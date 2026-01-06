個室完備の大衆とり酒場「とりいちず 松戸店」2026年1月10日（土）グランドオープン！3日間限定何杯飲んでも生ビール0円キャンペーン開催

株式会社 FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都）は、個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 松戸店 を

2026年1月10日（土）にグランドオープンいたします。

オープンを記念し、1月13日（火）～15日（木）の3日間限定で、「何杯飲んでも生ビール0円」キャンペーンを開催いたします。

■ 松戸駅すぐ！個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 松戸店♪

仕事帰りの一杯から、新年会・各種ご宴会まで幅広く利用できる個室完備の大衆とり酒場です。

気取らず入りやすい雰囲気と、鶏料理を中心とした豊富なメニュー、大人数でも使いやすい空間づくりが特徴です。

個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 松戸店

■ グランドオープン記念キャンペーン概要

キャンペーン内容

何杯飲んでも！生ビール 0円

実施期間

2026年1月13日（火）～1月15日（木）［3日間］

条件・注意事項

・ 2時間制

・ 飲み残しは正規料金を頂戴いたします

・ グループ全員が Instagramフォロー＆投稿へのいいね 必須

・ 【350円（税抜）】以上の商品を お一人様2オーダー必須

https://www.instagram.com/toriichizu_mania/

■ とりいちずの名物メニュー

「とりいちず」では、

お酒との相性を考えた鶏料理の名物メニューを中心に、幅広い世代に親しまれる定番料理を取り揃えています。

名物・人気メニュー（一例）

・ とりいちずの原点ともなった水炊き鍋

・ ジューシーで食べ応えのある秘伝の骨付鳥

・ 定番人気の唐揚げ・今治焼き鳥各種

リーズナブルな価格帯で、

一軒目から二軒目利用まで幅広く楽しめます。

水炊き鍋今治焼き鳥骨付鳥

■ 新年会・各種宴会におすすめのコース・食べ飲み放題

新年会や会社の集まり、友人同士の飲み会に向けて、

生ビールもついた飲み放題付きの宴会コース・食べ飲み放題もご用意しています。

・ 少人数から利用可能

・ 個室完備で落ち着いて宴会ができる

・ 名物鶏料理を中心とした満足感のある内容

幹事様にも使いやすく、

新年の集まりや仕事始めの一杯にも最適です。

※コース内容・価格の詳細は店舗までお問い合わせください。

季節限定 大人気の旬菜コース◆生ビール付き2H飲み放題付き2400円（税込）

■ 店舗情報

店名：大衆とり酒場 とりいちず 松戸店

住所：〒271-0091

千葉県松戸市本町21-16 第二都市綜合開発ビル 2階

営業時間

月～金：16:00～28:00

土日祝：12:00～28:00

電話番号

047-394-4530

ご予約はホットペッパーからどうぞ▶https://www.hotpepper.jp/strJ004493520/

■とりいちずとは

「毎日通える価格と安心感」をテーマに全国で展開する鶏料理専門の大衆居酒屋ブランド。

看板の「水炊き鍋」や「今治焼鳥」「かわ串」など、こだわりの鶏料理をリーズナブルに楽しめます。

また、生搾りレモンサワーやハイボールが99円（109円）で味わえる圧倒的なコスパも魅力。