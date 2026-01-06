匝瑳市の夜を彩る冬の試み「そうさ バブルミネーション クリスマスナイト」光と笑顔に包まれた一夜に

株式会社ファーストイノベーションそうさ バブルミネーション クリスマスナイト」光と笑顔に包まれた一夜に

株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）ならびに、官民連携の地方創生団体 一般社団法人つながり応援（理事長：清水国明、副理事長：木ノ根雄志・梶川隆史）は、2025年12月23日（火）、千葉県匝瑳市にて地域イルミネーションイベント「そうさ バブルミネーション クリスマスナイト」を開催しました。

今回の協賛は、匝瑳市議会議員・かりや進一氏がSNSで綴った、「子どもからの問いかけに応えたい」という真摯な思いに触れたことが契機となりました。

”この街にも、子どもたちの記憶に残るクリスマスにしたい”という地域の皆さんの強い願いに共感し、物品協賛・広報支援・運営サポートを行いました。

■ 地域の声から始まった、市民主体のイルミネーション企画

「そうさ バブルミネーション クリスマスナイト」は、行政主導ではなく、地域に暮らす市民有志の声と行動を起点に生まれたイベントです。「子どもたちに、匝瑳市で過ごすクリスマスの楽しい記憶を残したい」という想いが共有され、準備段階から地域内外の多様な関係者が関わる形で企画が進められてきました。

■ サンタから子どもたちへ、光と笑顔のプレゼント

当日は、弊社協賛によるプレゼント企画として、先着100名の子どもたちに光るおもちゃを贈る「サンタからのプレゼント」企画を実施しました。プレゼントは、子どもたち一人ひとりに手渡し、会場には多くの笑顔が広がりました。

プレゼントを受け取る子どもたちの表情を、保護者や地域住民が温かく見守る光景は、世代を越えた交流を象徴する場面となりました。クリスマスという季節行事を通じて、地域のつながりを改めて感じられるひとときとなりました。

■ 光と食、そして笑顔が集う、世代を越えたひととき

サンタが光るおもちゃを渡す様子

会場となった多田屋跡地にイルミネーションの灯りがともる中、複数のキッチンカーが出店し、温かい食事や軽食を楽しめる空間が広がりました。光に包まれた会場で食事を囲みながら自然と会話を交わし、寒い冬の夜でありながらも、和やかで温もりのある時間となりました。

子どもたちはイルミネーションやシャボン玉の演出に目を輝かせ、笑顔で会場を行き交い、その様子を見守る大人たちの表情にも、自然と笑みがこぼれていました。家族連れはもちろん、地域の高齢者や友人同士で訪れる姿も多く見られ、世代や立場を越えて楽しめるイベントとして、地域に開かれた場となりました。

「子どもが楽しめるだけでなく、大人も一緒に楽しめる」

そんな声が聞かれるように、食と光、そして人のつながりが重なり合うことで、地域の日常とは少し違う、特別な冬のひとときが生まれました。

多田屋跡地のイルミネーション光るおもちゃを持って写真に映る子供たち

■ 延期を経て、想いを重ねた開催へ

開催までの過程では、当日の天候不良が予想されることから、来場者の安全を最優先に考え、延期という判断がなされる場面もありました。このような判断は苦渋の選択ではありますが、その分、より心に残る光景を届けたいという思いを新たにし、イルミネーション演出の一部強化を行ったうえで開催することができました。

当日は、冬の夜にやさしく灯る光の中で、訪れた人々が足を止め、写真を撮り、会話を交わす姿が見られ、地域に穏やかな賑わいが生まれました。

■ 今後に向けて──地域の想いを、未来へつなぐために

地域が主体となり、子どもたちの声から始まった活動を後押しすることは、「つながりで日本全国を応援する」という一般社団法人つながり応援の理念と深く一致しています。

ファーストイノベーションおよび一般社団法人つながり応援は、今後も地域の自主性を尊重しながら、裏方として支える立場から地方創生に取り組んでまいります。本イベントを通じて生まれたつながりや記憶が、次の世代へと受け継がれ、地域の未来を形づくる一助となることを願っています。

開催にあたりご協力いただいた匝瑳市ならびに関係者の皆さま、地域の皆さまに、心より感謝申し上げます。

株式会社ファーストイノベーション

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表者：代表取締役社長 木ノ根雄志

事業内容：クリエイティブ事業、プロモーション事業、マーケティング事業、ソリューション事業、地方創生事業

公式URL：https://www.f-innovations.co.jp/