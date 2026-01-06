個室完備の大衆とり酒場「とりいちず 松戸店」2026年1月10日（土）グランドオープン！3日間限定何杯飲んでも生ビール0円キャンペーン開催

写真拡大 (全6枚)

株式会社　FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都）は、個室完備　大衆とり酒場　とりいちず 松戸店 を


2026年1月10日（土）にグランドオープンいたします。


オープンを記念し、1月13日（火）～15日（木）の3日間限定で、「何杯飲んでも生ビール0円」キャンペーンを開催いたします。



■ 松戸駅すぐ！個室完備　大衆とり酒場　とりいちず 松戸店♪


仕事帰りの一杯から、新年会・各種ご宴会まで幅広く利用できる個室完備の大衆とり酒場です。


気取らず入りやすい雰囲気と、鶏料理を中心とした豊富なメニュー、大人数でも使いやすい空間づくりが特徴です。



個室完備　大衆とり酒場　とりいちず　松戸店


■ グランドオープン記念キャンペーン概要


キャンペーン内容


何杯飲んでも！生ビール 0円


実施期間


2026年1月13日（火）～1月15日（木）［3日間］


条件・注意事項


・ 2時間制


・ 飲み残しは正規料金を頂戴いたします


・ グループ全員が Instagramフォロー＆投稿へのいいね 必須


・ 【350円（税抜）】以上の商品を お一人様2オーダー必須


https://www.instagram.com/toriichizu_mania/




■ とりいちずの名物メニュー


「とりいちず」では、


お酒との相性を考えた鶏料理の名物メニューを中心に、幅広い世代に親しまれる定番料理を取り揃えています。


名物・人気メニュー（一例）


・ とりいちずの原点ともなった水炊き鍋


・ ジューシーで食べ応えのある秘伝の骨付鳥


・ 定番人気の唐揚げ・今治焼き鳥各種


リーズナブルな価格帯で、


一軒目から二軒目利用まで幅広く楽しめます。



水炊き鍋

今治焼き鳥

骨付鳥


■ 新年会・各種宴会におすすめのコース・食べ飲み放題


新年会や会社の集まり、友人同士の飲み会に向けて、


生ビールもついた飲み放題付きの宴会コース・食べ飲み放題もご用意しています。


・ 少人数から利用可能


・ 個室完備で落ち着いて宴会ができる


・ 名物鶏料理を中心とした満足感のある内容


幹事様にも使いやすく、


新年の集まりや仕事始めの一杯にも最適です。


※コース内容・価格の詳細は店舗までお問い合わせください。



季節限定　大人気の旬菜コース◆生ビール付き2H飲み放題付き2400円（税込）


■ 店舗情報


店名：大衆とり酒場 とりいちず 松戸店


住所：〒271-0091


千葉県松戸市本町21-16　第二都市綜合開発ビル 2階


営業時間


月～金：16:00～28:00


土日祝：12:00～28:00


電話番号


047-394-4530


ご予約はホットペッパーからどうぞ▶https://www.hotpepper.jp/strJ004493520/



■とりいちずとは


「毎日通える価格と安心感」をテーマに全国で展開する鶏料理専門の大衆居酒屋ブランド。


看板の「水炊き鍋」や「今治焼鳥」「かわ串」など、こだわりの鶏料理をリーズナブルに楽しめます。


また、生搾りレモンサワーやハイボールが99円（109円）で味わえる圧倒的なコスパも魅力。