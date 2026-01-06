働くママ美容師を応援！“子どものそばで働ける世の中をあたりまえにする”その第一歩をヘッドライトが実現！

株式会社ヘッドライト

当社は2009年に創業した業務委託雇用型のヘアサロン・アイラッシュサロンを運営する企業です。全国約200拠点に約1,000人のスタイリストが所属しています。「美容師のチカラで社会を明るくする」という企業理念に基づいて、美容師ひとりひとりのライフスタイルに合わせた働き方ができる環境を提供しています。

当社所属の美容師は約6割が女性で、若手から年配の方まで年代問わず多くの方が活躍されています。他方で、出産や育児などのライフイベントによって大好きな美容の仕事から離れなくてはならない女性美容師も数多くいらっしゃいます。私たちはそういう美容師の方々に、お子さんや家庭の事情を考慮した職場環境を提供したい、少しでも長く美容の仕事を続けてほしい、と常々考えておりました。

そういった中、ママスクエアの“子どものそばで働ける世の中をあたりまえにする”という理念はまさに当社が実現したいと考えている未来に合致すると強く共感し、今回の提携を決めました。お子さんが、大好きなお母さんが働く姿を見て育つこと。お母さんが、お子さんのそばでやりがいを持って働くこと。そんな素敵な社会の実現に少しでも貢献したいと考えています。同時にこの取り組みを通じ、美容師が美容の仕事をあきらめることなくやりがいをもって続けられる環境を作ることで、「美容師のチカラで社会を明るくする」という当社経営理念の実現を目指していきます。

