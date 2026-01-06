地元経済団体主催セミナーに登壇！生成AI活用で地域企業のDX推進を指南

KAFUNE GROUP合同会社

“南信で生きる”を、支える会社、KAFUNE GROUP(代表：小林 孝至、所在地：長野県飯田市)は、令和7年11月21日（日）に開催されたSYMS 山本支部主催のオープンセミナーに、当グループ代表の小林 孝至が講師として登壇したことをお知らせいたします。本セミナーでは、地元企業経営者や関係者を対象に、生成AIの基礎知識や活用法を解説し、地域企業のDX推進を支援しました。

KAFUNE GROUPは、長野県飯田市・南信州を基点に介護・医療・小売・保育の4領域を束ね、地域のくらしを支えるプラットフォーム企業として活動しています。この度の登壇は、地域経済の活性化と生産性向上に貢献する目的で実現しました。

セミナーでは、生成AIの仕組みや最新のトレンド、具体的な活用方法を紹介し、地域企業が直面する課題に対して最新のAI技術がもたらす可能性を語りました。

参加した地元企業の皆様からは、「AI活用の具体的なイメージが持てた」「業務改善のきっかけにしたい」といった前向きな感想が寄せられ、地域におけるDX推進の意識を一段と高める貴重な機会となりました。

KAFUNE GROUPは、今後もこのような地域経済団体と連携したセミナー・講演活動を継続的に実施し、南信州全体の生産性向上と、多世代がつながり合う豊かな地域社会の実現を目指してまいります。

KAFUNE GROUP会社概要

KAFUNE GROUPは、長野県飯田市・南信州を基点に介護・医療・小売・保育の4領域を束ね、地域のくらしをまるごと支えるプラットフォームの構築を目指しています。〔有限会社かふね／有限会社メガテン／社会福祉法人一陽会／くまがいクリニック〕がグループ化し、在宅・施設介護と地域医療、日常の流通・配送、保育を横断連携。移動・買い物・健康・子育てといった生活課題をワンストップで解決し、「困ったときに最初に頼れる存在」をめざします。高齢者から子どもまで、多世代がつながり合う地域の実現へ。私たちはストーリーと実装の両輪で、南信の“安心と誇り”を育てていきます。

【会社概要】

法人名：KAFUNE GROUP

代表者：小林 孝至

所在地：〒395-0152 長野県飯田市北方2456-3

設立：平成2年4月6日

URL：https://kafune.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

KAFUNE GROUP 広報部

MAIL: kafune.gr@gmail.com