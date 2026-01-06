エネルギー安全保障を支える戦略物資――重水（D2O）市場は2031年に4.46億米ドル、年平均成長率7.2%
重水（D2O）とは、水分子中の水素原子（1H）が重水素（2H、デューテリウム）に置き換わった化合物であり、物理的には通常の水（H2O）と類似しているが、分子量が増大しているため物理的特性に差異が見られる。沸点・融点・密度が高く、中性子の減速材および冷却材として優れた特性を有することから、主に原子力分野、とりわけ重水型原子炉において不可欠な材料である。また、同位体純度の高い重水は、NMR分光法などの分析化学、重水標識化合物の製造、医薬品開発、半導体洗浄用試薬などの分野にも応用されており、高度な分離精製技術が必要とされる。重水は戦略的化学物質として取り扱われており、その生産・輸出入には厳格な規制が課される場合も多く、各国の政策・安全保障とも密接に関連する特殊化学品である。
重水業界の根幹には、原子力発電技術との密接な結びつきが存在する。特に、天然ウランを燃料とするCANDU型重水炉の運用においては、重水が中性子減速材として不可欠であるため、その安定供給は国家のエネルギー安全保障とも直結する。また、核不拡散体制下においては、重水が潜在的に軍事転用可能な物質と見なされることから、その製造・流通・保管は国際的な監視対象となることが多い。このように、重水は単なる化学商品ではなく、国家政策・エネルギー構造・安全保障という三重の文脈において管理される戦略物資としての特徴を有している。そのため、業界構造は自由競争というよりは、政府主導型の需給調整、国有企業・準国営機関の関与が強いという傾向がみられる。
従来の原子力用途に加え、近年では高純度な重水が医薬・バイオ・半導体分野など先端産業における機能性材料として注目されている。例えば、重水を用いた重水素化反応によって得られる重水素標識化合物は、薬物動態試験やメタボロミクス分析に不可欠であり、製薬プロセスの精密化に大きく寄与している。また、NMR分光分析における溶媒としての利用や、特定の半導体工程における洗浄剤としての可能性も模索されている。これらの高付加価値用途では、重水中の⊃1;H含有量が極めて低くなければならず、高度な同位体分離・精製技術が求められる。このように、重水産業は今後、量産型のエネルギー用途と並行して、少量高機能・高純度用途への「二極化」的発展を遂げていくと予想される。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界重水（D20）市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/220311/heavy-water）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.2%で、2031年までにグローバル重水（D20）市場規模は4.46億米ドルに達すると予測されている。
図. 重水（D20）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338472&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338472&id=bodyimage2】
図. 世界の重水（D20）市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、重水（D20）の世界的な主要製造業者には、Heavy Water Board （HWB）、Mesbah Energy、Isowaterなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約56.0%の市場シェアを持っていた。
重水市場の成長要因は、大きく分けて二つの潮流に支えられている。第一は、原子力発電の再評価およびエネルギー構造の転換である。脱炭素社会への移行において、原子力は安定供給と低炭素性を兼ね備えた選択肢として再び注目されており、特に新興国やエネルギー自給率の低い国々では重水炉の導入が検討されている。第二は、医薬・先端材料分野における高機能性化学品としての重水需要である。バイオ医薬の精密化、半導体製造工程の微細化、分析科学の高感度化に伴い、高純度重水の存在価値はますます高まっている。この二軸の市場ニーズは互いに補完し合い、重水産業に新たな成長機会を提供している。同時に、安全保障・規制遵守・供給安定性といった外部制約とのバランスをいかに取るかが、今後の事業戦略における重要課題となる。
