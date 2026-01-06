「日経スマートワーク経営2025」で3つ星に認定

株式会社ソシオネクスト

株式会社ソシオネクストは、日本経済新聞社が主催する「日経スマートワーク経営2025」の総合評価において、昨年に続き3つ星に認定されました。

「Smart Work」とは、従業員のウェルビーイングの向上などにより人材を最大限活用するとともに、人材投資を加速させることで、新たなイノベーションを生み出し、生産性を向上させ、企業価値を最大化させることを目指す経営戦略です。「スマートワーク経営」の調査は2017年から日本経済新聞社が実施しているもので、全国の上場企業および有力な非上場企業を対象に、有効回答があった788社の中から「人材活用力」、「人材投資力」、「テクノロジー活用力」の視点において優れている企業を星5段階で評価されます。

当社グループは、評価対象分野のなかでも特に「人材戦略とKPI」への対応が評価されました。

ソシオネクストは、「Together with our global partners, we bring innovation to everyone everywhere.」というミッションのもと、サステナビリティへの取り組みを重要な経営課題と位置付け、事業活動を通して気候変動などの環境問題や社会課題の解決に真摯に取り組むとともに、ステークホルダーとの相互コミュニケーションに努め、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

ソシオネクスト サステナビリティ活動 :https://www.socionext.com/jp/sustainability/

