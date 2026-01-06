まもなく閉幕！圧巻の「織田コレクション　ハンス・ウェグナー展」は渋谷のヒカリエホールにて1/18(日)まで！

株式会社東急文化村

デンマークモダンデザインの巨匠、ハンス・ウェグナーの創作の全貌に迫る大回顧展が渋谷のヒカリエホールで絶賛開催中です。ウェグナーが生涯にわたり手掛けた多くの名作を所有している織田憲嗣氏のコレクションから、約160脚の椅子、その他家具約20点などを一堂に紹介。本国デンマークでも類を見ない質と規模を誇る展覧会として世界中の愛好家から注目を集めています。

「最高の1脚」を追い求め続けたウェグナーの製作プロセスがわかる図面や椅子のパーツ展示など、建築家・田根剛氏の会場構成のもと、これまでにないアプローチでそのデザインの真髄に迫ります。

ヒカリエホールの大空間で、ウェグナーの至高のクラフツマンシップを存分にご堪能ください。

会場内は一部のエリアを除き、写真撮影が可能です。

展示のほか、実際にウェグナーの名作椅子に座れるコーナーもあります。さらに、オリジナルグッズ、ウェグナー家具、デンマークコーヒーなど、デンマーク文化に触れて楽しめるショップエリアも充実。

閉幕間際は大変混雑いたしますので、お早目のご来場をおすすめします。

Photo: Yuya Furukawa

織田憲嗣氏のハンス・ウェグナー展来場＆サイン会決定！

本展の学術協力者であり、本国デンマークでも類を見ないコレクションを形成された織田憲嗣氏の来場が決定！展覧会会場にて本展図録ご購入者へのサイン会を開催いたします。

【サイン会開催日】

・1/13（火）15：00-16：00

・1/14（水）11：00-12：00、17：00-18：00

・1/15（木）11：00-12：00、17：00-18：00

サイン会会場：「ハンス・ウェグナー展」ショップエリア（カフェドリンクコーナー）

対象：本展図録購入者（サイン会日程以前に本展図録をご購入いただいた方も、当日ご持参いただければ対象となります）

※都合により開催時間の変更、またサイン会の途中で終了とさせていただくこともあります。ご了承ください。

※ショップエリアは展覧会にご入場されていない方でもご利用いただけます。

※図録以外のものにサインはできかねます。予めご了承ください。

詳細はこちら

https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/25_wegner/topics/sign.html

松浦弥太郎氏より本展への応援メッセージをいただきました！

椅子とは、いったい何でしょうか。椅子は、単に座るための道具ではありません。人がどのように生き、どのような時間を大切にしてきたかを、静かに語ってくれる存在なのです。ハンス・J・ウェグナーが生涯をかけて向き合った椅子には、使う人へのあたたかな思いやり、そして暮らしへの深いまなざしがあります。本展で出会える、二度と見ることのできないであろう貴重な資料と世界観は、私たちに「椅子とはなにか」を問いかけると同時に、「豊かさとはなにか」「美しさとはなにか」をあらためて考えさせてくれるでしょう。私たちが、日々の暮らしを見つめ直す、静かで確かな時間がここにあります。この展覧会を見る前と、見たあとの自分の違いがある。そんな体験をしてもらえたらと思います。

松浦弥太郎（PAPASクリエイティブオフィサー）

佐藤可士和氏より本展への応援メッセージをいただきました！

ハンス・ウェグナーの椅子には、形をつくる以前に「人と空間の関係をどう整理するか」という明確な思想が貫かれています。過剰を削ぎ落とし、本質だけを残すその姿勢が、時代を超えて今なお新しく輝きを放ち続けているのです。本展は、素材・デザイン・職人技が高い次元で統合されたウェグナーの椅子というプロダクトを通して、デザインの普遍性と可能性を再認識できる貴重な機会だと思います。

佐藤可士和（クリエイティブディレクター）

このほか、ウェグナーを敬愛する皆様からの応援メッセージはこちら

https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/25_wegner/messages.html

祝！成人の日キャンペーン

ハンス・ウェグナーは18歳でマイスター資格を取得し、そのキャリアをスタートさせました。

今年、新たな門出を迎えられた新成人の方々、また若い世代の方々にも本展にてウェグナーが生涯追い求めた良質なデザインに出会っていただきたく、お得に展覧会をご覧いただける3日間だけの特別キャンペーンをご用意いたしました！

またショップエリア「PNB Coffee＠ハンス・ウェグナー展(https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/25_wegner/topics/coffee.html)」でご利用いただけるクーポンもプレゼント！

対象日：1/10（土）、1/11（日）、1/12（月・祝）

対象者：20歳以下のご来場者（2005年4月2日以降に生まれた方）

チケット購入方法：ハンス・ウェグナー展（渋谷ヒカリエ9F）当日券売り場でお求めください。

特典：１.当日券料金 200円引き

一般2300円→2100円、大高生1500円→1300円、中小生700円→500円

２.PNB Coffee＠ハンス・ウェグナー展 200円引きクーポンプレゼント

※本キャンペーンは当日券売場でチケットを購入された20歳以下の方のみ対象です。

※当日券ご購入の際、生年月日が記載された証明書のご提示をお願いいたします。

詳細はこちら

https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/25_wegner/topics/campaign.html

ご好評につき追加配布決定！ １/9（金）まで「ハンス・ウェグナー展」ステッカー（非売品）プレゼント！

まもなく閉幕を迎えるハンス・ウェグナー展。ご好評につき、１/9（金）までご来館のお客様に本展オリジナルステッカー（非売品）をプレゼントいたします！

会期終盤は混雑が予想されますので、お早目のご来館をお待ちしています。

詳細はこちら

https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/25_wegner/topics/btalk2.html

学芸員によるギャラリートーク開催

本展担当学芸員によるギャラリートークを開催します。

見どころや鑑賞ポイントなど、役立つお話をさせていただきます。

日時：１/9（金）17：00‐17：20予定

場所：展覧会会場内

詳細はこちら

https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/25_wegner/topics/btalk2.html

学術協力 織田憲嗣氏×会場構成 田根剛氏による記念対談レポート到着！

12/2に開催された織田憲嗣氏と田根剛氏の記念対談。東海大学の先生と生徒という絆の深いお二人からウェグナーという巨匠の偉大さ、またデザインに対する深い想いをお伺いしました。

レポート本文はこちらから

https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/25_wegner/topics/talkreport.html

（文・木谷節子）

【開催概要】

展覧会名：織田コレクション ハンス・ウェグナー展 至高のクラフツマンシップ

会場：ヒカリエホール（渋谷ヒカリエ9F）

会期：2025 年12月2日（火）～2026 年1月18日（日）

開館時間：10：00～19：00（最終入場は18：30まで）

主催：Bunkamura

特別協力：北海道東川町、織田コレクション協力会、旭川家具工業協同組合

学術協力：織田憲嗣（東海大学名誉教授）

会場構成：田根剛（ATTA）

協力：Hans J. Wegner design studio ApS、PP Mobler、Carl Hansen & Son、カトーレック美術輸送支店

後援：デンマーク王国大使館、J-WAVE

お問合わせ：050-5541-8600（ハローダイヤル）

展覧会HP：https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/25_wegner/