源泉の蒸気活用こそが、当ホテルの最大の特徴です。蒸気を温泉造成だけでなく、施設の暖房・冷房・給湯やバイナリー発電のエネルギーとして活用することで、CO2排出量の削減を実現しています。さらに、沢水を厨房冷蔵庫の冷却に利用するなど、地域の自然資源を有効活用し、環境に配慮した運営をしています。