医系専門予備校「メディカルラボ」国公立大学医学部ガイダンスを2026年2月から全国20都市で開催

河合塾グループの医系専門予備校「メディカルラボ」は、医学部進学をめざす高卒生・高校生・中学生とその保護者を対象に、国公立大学医学部の入試の仕組みから最新の入試情報までお伝えする講演会「国公立大学医学部合格ガイダンス-準備編-」を、2026年2月から全国20会場で開催します。

■受験生必聴！国公立大医学部合格への道筋がわかる講演会

2026年度の国公立大学医学部の志望動向は前年並みの101%*と少子化のなかでも堅調な人気があり、合格には最新の入試情報の収集や早期からの対策が依然として欠かせません。

＊第2回全統共通テスト模試にもとづく志望動向

これまでに累計11,000名以上の医学部合格者を輩出してきた実績を誇る「メディカルラボ」が開催する本講演会では、国公立大学医学部の入試の仕組みや、医学部入試の現状をはじめ、合格に向けた効果的な勉強法などを詳しく解説します。国公立大学医学部合格に必要な情報が充実しており、高卒生や高校生はもちろん、中学生の方にもおすすめです。講演終了後には個別相談会も実施し、受験校選定や合格に向けた準備に関するご相談にお応えします。また、会場参加が難しい方に向け、オンデマンド配信もご用意しております。

医学部合格をめざす生徒を支援するため、本イベントをぜひ貴媒体にてご紹介ください。ご取材も歓迎します。

■国公立大学医学部合格ガイダンス-準備編- 概要

●開催日時・開催地域：

上図参照

※開催地域ごとの会場は特設サイトをご覧ください

※各会場、定員に達し次第申込受付を締め切ります

●オンデマンド配信：

3月17日（火）～4月5日（日）

※録画配信を予定しています

●対象：

国公立大学医学部医学科合格をめざす高卒生・高校生・中学生とその保護者

●参加費：

無料

●講演内容（90分）：

（1）共通テストと志願者から見る2026年度入試の動向

（2）医学部入試の現状

（3）国公立大学医学部の入試傾向

（4）次年度入試に向けた勉強法

※希望者には個別相談も実施（オンデマンドは無し）

●講演者：

各校の校舎長

●申込方法：

特設ページからお申し込みください

https://www.medical-labo.com/posted/guidance_national_or_public_university/

●お問い合わせ：

株式会社キョーイク マーケティング室（052-589-4723）

●参加特典：

講演会資料「国公立大学医学部合格ガイダンス -準備編-」(メディカルラボ編) を無料プレゼント

［医系専門予備校メディカルラボ］ https://www.medical-labo.com/

医系専門予備校としてNo.1の合格実績を誇るメディカルラボは、医学部受験に特化した完全個別指導の予備校です。生徒一人ひとりの学力や志望校に合わせたオーダーメイドのカリキュラムのもと、医学部・歯学部受験に精通した経験豊富なプロ講師陣が授業を担当し、未来の医療人を育成します。