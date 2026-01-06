こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「配合量」で選びたい方へ 50倍濃縮マカ1日あたり11,000mg*配合栄養機能食品**「TENACIA（テナシア） 330000」新発売
クラチャイダム、バイオペリン®、亜鉛など厳選成分配合により活力・自信をトータルサポート
レバンテ株式会社（所在地：愛知県名古屋市）が展開するブランド「N1 Number One（ナンバーワン）」から、栄養豊富なスーパーフード「マカ」を1日あたり11,000mg*（1箱330,000mg*）相当配合した栄養機能食品（亜鉛）「TENACIA（テナシア）330000」（60粒 / 税込2,980円）を、Amazon、楽天市場などのECモールにて1月6日より順次販売を開始いたします。厳選した成分と数字に裏打ちされた配合量で、活力・自信をトータルでサポートします。
*生換算 **栄養機能食品：亜鉛
本製品は、活力の源となる「マカ」を1日あたり生換算で11,000mg（1箱330,000mg）相当配合したほか、活力素材として人気のクラチャイダム、他の栄養素の吸収効率をたすけるバイオペリン®、健康維持を支え基礎力を作る亜鉛といったサポート成分を豊富に配合した、男性の活力ある毎日を応援するサプリメントです。 その配合量を明確に開示することで、現代男性の健康づくりを、確かな「中身」でサポートします。
【背景】
人生100年時代を迎え、ただ健康でいるだけでなく「いつまでも若々しくアクティブに」「充実した日々を送りたい」という意識が高まっています。その中で従来の食生活で不足しがちな栄養素を補うことの重要性が再認識されていますが、市場には多くのサプリメント製品が流通しており、「どれを選ぶべきか分からない」という声も多く聞かれます。
そのような背景のもと、本製品は、お客様に心からご納得いただきお選びいただくために、主要成分の「配合量」と「組み合わせ」を徹底的に追求しました。数字に裏打ちされた配合設計で、ここ一番の踏ん張りや、日々のパフォーマンス維持を力強くサポートします。
商品名「TENACIA（テナシア）」は、「粘り強さ」「不屈の精神」「諦めない力」といった意味を持つ「Tenacity（テナシティ）」という言葉に由来しています。
【マカとは】
古くから栽培されてきたアブラナ科の根菜です。多様な栄養素を豊富に含み、過酷な環境でも力強く育つその生命力から、天然のスタミナ食材として重宝されてきました。栄養バランスに優れたスーパーフードとして注目を集め、活力のある毎日を目指したい方のサポート食材として人気があります。
◼️こんな方におすすめ
・日々の疲れを感じる方、活力や元気を求める方
・朝、起きるのがつらい方
・美容やエイジングケアに関心がある方
・男性のパフォーマンス向上を望む方
【製品特長】
＜強力な活力サポート成分＞
1. 活力成分マカを1箱あたり330,000mg*配合
栄養豊富なスーパーフード「マカ」を50倍に濃縮し、330,000mg*/箱 （11,000mg*/日）配合しました。
*生換算
2. 活力系原料として人気のクラチャイダムを1箱あたり1,560mg配合
タイ産の滋養食材「クラチャイダム」は、黒ウコンや黒ショウガとも呼ばれ、ポリフェノールの一種「ポリメトキシフラボン(PMF)」を含む活力素材として注目されています。本製品では、このクラチャイダムを1,560mg/箱（52mg/日）配合し、健やかな毎日を力強くサポートします。
＜吸収と基礎力へのこだわり＞
3. 吸収効率をサポートする「バイオペリン®」を1箱あたり150mg配合
摂取した成分を効率よく体内に届けることを目指して、「バイオペリン®」を150mg/箱（5mg/日）配合しました。「バイオペリン®」は、黒コショウに含まれる「ピペリン」を一定量に調整し品質管理された素材で、様々な栄養素と組み合わせることで健やかな毎日をサポートします。
※バイオペリン®の商標は螢汽咼鵐汽献礇僖鵐魁璽櫂譟璽轡腑鵑泙燭呂修隆慙会社の登録商標です
4. 栄養機能食品 亜鉛を1箱あたり369mg配合。揺るがない基礎力を
日々の健康維持に欠かせないミネラルでありながら、不足しがちな「亜鉛」を369mg/箱（12.3mg/日）配合しています。たんぱく質・核酸（DNAとRNA）の代謝に関与する栄養機能食品として日々の健康維持をサポートします。
亜鉛は、味覚を正常に保つ、皮膚や粘膜の健康維持を助け、たんぱく質・核酸の代謝に関与して健康の維持に役立つ栄養素です。
＜安心の品質管理＞
5. 安心の日本国内GMP認定工場製
厚生労働省が定める適正安全規範（GMP）に則った日本国内の認定工場で、原料の受け入れから製造・出荷に至るまで徹底した品質管理のもと、製造しています。
6. PTP個包装
1錠ずつ守られたPTP個包装（シート状の個包装）を採用しています。これにより、湿気や酸化による品質の劣化を防ぎ、高い保存性を実現しました。衛生的で、持ち運びにも便利です。
【製品概要】
TENACIA 330000（テナシア 330000）
名称：マカエキス末含有加工食品
内容量：60粒（1日2粒目安 / 約30日分）
主要成分量（1箱あたり）:マカ（50倍濃縮）330,000mg、クラチャイダム1,560mg、バイオペリン150mg、亜鉛369mg
区分：栄養機能食品（亜鉛）
製造国：日本
価格：2,980円（税込）
販売場所：
Amazon
https://amzn.asia/d/0LqUQFl
楽天
https://item.rakuten.co.jp/5stars-honpo/h-tnc001/
原材料名：
マカエキス末（国内製造）、クラチャイダム、黒胡椒エキス末、L-シトルリン / 結晶セルロース、グルコン酸亜鉛、ステアリン酸 Ca、二酸化ケイ素、HPC、L-アルギニン
栄養成分表示：1日2粒（560mg）当たり
エネルギー 2.02kcal、タンパク質 0.05g、脂質 0.01g、炭水化物 0.44g、食塩相当量 0.003g、亜鉛 12.32mg
LEVANTE（レバンテ）株式会社
お客様や関わる人々が「ちょっと楽しく。もっと輝く」毎日を送れるよう、ヘルス&ビューティーケア製品を企画・開発・販売。自社ブランドとして、乳酸菌やビタミン等のサプリメントを展開し、体の内側から「美を成す」ためのヘルスケアとビューティーケアをサポートする「ビオナス」、次世代エイジングケアNMNを中心とする健康食品シリーズ「レバンテ」、妊活から子育てまでをトータルケアする「ママニック」、最新の皮膚科学とやさしさを融合したスキンケアブランド「セルニス」等を運営。
◆レバンテ株式会社 概要
法人名：レバンテ株式会社
代表：CEO 大西一輝
設立日：2006年7月
本社：愛知県名古屋市東区泉1-13-35
事業内容：化粧品、医薬部外品、健康食品の企画製造・販売
URL：https://www.levante.co.jp/
◆MOON-X株式会社 概要（※レバンテ株式会社はMOON-X株式会社のグループ会社です）
法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川晋
設立日：2019年8月
本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
URL：https://www.moon-x.com/
本件に関するお問合わせ先
≪本件に関する報道関係者のお問い合わせ先≫
レバンテ広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
コーポレートサイト
https://www.levante.co.jp/
Amazon販売ページ
https://amzn.asia/d/0LqUQFl
楽天販売ページ
https://item.rakuten.co.jp/5stars-honpo/h-tnc001/
